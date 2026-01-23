చీకటిలో మూవీ రివ్యూ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన శోభితా ధూళిపాళ తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ.. క్లైమ్యాక్స్ ట్విస్ట్ అదిరింది కానీ..
శోభితా ధూళిపాళ లీడ్ రోల్లో నటించిన తెలుగు థ్రిల్లర్ మూవీ చీకటిలో. ఈ సినిమా శుక్రవారం (జనవరి 23) ప్రైమ్ వీడియో ద్వారా నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజైంది. ఓ సీరియల్ కిల్లర్, అతన్ని వేటాడే ఓ ట్రూ క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీ క్లైమ్యాక్స్ ట్విస్టుతో మెప్పించినా ఓవరాల్ గా కాస్త నిరాశపరిచింది.
చీకటిలో (Cheekatilo) - మూవీ రివ్యూ
నటీనటులు: శోభితా ధూళిపాళ, విశ్వదేవ్ రాచకొండ, చైతన్య విశాలాక్షి, ఈషా చావ్లా, ఝాన్సీ, ఆమని, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, రవీంద్ర విజయ్
దర్శకుడు: శరణ్ కొప్పిశెట్టి
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి శుక్రవారం (జనవరి 23) అడుగుపెట్టిన థ్రిల్లర్ మూవీ చీకటిలో. శోభితా ధూళిపాళ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా ఇది. ఇందులో ఆమె సంధ్యా నెల్లూరి అనే స్వచ్ఛమైన తెలుగు అమ్మాయి పాత్రలో కనిపించింది. ఇదొక క్రైమ్ థ్రిల్లర్. కథాంశం ఆసక్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఒక సున్నితమైన సామాజిక అంశంపై సందేశం ఇవ్వాలనే ప్రయత్నంలో సినిమా గందరగోళానికి గురైంది. అసలు ఓవరాల్గా మూవీ ఎలా ఉందో ఇక్కడ చూడండి.
చీకటిలో మూవీ కథ ఏంటంటే?
టీవీల్లో వచ్చే 'నేరాలు ఘోరాలు' తరహా క్రైమ్ షోలలో పనిచేయడం ఇష్టంలేక సంధ్యా నెల్లూరి (శోభితా ధూళిపాళ) తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేస్తుంది. నేరాలను రేటింగ్స్ కోసం వాడుకోకుండా, వాస్తవాలను సున్నితంగా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో తన ఇంట్లోని ఒక చిన్న గదిలో సొంతంగా ఓ పాడ్కాస్ట్ మొదలుపెడుతుంది. తన ప్రియుడు అమర్ (విశ్వదేవ్ రాచకొండ)తో పెళ్లికి సిద్ధమవుతూ, జీవితంలో సంతోషంగా ముందడుగు వేయాలనుకుంటుంది.
అదే సమయంలో సంధ్య దగ్గర ఇంటర్న్గా చేసే అమ్మాయి, ఆమె ప్రియుడు హత్యకు గురవుతారు. ఇదే సినిమాను, సంధ్య జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతుంది. అసలు ఆ హత్య ఎవరు చేశారు? ఎందుకు చేశారు? అనే కోణంలో క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్ గా సంధ్య తన ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే సీరియల్ కిల్లర్ కన్ను ఆమెపై పడుతుంది. అక్కడి నుంచి ఈ ఇద్దరి మధ్య సాగే ఫైటే మూవీ తర్వాతి కథ.
బలమైన కథ.. బలహీనమైన భావోద్వేగాలు
'చీకటిలో' సినిమా లైంగిక వేధింపులు, మహిళల భద్రత వంటి అంశాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. మన సమాజం ఇలాంటి నేరాలను ఎలా చూస్తుందనే చీకటి కోణాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ ఆ స్థాయిలో సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకులపై మాత్రం బలమైన ముద్ర వేయలేకపోయింది. ముఖ్యంగా సంధ్య పాత్రలో భావోద్వేగాలు స్పష్టంగా లోపించినట్లు కనిపిస్తుంది.
ఒకే రకమైన సీరియస్ లుక్తో ఉండటం వల్ల ప్రేక్షకులకు ఆమె పాత్రతో కనెక్ట్ అవ్వడం కష్టమవుతుంది. నిజానికి సంధ్య పాత్ర కంటే కిల్లర్ పాత్ర, మిగతా పాత్రలే కొంచెం బలంగా అనిపిస్తాయి. క్లైమ్యాక్స్ లో వచ్చే ట్విస్ట్ ఊహకందని విధంగా ఉన్నా.. మిగతా సినిమా మొత్తం చాలా వరకు ఇలాంటి సీరియల్ కిల్లర్ సినిమాల కథనంలాగే ఎలాంటి ట్విస్టులు లేకుండా సాగిపోతుంది.
లైంగిక వేధింపుల అంశం చుట్టే..
పైకి ఇది ఒక సీరియల్ కిల్లర్ను పట్టుకునే కథలా కనిపించినా.. దర్శకుడు శరణ్ కొప్పిశెట్టి అసలు సమస్యను చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. లైంగిక వేధింపులు జరిగినప్పుడు సమాజం దాన్ని ఎలా దాచిపెడుతుంది? బాధితుల నోరు ఎలా మూయిస్తుంది? తెలిసో తెలియకో నేరస్థులకు ఎలా సహకరిస్తుంది అనే విషయాలను చర్చించారు.
ముఖ్యంగా ఓ సీన్లో.. పరిస్థితులకు సర్దుకుపోవాలని తల్లి చెప్పినప్పుడు సంధ్య ఎదురుతిరిగి మాట్లాడటం ఆకట్టుకుంటుంది. బాధితులు ఎలా ఉండాలి, వారు బహిరంగంగా మాట్లాడాలా వద్దా అనే అంచనాలపై కూడా సినిమా ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది.
కొన్ని మంచి పాయింట్లు ఉన్నా కొన్ని లోపాలు కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తి పోలీసు ముందే రేప్ చేస్తానని బెదిరిస్తాడు.. వేధింపుల తాలూకు నరకాన్ని అనుభవించే బదులు చనిపోవడమే మేలు అన్నట్లుగా.. చనిపోయిన ఒక మహిళ 'అదృష్టవంతురాలు' అని మరొక పాత్ర అనడం అభ్యంతరకరంగా ఉంది. పురుషులు కూడా వేధింపులకు గురవుతారని చెప్పినప్పటికీ, ఆ విషయంలో తగినంత స్పష్టత లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో వేధింపులు తప్పవు అన్నట్లుగా చూపించడం సినిమా సందేశానికి విరుద్ధంగా ఉంది.
లాజిక్ లేని సీన్స్
కథను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి దానికి ఏది అవసరమో అది లాజిక్ లేకుండా జరిగిపోతుంటుంది. ఒక సాధారణ పాడ్కాస్టర్ అయిన సంధ్యను పోలీస్ విచారణలో పాల్గొననివ్వడం, ఆమె నిబంధనలు ఉల్లంఘించినా చిన్న మందలింపుతో వదిలేయడం నమ్మశక్యంగా అనిపించదు.
ఆమె మాజీ బాస్ కూడా ఎందుకో హఠాత్తుగా సహాయం చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు. ఒక కీలక పాత్రధారి కేవలం ఊరు మారినంత మాత్రాన ఏళ్ల తరబడి ఎవరికీ దొరక్కుండా తప్పించుకు తిరగడం విడ్డూరంగా ఉంది. హత్యలు చాలా పక్కాగా, కొన్ని గుర్తులు (మల్లెపూలు, మువ్వలు) వదిలేస్తూ చేస్తారు. కానీ అదే సమయంలో సిల్లీగా దొరికిపోయే తప్పులు కూడా చేస్తారు. ఇన్ని తప్పులు చేసినా కిల్లర్ దొరక్కపోవడం అనే ఒక్క పాయింట్ మాత్రమే ఇందులో కొంచెం ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
లైంగిక వేధింపులను ప్రోత్సహించే సమాజంపై, బాధ్యత తీసుకోని వ్యవస్థపై కఠినమైన ప్రశ్నలు సంధించడానికి 'చీకటిలో' మూవీ ఒక మంచి ఆరంభం. దర్శకుడు శరణ్ చాలా వరకు ఈ విషయంలో సున్నితంగానే వ్యవహరించినా.. కొన్ని చోట్ల ఆ సున్నితత్వం లోపించింది. ఒకప్పుడు తాను సురక్షితం కాదని భావించిన చోటే.. సంధ్య తిరిగి తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందేలా ముగింపు ఇవ్వడం బాగుంది. సీరియల్ కిల్లర్ సినిమాలను రెగ్యులర్ గా చూసేవారికి ఈ చీకటిలో పెద్దగా థ్రిల్ పంచకపోవచ్చు. కానీ ఇలాంటివాటిని ఇప్పుడిప్పుడే చూస్తున్నవారిని మాత్రం మూవీ కాస్త ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.