69 ఏళ్ల వయసులో ఎంతో ఎనర్జీ- ఫిట్గా ఉండటానికి అసలు కారణం అదే- సీక్రెట్ చెప్పిన సీనియర్ హీరో, యానిమల్ నటుడు అనిల్ కపూర్!
యానిమల్ సినిమాతో ఎంతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు బాలీవుడ్ ఎవర్గ్రీన్ హీరో అనిల్ కపూర్. తన అంతులేని ఉత్సాహానికి కారణం చెబుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు అనిల్ కపూర్. తన తాజా చిత్రం సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో అనిల్ కపూర్ పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాలపై లుక్కేద్దాం.
బాలీవుడ్ వెండితెరపై దశాబ్దాలుగా తనదైన ముద్ర వేస్తూ, వయసు పెరుగుతున్నా తరగని ఉత్సాహంతో దూసుకుపోతున్న ఎవర్ గ్రీన్ హీరో అనిల్ కపూర్. ప్రస్తుతం ఆయన వయసు 69 ఏళ్లు. ఈ వయసులోనూ యువ హీరోలకు పోటీనిచ్చేలా ఆయన ప్రదర్శించే ఎనర్జీ చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతుంటారు.
ఇంటర్వ్యూలలో కానీ, బహిరంగ వేదికలపై కానీ అనిల్ కపూర్ కనిపించారంటే అక్కడ సందడి వేరేలా ఉంటుంది. అయితే, తనలోని ఈ నిరంతర శక్తికి కారణం ఏంటో అనిల్ కపూర్ తాజాగా రివీల్ చేశారు.
నా ఎనర్జీకి కారణం ఆ 'భయం'
ఇటీవల 'స్క్రీన్' మ్యాగజైన్ నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనిల్ కపూర్ను మీ ఎనర్జీ సీక్రెట్ ఏంటని ప్రశ్నించగా.. ఆయన ఎంతో నిజాయతీగా సమాధానమిచ్చారు.
"నాలోని ఈ ఎనర్జీకి నా 'అభద్రతా భావం' (Insecurity) కూడా ఒక కారణమని నేను భావిస్తాను. నాకు ఎప్పుడూ పని చేయాలనే తపన ఉంటుంది. నేను ఫిట్గా ఉంటూ, ఉత్సాహంగా కనిపిస్తేనే నాకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇండస్ట్రీలో నేను ఎప్పుడూ సంబంధిత వ్యక్తిగా (Relevant) ఉండాలనే కోరిక నాలో ఆ శక్తిని నింపుతుంది" అని అనిల్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.
అందుకోమే ఈ ఫిట్నెస్
అంతేకాకుండా, "నేను ఇక్కడ కావాలని నటించడం లేదు. మంచి పని చేయాలనేది నా ప్రధాన లక్ష్యం. నా పని చూసి దర్శకుడు సంతోషించాలి. నా శక్తి సామర్థ్యం మేరకు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. బహుశా నేను ఇంకా మెరుగ్గా పని చేయలేకపోతున్నానేమో, నాకంటే గొప్ప నటులు ఉన్నారేమో, నేను ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలేమో అనే భావన నాలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఆ మెరుగుదల కోసమే నాకు ఈ ఫిట్నెస్, ఎనర్జీ అవసరం" అని అనిల్ కపూర్ వివరించారు.
మార్చి 5న అమెజాన్ ప్రైమ్లో ‘సుబేదార్’
ఆయన మాటలకు అక్కడున్న ప్రేక్షకుల నుంచి భారీగా చప్పట్లు వినిపించాయి. ఇదిలా ఉంటే, అనిల్ కపూర్ చివరి సారిగా 'వార్ 2'లో కల్నల్ విక్రాంత్ కౌల్ పాత్రలో మెప్పించారు. ఇప్పుడు అనిల్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్ డ్రామా ‘సుబేదార్’ (Subedaar) విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇందులో రాధికా మదన్ కీలక పాత్ర పోషించగా.. సౌరభ్ శుక్లా, మోనా సింగ్, ఆదిత్య రావల్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్
సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని విక్రమ్ మల్హోత్రా, అనిల్ కపూర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ పవర్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ మార్చి 5 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో సుబేదార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా అనిల్ కపూర్ చేసే యాక్షన్ విన్యాసాలు చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక యానిమల్ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ తండ్రి పాత్రలో నటించిన అనిల్ కపూర్ తెలుగులోనూ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.