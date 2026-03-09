Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Telugu: ఓటీటీలో తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషలే, 7 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్- నెట్‌ఫ్లిక్స్ టు జీ5!

    OTT Release Telugu: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్ని రకాల జోనర్లతో స్పెషల్‌గా ఉంటే 7 తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ తదితర ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.

    Published on: Mar 09, 2026 6:00 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 17 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. హారర్ నుంచి డార్క్ కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా, సైన్స్ ఫిక్షన్ వంటి అన్ని రకాల జోనర్లలో ఆ సినిమాలు ఉన్నాయి. మరి నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్‌స్టార్, ఆహా, జీ5 తదితర ఓటీటీలలో డిజిటల్ రిలీజ్ అయిన ఆ తెలుగు సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    ఓటీటీలో తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషలే, 7 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్- నెట్‌ఫ్లిక్స్ టు జీ5!
    ఓటీటీలో తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషలే, 7 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్- నెట్‌ఫ్లిక్స్ టు జీ5!

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    వ్లాదిమిర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 5

    విత్ లవ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 6

    హలో బచ్చోన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 6

    వార్ మెషీన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మార్చి 6

    ది డైనోసార్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ నేచర్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- మార్చి 6

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    సైరెన్స్ కిస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సౌత్ కొరియన్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 2

    యంగ్ షేర్లాక్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పై యాక్షన్ అడ్వెంచర్ మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 4

    సుబేదార్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ యాక్షన్ సస్పెన్స్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 5

    అన్నగారు వస్తారు (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం)- మార్చి 6

    ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ

    చరిత కామాక్షి (తెలుగు ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 5

    ఈఎమ్ఐ (తెలుగు ఫ్యామిలీ లవ్ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ)- మార్చి 8

    ఆహా ఓటీటీ

    ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః (తెలుగు ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 4

    అనగనగా ఆస్ట్రేలియాలో (తెలుగు రొమాంటిక్ పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- మార్చి 6

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    వంచన (తెలుగు లీగల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 3

    దేవగుడి (తెలుగు యాక్షన్ రొమాంటిక్ లవ్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మార్చి 3

    జీ5 అండ్ హాట్‌స్టార్‌లలో

    విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ (తెలుగు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ- మార్చి 6

    గాంధీ టాక్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సైలెంట్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- జీ5 ఓటీటీ- మార్చి 6

    ఓటీటీలోకి తెలుగులో 17

    ఇలా గత వారం (మార్చి 2 నుంచి 8 వరకు) తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో అన్ని సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 7 సినిమాలు

    అయితే, డబ్బింగ్ కాకుండా తెలుగులో స్ట్రయిట్‌గా రిలీజ్ అయిన చరిత కామాక్షి, ఈఎమ్ఐ, విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ వంచన, దేవగుడి, అనగనగా ఆస్ట్రేలియాలో, ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః మూవీతో కలిపి 7 సినిమాలు మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలో తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషలే, 7 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్- నెట్‌ఫ్లిక్స్ టు జీ5!
    News/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలో తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషలే, 7 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్- నెట్‌ఫ్లిక్స్ టు జీ5!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes