    OTT Horror: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన టైమ్ లూప్ హారర్ థ్రిల్లర్- స్కూల్ పిల్లలకు వింత శాపం- బాడీ పార్ట్స్ కలిపితే విముక్తి!

    OTT Release Today Horror Thriller: ఓటీటీలోకి ఇవాళ టైమ్ లూప్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్. సూపర్ హిట్ హారర్ థ్రిల్లర్ రి/మెంబర్ మూవీకి ఇది సీక్వెల్. వింత శాపంతో ఆరుగురు స్కూల్ పిల్లలు ఒక టైమ్ లూప్‌లో చిక్కుపోయే కథతో వచ్చిన రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 05, 2026 6:39 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హారర్ సినిమాల్లో రక్తం చిందడం, ఆత్మలు వెంటాడటం కామన్. కానీ, చనిపోయిన తర్వాత మళ్లీ అదే రోజు ఉదయం నిద్రలేచి, అదే భయాన్ని పదే పదే అనుభవించాల్సి వస్తే? ఈ విభిన్నమైన 'టైమ్ లూప్' (Time Loop) కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చిన జపనీస్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమానే 'రి/మెంబర్' (Re/Member).

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన టైమ్ లూప్ హారర్ థ్రిల్లర్- స్కూల్ పిల్లలకు వింత శాపం- బాడీ పార్ట్స్ కలిపితే విముక్తి!
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన టైమ్ లూప్ హారర్ థ్రిల్లర్- స్కూల్ పిల్లలకు వింత శాపం- బాడీ పార్ట్స్ కలిపితే విముక్తి!

    టైమ్ లూప్ హారర్ థ్రిల్లర్

    2022లో టైమ్ లూప్ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా వచ్చిన రి/మెంబర్ ఓటీటీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు దానికి కొనసాగింపుగా 'రీ/మెంబర్: ది లాస్ట్ నైట్' (Re/Member: The Last Night) ఓటీటీలోకి ఇవాళ (మార్చి 5) అడుగుపెట్టింది.

    కథేంటంటే?

    తొలి భాగంలో అసుక అనే అమ్మాయి మాయమైన మూడు ఏళ్ల తర్వాత ఈ సీక్వెల్ కథ మొదలవుతుంది. ఒక హైస్కూల్‌లో చదివే ఆరుగురు విద్యార్థులు అనుకోకుండా ఒక 'బాడీ సర్చ్' (మృతదేహ భాగాల వేట) అనే వింత శాపంలో చిక్కుకుంటారు. ప్రతిరోజూ అర్థరాత్రి వారు తిరిగి తమ స్కూల్ లైబ్రరీలో నిద్రలేస్తారు. అక్కడ 'రెడ్ పర్సన్' (ఎర్రటి దుస్తుల్లో ఉండే ఒక చిన్నారి ఆత్మ) వారిని వేటాడి చంపేస్తుంది.

    ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. వారు అక్కడ చనిపోయిన ప్రతిసారీ, మళ్లీ నిన్నటి రోజునే నిద్రలేస్తారు. ఈ నరకం నుంచి బయటపడాలంటే స్కూల్ ఆవరణలో దాచిపెట్టిన ఒక అమ్మాయి శరీర భాగాలన్నింటినీ వెతికి, వాటిని శవపేటికలో అమర్చాలి. అప్పుడే ఆ టైమ్ లూప్ ముగుస్తుంది. అంటే, ఆ డెడ్ బాడీ పార్ట్స్ కలిపితేనే వారికి విముక్తి కలుగుతుంది.

    ట్విస్టులు

    అలానే, ఈ సీక్వెల్‌లో తొకహిరతో కలిపి ఆరుగురు స్కూల్ విద్యార్థులు ఆ వింత శాపంలో చిక్కుంటారు. మరి ఆ విద్యార్థులు ఒకరికొకరు ఎలా సహకరించుకున్నారు? ఆ భయంకరమైన రెడ్ పర్సన్ నుంచి తప్పించుకున్నారా? అసలు అన్ని పార్ట్స్ పెట్టాల్సిన బాడీ ఎవరిది? ఈ స్కూల్ పిల్లలకే అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అనేది మిగిలిన కథ.

    ఈసారి కొత్తగా ఏముంది?

    తొలి భాగం స్కూల్ నేపథ్యంలో సాగితే, ఈసారి మేకర్స్ ఒక పాడుబడిన 'అమ్యూజ్‌మెంట్ పార్క్' (Amusement Park)ను వేదికగా ఎంచుకున్నారు. రంగురంగుల లైట్లు, ఎగిరే రాట్నాలు ఉన్న పార్కులో ఆత్మ వెంటాడటం చూస్తుంటే ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. పాత పాత్రలతో పాటు కొత్త విద్యార్థులు రావడం, తకహిరో తన ప్రేమ కోసం అన్వేషించడం వంటి ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాలో ఆకట్టుకుంటాయి.

    రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    టైమ్ లూప్ కాన్సెప్ట్‌తో హారర్, సర్వైవల్ అంశాలను జోడించి తెరకెక్కిన రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ ట్విస్టులతో ఆకట్టుకుంటుంది. అలాంటి రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ ఓటీటీలోకి నేడు వచ్చేసింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మార్చి 5 అంటే ఇవాళ్టీ నుంచి రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో

    ప్రస్తుత కేవలం జపనీస్ భాషలోనే రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. కానీ, ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ మూవీని వీక్షించవచ్చు. హారర్ థ్రిల్లర్, సర్వైవల్, టైమ్ లూప్ అంశాలు ఇష్టపడేవారు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఓటీటీలో ప్రీమియర్ అవుతోన్న రి/మెంబర్ ది లాస్ట్ నైట్ మూవీని ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.

