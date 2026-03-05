Horror TV Premiere: ఓటీటీలో 100 మిలియన్ వ్యూస్-టీవీలోకి వచ్చేస్తున్న తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్-ఆవును చంపేందుకు ఏకమయ్యే ఊరు!
OTT Horror Thriller Shambhala TV Premiere Date: ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయిన తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా శంబాల టీవీలోకి వచ్చేయనుంది. ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా నటించిన శంబాల ఓటీటీలో మంచి వ్యూస్తో దూసుకుపోయింది. ఇప్పుడు శంబాల టీవీ ప్రీమియర్ డేట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
థియేటర్లలో సూపర్ హిట్ అయిన, డిజాస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్న సినిమాలు అన్నీ ఓటీటీ బాట పడుతుంటాయి. ఓటీటీలోనూ కొన్ని సినిమాలు మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటే మరికొన్ని మాత్రం ట్రోలింగ్ బారిన పడుతుంటాయి. ఇక ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అనంతరం బుల్లితెరపై సందడి చేస్తుంటాయి ఆ సినిమాలు.
ఓటీటీలో సూపర్ హిట్
అలా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయిన తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇప్పుడు టీవీ ప్రీమియర్ కానుంది. ఆ సినిమా ఏంటీ, అందులోని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో జీ తెలుగు
వారం వారం సూపర్ హిట్ సినిమాలను అందిస్తున్న జీ తెలుగు ఈ ఆదివారం మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమాతో వచ్చేస్తోంది. ఆది సాయి కుమార్, అర్చనా అయ్యర్ నటించిన తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా శంబాల. ఈ మూవీ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది.
శంబాల టీవీ ప్రీమియర్ డేట్
యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో సైన్స్, చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ శంబాల వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా రానుంది. మార్చి 8 ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు జీ తెలుగు ఛానెల్లో శంబాల టీవీ ప్రీమియర్ కానుంది. తాజాగా శంబాల బుల్లితెర రిలీజ్ను జీ తెలుగు ప్రకటించింది.
ఊరంతా ఏకమై
శంబాల కథలోకి వెళితే.. 1980లో ఒక ఉల్క ‘శంబాల’ అనే ఊరిలో పడుతుంది. దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విక్రమ్ (ఆది సాయికుమార్) ను ఆ ఊరికి పంపుతుంది. విక్రమ్ ఆ ఊరికి వచ్చే సమయానికి, ఊరంతా ఏకమై ఒక ఆవుని చంపడానికి సిద్ధమవుతారు.
శంబాల గ్రామానికి ఏమైంది
ఊరందరినీ వారించి ఆవుని కాపాడతాడు విక్రమ్. ఆ తరువాత ఆ ఊరిలో వరుస హత్యలు జరుగుతూ వస్తాయి. అసలు శంబాల అనే ఊరికి ఏమైంది? అసలు వరుస హత్యలు ఎందుకు జరుగుతాయి? ఉల్క కారణంగానే ఆ ఊరిలో ఈ హత్యలు జరిగాయా? చివరికి విక్రమ్ ఆ ఊరి వారందరినీ ఆ హత్యల బారి నుంచి ఎలా కాపాడాడు? అనేది తెలియాలంటే జీ తెలుగు వేదికగా ప్రసారమయ్యే శంబాల సినిమా చూడాల్సిందే!
శంబాల నటీనటులు
ఆది సాయి కుమార్, అర్చన ఐయర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన శంబాల సినిమాలో మలయాళ భామ స్వాసిక విజయన్, మధునందన్, రవి వర్మ, ఇంద్రనీల్, మీసాల లక్ష్మణ్, శిజు మేనన్, హర్ష వర్ధన్, శివ కార్తిక్, శైలజా ప్రియ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
నమ్మకం, ద్రోహం, కుట్రల మధ్య, సైన్స్కు మూఢ నమ్మకానికి మధ్య ఉత్కంఠగా సాగే శంబాల సినిమా ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుందని జీ తెలుగు అనౌన్స్ చేసింది. కాగా, ఇదివరకే ఆహాలో శంబాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
100 మిలియన్కుపైగా వ్యూస్
ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఏకంగా 100 మిలియన్కు పైగా వ్యూస్ సాధించి ఓటీటీలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది శంబాల. అలాంటి శంబాల టీవీ ప్రీమియర్ కావడం బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.