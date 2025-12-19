టీవీలోకి సరికొత్త సీరియల్- ఓటీటీలో కూడా చూసే అవకాశం- లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి టీవీ ప్రీమియర్ ఎక్కడ, ఎప్పుడంటే?
టీవీలోకి సరికొత్త సీరియల్ లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి ప్రసారం కానుంది. బుల్లితెరతోపాటు ఓటీటీలోనూ ఈ సీరియల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రెండు జీవితాల చుట్టూ సాగే కథగా తెరకెక్కిన ఈ సీరియల్లో హర్ష్ నాగ్పాల్, దర్శిని గౌడ హీరో హీరోయిన్గా చేశారు. లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్ టీవీ ప్రీమియర్ ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.
ఆసక్తికరమైన మలుపులు, అదిరిపోయే ట్విస్ట్లతో సాగే సీరియళ్లను అందిస్తున్న ఛానెల్ జీ తెలుగు. అలాంటి జీ తెలుగు మరో ఆసక్తికరమైన అంశంతో సాగే సీరియల్ను అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఆకట్టుకునే కథ, కథనంతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు జీ తెలుగు అందిస్తున్న సరికొత్త ధారావాహిక ‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’.
రాత్రి పది గంటలకు
భావోద్వేగాలు, బంధాలు, బాధ్యతలు, కుటుంబ సవాళ్లతో అల్లుకున్న కథతో ‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’ సీరియల్ రూపొందినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. డిసెంబర్ 22న అంటే సోమవారం నుంచి లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్ ప్రారంభం కానుంది. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు రాత్రి 10 గంటలకు జీ తెలుగులో లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి టీవీ ప్రీమియర్ కానుంది.
రెండు జీవితాల చుట్టూ
‘లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి’ సీరియల్ కథ అనుకోకుండా ముడిపడిన రెండు జీవితాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. అనాథగా పెరిగిన తెలివిగల అమ్మాయి శ్రీలక్ష్మి(దర్శిని గౌడ), ఊహించని విధంగా ధనవంతుడైన మధుసూదన్(హర్ష్ నాగ్పాల్) జీవితంలో అడుగుపెడుతుంది.
లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి కథ
అనేక సమస్యలతో సతమతమయ్యే లక్ష్మి ఆత్మవిశ్వాసంతో మధుసూదన్ ప్రేమను గెలుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. తన ప్రయత్నంలో లక్ష్మి ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులేంటి? లక్ష్మి ఎలా మధుసూదన్ మనసు గెలుచుకుంది? అనే విషయాలు తెలియాలంటే ఈ సోమవారం నుంచి జీ తెలుగులో ప్రసారం కానున్న లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్ని తప్పకుండా చూడాల్సిందే అని మేకర్స్ నమ్మకంగా చెబుతున్నారు.
సీరియల్ హీరో హీరోయిన్
కుటుంబం, ప్రేమ మధ్య సాగే ఆసక్తికర కథాంశంతో సాగే లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి జీ తెలుగు వీక్షకులను అలరించేందుకు సిద్దమైందని తెలుస్తోంది. ఇకపోతే లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్లో హర్ష్ నాగ్పాల్, దర్శిని గౌడ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సీరియల్ నటీనటులు
వీరితోపాటు మీర్ సయ్యద్, ఐశ్వర్య, ఇందు ఆనంద్, వెంకట్ గౌడ్, శ్రీ వాణి తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు, అద్భుతమైన కథాంశం, ఆసక్తికరమైన మలుపులతో సాగే లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్ని మిస్ కాకుండి అంటూ జీ తెలుగు టీమ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
దర్శిని గౌడ సీరియల్స్
ఇదిలా ఉంటే, లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్లో హీరోయిన్గా చేస్తోన్న దర్శిని గౌడ ఇదివరకు నాగ పంచమి ధారావాహికలోనూ ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. అలాగే సిల్లునురు ఒరు కాదల్ అనే కన్నడ సీరియల్లోనూ నటించి అట్రాక్ట్ చేసింది దర్శిని గౌడ.
ఓటీటీలో కూడా
అయితే, జీ తెలుగు ఛానెల్లోనే కాకుండా ఓటీటీలో కూడా లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్ను వీక్షించవచ్చు. జీ5 ఓటీటీలో లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి సీరియల్ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, రెండు ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఈ సీరియల్ను ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.