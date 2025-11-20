Edit Profile
    బ్రాలెట్‌లో బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో ఫొటో- బ‌ర్త్‌డే విష్ చెప్తూ మ‌రోసారి డేటింగ్ క‌న్ఫామ్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్‌? పిక్ వైర‌ల్‌

    స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ మరోసారి పిక్ తో రచ్చ లేపింది. తన రూమర్డ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కు బర్త్ డే విషెస్ చెప్తూ ఆమె పెట్టిన ఫొటో వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Nov 20, 2025 1:33 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్, కబీర్ బహియా డేటింగ్ లో ఉన్నారనే చాలా కాలం నుంచి రూమర్లు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ జంట కూడా తమ వెకేషన్ పిక్స్ ను పోస్టు చేస్తూ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చుతోంది. తాజాగా తన రూమర్డ్ ప్రియుడు కబీర్ బహియాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రేమను కురిపించింది కృతి సనన్.

    కృతి సనన్, కబీర్ (Instagram)
    కృతి సనన్ బాయ్ ఫ్రెండ్

    కృతి సనన్ తన రూమర్డ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కబీర్ బహియా బర్త్ డే సందర్భంగా పోస్టు చేసిన ఫొట్ వైరల్ గా మారింది. వారిద్దరూ కలిసి చేసిన విహారయాత్రకు సంబంధించిన గతంలో ఎప్పుడూ చూడని చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ, కృతి సనన్ ఒక ప్రత్యేక సందేశాన్ని రాసింది. అతనితో తాను ఎంత సరదాగా ఉండగలనో చెప్పడానికి సంకోచం లేదని ఆమె పేర్కొంది. కృతి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో కబీర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. కృతి కబీర్‌తో ఉన్న ఒక పాత చిత్రాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా ఈ సందేశాన్ని షేర్ చేసింది.

    స్టూపిడ్

    చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ కృతి ఇలా రాసింది. "నేను ఎవరితో పిచ్చిగా ఉండగలనో వారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు! నీకున్న మంచి హృదయాన్ని ఈ ప్రపంచం ఎప్పటికీ మార్చకూడదు’’ అని కృతి సనన్ పోస్టు చేసింది. ఈ ఫొటోలు ఇద్దరూ సెలవుల్లో వెచ్చని సూర్యరశ్మిలో సేదతీరుతూ కనిపిస్తున్నారు. కృతి ప్రింటెడ్ బ్రాలెట్, మ్యాచింగ్ షార్ట్స్, షీర్ ఓవర్‌లేతో కూడిన గాలికి ఎగిరే ఆకుపచ్చ కో-ఆర్డ్ సెట్‌ దుస్తులు ధరించింది. ఆమె నిమ్మ-పసుపు నెయిల్ పెయింట్ కెమెరాకు పీస్ సైన్ చూపిస్తూ కనిపిస్తోంది. కబీర్ నల్లటి టీ-షర్టులో కనిపిస్తున్నాడు.

    Kriti Sanon shared the message by sharing a throwback picture with Kabir.
    కృతి, కబీర్ రిలేషన్ షిప్

    గత ఏడాది కృతి, యూకే బిజినెస్ మ్యాన్ కబీర్ బహియాతో తన సంబంధానికి సంబంధించిన పుకార్లను రేకెత్తించింది. అప్పటి నుండి, ఇద్దరూ అనేక సందర్భాలలో కలిసి కనిపించారు. ఈ ఏడాది జులైలో వారు ఇండియా, ఇంగ్లాండ్ మధ్య మూడో టెస్ట్ మ్యాచ్ కోసం లండన్‌లోని లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో కనిపించారు. గత సంవత్సరం దుబాయ్‌లో జరిగిన కుటుంబ వివాహంలో వారు కలిసి కనిపించారు. ఆ తర్వాత క్రిస్మస్ జరుపుకున్నారు.

    కృతి రాబోయే సినిమాలు

    ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించిన 'తేరే ఇష్క్ మే'లో కృతి.. ధనుష్‌తో కలిసి నటించింది. ఈ చిత్రాన్ని హిమాన్షు శర్మ రాశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందించారు. 'తేరే ఇష్క్ మే' గుల్షన్ కుమార్, టీ-సిరీస్, కలర్ ఎల్లో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌ లు కలిసి నిర్మించాయి. ఈ చిత్రం నవంబర్ 28, 2025న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    News/Entertainment/బ్రాలెట్‌లో బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో ఫొటో- బ‌ర్త్‌డే విష్ చెప్తూ మ‌రోసారి డేటింగ్ క‌న్ఫామ్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్‌? పిక్ వైర‌ల్‌
