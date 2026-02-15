Edit Profile
    తు యా మైన్ మూవీ రివ్యూ- స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో మొసలి బారిన పడే ప్రేమ జంట- రొమాంటిక్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?

    బ్యూటిపుల్ షనయ కపూర్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ ప్రేమ జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ తు యా మైన్. బెజోయ్ నంబియార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి తు యా మైన్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం. .

    Published on: Feb 15, 2026 9:30 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్‌లో వెరైటీ కథాంశాలతో సినిమాలు తీసే దర్శకుల్లో బెజోయ్ నంబియార్ ఒకరు. ఆయన దర్శకత్వంలో, స్టార్ కిడ్ అండ్ బ్యూటిపుల్ షనయ కపూర్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ జోడీగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘తు యా మైన్’ (Tu Yaa Main).

    2018 నాటి థాయ్ చిత్రం 'ది పూల్'ఆధారంగా తెరకెక్కింది ఈ రొమాంటిక్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్. వాలంటైన్స్ డే స్పెషల్‌గా ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో తు యా మైన్ సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇచ్చిందో? నేటి తు యా మైన్ రివ్యూలో చూద్దాం.

    కథ:

    అవని షా (షనాయా కపూర్) మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లు ఉన్న పాపులర్ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్. మారుతి కడమ్ అలియాస్ ఆలా ఫ్లోపరా (ఆదర్శ్ గౌరవ్) నలసోపారాకు చెందిన అప్‌కమింగ్ రాపర్. భిన్నమైన లోకాల్లో బతికే వీరిద్దరు ఓ కొలాబరేషన్ వీడియో ద్వారా కలుసుకుంటారు. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది.

    అవని షా విలాసవంతమైన జీవితం మారుతిని ఆకర్షిస్తే, అతడిలో ఉండే నిజాయితీ ఆమెకు నచ్చుతుంది. ఈ క్రమంలో గోవా వెళ్తున్న సమయంలో వారు అనుకోకుండా ఒక పాడుబడిన హోటల్‌లో చిక్కుకుపోతారు.

    ఆ హోటల్ స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో రొమాంటిక్‌గా ఎంజాయ్ చేద్దామనుకున్న వారు మొసలి బారిన పడతారు. ఆ ప్రాణాంతక పరిస్థితి నుంచి వారు ఎలా బయటపడ్డారు? ప్రాణాలు రక్షించుకునే సమయంలో వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? మొసలి నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారా? లేదా మొసలికే బలి అయిపోయారా? అనేదే ఈ సినిమా కథ.

    విశ్లేషణ:

    సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ యువత మధ్య ఉండే ప్రేమ, ఆకర్షణతో సాదాసీదాగా సాగినప్పటికీ.. సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం అసలైన 'సర్వైవల్ థ్రిల్లర్' మోడ్‌లోకి వెళ్తుంది. ముఖ్యంగా స్విమ్మింగ్ పూల్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి. కొన్ని చోట్ల ఈ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ 'ఖూన్ భరీ మాంగ్' వంటి పాత సినిమాలను గుర్తుకు తెస్తాయి.

    "నీ పుణ్యమా అని నా గోవా ట్రిప్ గల్లీ బాయ్ నుంచి సైరాట్‌లా మారిపోయింది" అని హీరో మారుతి అనే డైలాగ్ వారి మధ్య ఉన్న ఆర్థిక, సామాజిక వ్యత్యాసాలను చమత్కారంగా చెప్తుంది. దర్శకుడు బెజోయ్ కేవలం భయాన్ని మాత్రమే కాకుండా, క్లాస్ డిఫరెన్సెస్ (అంతస్తుల భేదాలు) అనే అంశాన్ని కూడా కథలో చక్కగా ఇమిడ్చారు.

    సినిమా సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం నెమ్మదించినట్లు అనిపించినా, సడన్‌గా వచ్చే జంప్ స్కేర్స్ (భయపెట్టే సీన్లు) ప్రేక్షకులను మళ్లీ కథలోకి లాగుతాయి. రొమాంటిక్ సీన్స్, హారర్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమాను మలిచారు. క్లైమాక్స్ బాగుంది.

    నటీనటుల ప్రతిభ

    ఆదర్శ్ గౌరవ్: రాపర్ పాత్రలో ఆదర్శ్ గౌరవ్ మరోసారి అదరగొట్టారు. ఒక సాధారణ యువకుడి బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి రాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఉండే వేగం వరకు అన్నింటిలోనూ పరిణతి చూపించారు.

    షనయ కపూర్: ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్ ఫ్లాప్ తర్వాత షనయ కపూర్ నటించిన సినిమా ఇది. అవని షా పాత్రకు న్యాయం చేసింది షనయ. ఉత్కంఠభరిత సన్నివేశాల్లో ఆమె నటన ఆకట్టుకుంటుంది. ఊహించని పర్ఫామెన్స్‌తో షనయా అట్రాక్ట్ చేసింది.

    సాంకేతిక వర్గం: రెమీ దలై సినిమాటోగ్రఫీ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. స్విమ్మింగ్ పూల్ వంటి పరిమిత ప్రదేశంలో కూడా క్లాస్ట్రోఫోబిక్ (ఊపిరాడనంతటి ఉత్కంఠ) ఫీల్‌ను తన కెమెరా పనితనంతో తీసుకొచ్చారు. బీజీఎమ్ కూడా బాగా వర్కౌట్ అయింది.

    ప్లస్ పాయింట్స్:

    ఆదర్శ్ గౌరవ్ నటన

    సెకండ్ హాఫ్‌లో వచ్చే థ్రిల్లింగ్ సీన్లు

    బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ

    మైనస్ పాయింట్స్:

    అక్కడక్కడా సాగదీసినట్లు అనిపించే సెకండ్ హాఫ్

    కొంత మేర లాజిక్‌కు దూరంగా ఉండే సీన్లు

    ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే?

    బాలీవుడ్‌లో ఇలాంటి సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ ప్రయత్నాలు చాలా తక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఆ విషయంలో దర్శకుడు బెజోయ్ నంబియార్ సఫలమయ్యారు. కొన్ని చోట్ల సినిమా కాస్త అతిగా అనిపించినా, మొత్తం మీద ఒక మంచి సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ చూసిన అనుభూతిని మిగిలిస్తుంది. థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇష్టపడేవారు తు యా మైన్‌పై లుక్కేయొచ్చు.

    రేటింగ్: 2.5/5

