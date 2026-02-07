Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    యంగ్ హీరోయిన్ దవడ నిర్మాణంపై ట్రోలింగ్- 2 రకాలుగా చూస్తానన్న షనాయా కపూర్- రియాలిటీ చెక్, నేనే జవాబుదారీ అంటూ!

    బాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ షనాయా కపూర్ తనపై వస్తున్న సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాడీ షేమింగ్, ముఖ కవళికలపై వచ్చే కామెంట్లను తాను పట్టించుకోనని.. కానీ పని విషయంలో వచ్చే విమర్శలను మాత్రం సానుకూలంగా స్వీకరిస్తానని స్పష్టం చేశారు గ్లామర్ బ్యూటీ షనాయా కపూర్.

    Published on: Feb 07, 2026 1:08 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బాలీవుడ్ స్టార్ కిడ్స్ ఎదుర్కొనే ప్రధాన సవాలు సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్. బాలీవుడ్ ఒకప్పటి స్టార్ హీరో, నటుడు సంజయ్ కపూర్ కుమార్తె షనాయా కపూర్ కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. వెండితెరపై అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి షనాయా బాడీ షేమింగ్‌కు గురవుతూనే ఉన్నారు.

    యంగ్ హీరోయిన్ దవడ నిర్మాణంపై ట్రోలింగ్- 2 రకాలుగా చూస్తానన్న షనాయా కపూర్- రియాలిటీ చెక్, నేనే జవాబుదారీ అంటూ!
    యంగ్ హీరోయిన్ దవడ నిర్మాణంపై ట్రోలింగ్- 2 రకాలుగా చూస్తానన్న షనాయా కపూర్- రియాలిటీ చెక్, నేనే జవాబుదారీ అంటూ!

    వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్

    షనయా కపూర్ బక్కపలచని శరీరాకృతిపై, దవడ నిర్మాణంపై నెటిజన్లు తరచూ వ్యంగ్యంగా కామెంట్లు చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ విమర్శలను తాను ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారో తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు బ్యూటిపుల్ షనాయా కపూర్.

    విమర్శల్లోనూ మంచిని వెతుక్కుంటా..

    సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి కామెంట్‌ను తాను చదువుతానని షనయా తెలిపారు. అయితే వాటిని ఆమె రెండు రకాలుగా చూస్తానని తెలిపారు. "నా నృత్యం లేదా నటన గురించి ఎవరైనా విమర్శిస్తే, అది ఎంత కఠినంగా ఉన్నా సరే నేను దానిని ఒక పాఠంగా భావిస్తాను. నా ప్రేక్షకులకు నేనే జవాబుదారీ. ఆ మాటలు కొంచెం బాధ కలిగించినా, నా తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి అవి ఒక 'రియాలిటీ చెక్'లా ఉపయోగపడతాయి" అని షనాయా కపూర్ వివరించారు.

    అవి అస్సలు పట్టించుకోను

    కానీ, పనితో సంబంధం లేని విమర్శల విషయంలో షనయా వైఖరి మరోలా ఉంటుందట. "నా ముఖం ఎలా ఉంది? నేను ఎందుకు ఇంత సన్నగా ఉన్నాను? నా దవడ పెద్దదిగా ఉందా? వంటి వ్యక్తిగత కామెంట్లను నేను పూర్తిగా విస్మరిస్తాను" అని షనాయా కపూర్ తెలిపారు.

    అంగీకరించడమే మంచిది

    "కొన్నిసార్లు ఈ మాటలు నన్ను బాధపెట్టవచ్చు. కానీ, ఆ బాధ నుంచి పారిపోకుండా దానిని అంగీకరించడమే మంచిది" అని షనాయా పేర్కొన్నారు. తనకు ఏదైనా కష్టం కలిగితే వెంటనే తన తల్లి మహీప్ కపూర్‌కు చెప్పుకుంటానని, ఆమె తనకి ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని మురిసిపోయారు షనయా.

    వరుస సినిమాలతో బిజీ..

    ఇకపోతే షనయా కపూర్ తన బాలీవుడ్ డెబ్యూ చిత్రం 'ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్' (Aankhon Ki Gustaakhiyan) ద్వారా నటిగా పరిచయమయ్యారు. రస్కిన్ బాండ్ కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో విక్రాంత్ మాస్సేతో కలిసి ఆమె నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయినా, షనాయా నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

    హారర్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్

    ప్రస్తుతం బిజోయ్ నంబియార్ దర్శకత్వంలో 'తూ యా మై' (Tu Yaa Main) అనే యూత్ ఫుల్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్‌లో నటిస్తోంది షనయా కపూర్. ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 13న విడుదల కానుంది. రొమాంటిక్‌తో పాటు హారర్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్‌గా తూ యా మై మూవీని చిత్రీకరించారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/యంగ్ హీరోయిన్ దవడ నిర్మాణంపై ట్రోలింగ్- 2 రకాలుగా చూస్తానన్న షనాయా కపూర్- రియాలిటీ చెక్, నేనే జవాబుదారీ అంటూ!
    News/Entertainment/యంగ్ హీరోయిన్ దవడ నిర్మాణంపై ట్రోలింగ్- 2 రకాలుగా చూస్తానన్న షనాయా కపూర్- రియాలిటీ చెక్, నేనే జవాబుదారీ అంటూ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes