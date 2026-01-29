Edit Profile
    పిల్లలను సోషల్ మీడియా నుంచి దూరంగా ఉంచేందుకు గైడ్‌లైన్స్ రూపొందిస్తున్న ప్రభుత్వం

    మైనర్లను సోషల్ మీడియా నుంచి దూరంగా ఉంచేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మార్గదర్శకాలను తయారుచేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు వెళ్లాయి.

    Published on: Jan 29, 2026 6:58 AM IST
    By Anand Sai
    సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నుండి మైనర్లను దూరంగా ఉంచడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను రూపొందిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో జవాబుదారీతనాన్ని బలోపేతం చేయడంపై జరిగిన మంత్రుల బృందం సమావేశానికి మంత్రి నారా లోకేష్ అధ్యక్షత వహించారు. సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలలో పిల్లలకు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్‌కు సంబంధించిన నిబంధనలను అధ్యయనం చేయాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నియమాలను రూపొందించాలన్నారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    మలేషియాలో డిజిటల్ ఐడీ, పాస్‌పోర్ట్ వివరాలతో అనుసంధానించిన e-KYC ద్వారా 16 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులకు మాత్రమే సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ అనుమతించబడుతుందని పౌర సరఫరాల మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సమావేశంలో తెలియజేశారు. సోషల్ మీడియా నుండి పిల్లలను దూరంగా ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని మంత్రుల బృందం ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది. అదే సమయంలో విధానాన్ని ఖరారు చేసే ముందు వివిధ దేశాలలో వయోపరిమితి చట్టాలను పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించింది.

    కులం, మతం లేదా ప్రాంతం ఆధారంగా సోషల్ మీడియాలో నకిలీ వార్తలను పోస్ట్ చేసే లేదా ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసే అలవాటు ఉన్న నేరస్థులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని లోకేష్ చెప్పారు. చర్చల కోసం గూగుల్, మెటా, ఎక్స్(గతంలో ట్విట్టర్) వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుండి అధికారులను తదుపరి మంత్రుల బృందం సమావేశానికి ఆహ్వానించాలని సూచించారు.

    ఆన్‌లైన్‌లో ద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 46 కింద రాష్ట్ర స్థాయి అధికారిని నియమించడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని సమావేశం నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహయోగ్ పోర్టల్ ద్వారా ఎంపిక చేసిన కేసులలో కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    సైబర్ నేరాలను అరికట్టడం, సైబర్ చట్ట నేరస్థులతో వ్యవహరించడం, సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాలపై కూడా మంత్రులు చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో సమాచార మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి, హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఆరోగ్య మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, సమాచార, న్యాయ విభాగాలు, సైబర్ క్రైమ్ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

