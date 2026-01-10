సెన్సేషనల్ కాంబో రిపీట్- ఓ రోమియో టీజర్ రిలీజ్- వయోలెంట్గా షాహిద్ కపూర్- ఆ సీనియర్ నటి బూతు డైలాగ్తో ఇంటర్నెట్ షేక్!
విశాల్ భరద్వాజ్ దర్శకత్వంలో షాహిద్ కపూర్ నటించిన లేటెస్ట్ హిందీ యాక్షన్ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా ‘ఓ రోమియో’. తాజాగా ఇవాళ (జనవరి 10) ఓ రోమియో టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. షాహిద్ కపూర్ రగ్గడ్ లుక్, సీనియర్ నటి ఫరీదా జలాల్ చెప్పిన బోల్డ్ డైలాగ్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ డైరెక్టర్ విశాల్ భరద్వాజ్, స్టార్ హీరో షాహిద్ కపూర్ కాంబినేషన్ అంటేనే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక సెన్సేషన్. ‘కమీనే’, ‘హైదర్’ వంటి క్లాసిక్ సినిమాల తర్వాత విశాల్ భరద్వాజ్, షాహిద్ కపూర్ వంటి సెన్సేషనల్ కాంబోలో వస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఓ రోమియో’ (O’ Romeo).
తాజాగా శనివారం (జనవరి 10) నాడు ఓ రోమియో టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఓ రోమియో టీజర్ గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. 1 నిమిషం 35 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ టీజర్లో సినిమాలోని విభిన్నమైన పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ దర్శకుడు మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేశారు.
షాహిద్ ఊర మాస్ లుక్.. ఫరీదా జలాల్ సర్ప్రైజ్
ఓ రోమియో గ్లింప్స్లో షాహిద్ కపూర్ నెవర్ బిఫోర్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. కౌబాయ్ హ్యాట్, బ్లాక్ వెస్ట్, ఒంటి నిండా టాటూలు, మెడలో భారీ ఆభరణాలతో పక్కా రగ్గడ్ అండ్ వయలెంట్ అవతారంలో షాహిద్ ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ టీజర్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఏమిటంటే.. ఎప్పుడూ సాఫ్ట్ రోల్స్ చేసే సీనియర్ నటి ఫరీదా జలాల్ ఒక బూతు పదాన్ని వాడటం.
"ప్రేమలో ఎదిగితే రోమియో అవుతావు.. అదే ప్రేమలో మునిగిపోతే ‘చు***’ అవుతావు" అని ఫరీదా జలాల్ చెప్పే డైలాగ్ విని ప్రేక్షకులు నోరెళ్లబెడుతున్నారు. "సిలబస్ దాటి వచ్చిన ప్రశ్నలా ఫరీదా జలాల్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు" అంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
తారాగణం - సాంకేతిక నిపుణులు
ఈ యాక్షన్ రొమాంటిక్ డ్రామాలో భారీ తారాగణం నటిస్తోంది. నానా పటేకర్, విక్రాంత్ మాస్సే, అవినాష్ తివారీ, దిశా పటానీ, తమన్నా భాటియా, తృప్తి దిమ్రి వంటి స్టార్లు ఓ రోమియో గ్లింప్స్లో మెరిశారు. ముఖ్యంగా షాహిద్, తృప్తి దిమ్రి మధ్య వచ్చే ఒక చిన్న షాట్ వారి కెమిస్ట్రీపై అంచనాలను పెంచుతోంది. అరుణా ఇరానీ, రాహుల్ దేశ్పాండే కూడా ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్: 'కమీనే' వైబ్స్ రీలోడెడ్!
విశాల్ భరద్వాజ్ మేకింగ్ స్టైల్ చూస్తుంటే షాహిద్ కెరీర్లో ఇదొక బిగ్గెస్ట్ కమ్బ్యాక్ మూవీలా కనిపిస్తోందని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. "ఈ గ్లింప్స్ చూస్తుంటే 'కమీనే' రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. 2026లో బాలీవుడ్ నుంచి రాబోతున్న ధురంధర్ 2, కింగ్, లవ్ అండ్ వార్ వంటి సినిమాలతో పాటు 'ఓ రోమియో' కూడా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయడం ఖాయం" అని నెటిజన్లు విశ్లేషిస్తున్నారు.
సాజిద్ నడియాడ్వాలా నిర్మిస్తున్న ఓ రోమియో చిత్రం ఫిబ్రవరి 13న ప్రేమికుల రోజు కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. రోహన్ నరులాతో కలిసి విశాల్ భరద్వాజ్ ఈ కథను సిద్ధం చేశారు.