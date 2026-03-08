OTT Review: ఓటీటీలో కాదు ఈ సినిమా థియేటర్లలో రావాల్సింది, మజా వచ్చింది- యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీపై డైరెక్టర్ ఓటీటీ రివ్యూ
Anurag Kashyap Review On OTT Movie Subedaar: ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న అనిల్ కపూర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ ‘సుబేదార్’పై బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూసుంటే ఆ మజా వేరేలా ఉండేదని, అనిల్ కపూర్ నటనలో ఇంకా ఆ పాత సెగ తగ్గలేదని కొనియాడారు.
బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో, యానిమల్ యాక్టర్ అనిల్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా ‘సుబేదార్’ (Subedaar) మార్చి 5 నుంచి నేరుగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. బాలీవుడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా జోనర్లో తెరకెక్కిన సుబేదార్ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ తర్వాత మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకుంటోంది.
కానీ, అనిల్ కపూర్ నటనకు మాత్రం అందరూ జై కొడుతున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ సుబేదార్ మూవీపై తన రివ్యూను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. ఈ సినిమా ఓటీటీలో కాకుండా థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సింది అంటూ అనురాగ్ కశ్యప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
థియేటర్ల కోసం డిజైన్ చేసిన సినిమా!
శనివారం (మార్చి 7) ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా అనిల్ కపూర్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ తన అభిప్రాయాన్ని రాసుకొచ్చారు. "సుబేదార్ సినిమా కచ్చితంగా థియేటర్లలోనే విడుదలవ్వాల్సింది. పెద్ద తెర మీద చూస్తే ఆ అనుభూతే వేరుగా ఉండేది" అని అనురాగ్ కశ్యప్ అన్నారు.
"సుబేదార్ దర్శకుడు సురేష్ త్రివేణి బుందేల్ఖండ్, చంబల్ ప్రాంతాల్లోని పితృస్వామ్య వ్యవస్థను, అక్కడి మనుషుల ప్రవర్తనను చాలా సహజంగా చూపించారు. పూలన్ దేవి వంటి వారు పుట్టిన ఆ గడ్డ మీద మహిళలు కూడా పురుషులతో సమానంగా పోరాడతారని ఈ సినిమా మరోసారి గుర్తు చేసింది" అని అనురాగ్ కశ్యప్ పేర్కొన్నారు.
అనిల్ కపూర్ నటనలో ఆ పాత సెగ!
నటీనటుల ప్రతిభ గురించి అనురాగ్ కశ్యప్ చెబుతూ.. "మేరీ జంగ్, తేజాబ్ సినిమాల్లోని అనిల్ కపూర్ ఇంకా తనలోని సెగను ఇంకా అలాగే మోస్తున్నాడు. ఫుల్ ఫైర్తో నటించారు. ఇక మోనా సింగ్ చేయలేని పాత్ర అంటూ ఏదీ లేదు. ఆదిత్య రావల్ విలనిజం చూస్తుంటే నిజంగానే అసహ్యం కలిగించేలా అద్భుతంగా చేశాడు" అని తెలిపారు.
"ఇక రాధికా మదన్ తన నటనతో మెరిసిపోయింది. అసలు సౌరభ్ శుక్లా (కల్లు మామ) యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ఉంటాయని నేను 2026 క్యాలెండర్లో అస్సలు ఊహించలేదు. నిజంగా చాలా మజా వచ్చింది సార్" అని అనురాగ్ కశ్యప్ రివ్యూ ఇస్తూ సుబేదార్ మూవీని ప్రశంసించారు.
నాకు నచ్చిన కమర్షియల్ సినిమా
నేటి కాలంలో అందరూ అతిగా ఉండే యాక్షన్ సీన్ల వెంట పడుతుంటే, ఈ సినిమాలో మాత్రం చాలా రియలిస్టిక్గా, అవసరమైన మేరకే యాక్షన్ ఉండటం తనను బాగా ఆకట్టుకుందని అనురాగ్ కశ్యప్ తెలిపారు. హైవే ఛేజ్ సీక్వెన్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉందని, ఇది తనలాంటి వాడికి నచ్చే, నచ్చిన కమర్షియల్ సినిమా అని అనురాగ్ కశ్యప్ ముగించారు.
అసలు ‘సుబేదార్’ కథేంటి?
సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వం వహించిన సుబేదార్ సినిమా రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ అర్జున్ సింగ్ కథ. సమాజంలో వేగంగా మారుతున్న పరిస్థితులు, స్థానిక అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా. ముఖ్యంగా తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య ఉండే క్లిష్టమైన బంధాన్ని ఈ చిత్రంలో హృద్యంగా చూపించారు.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో
మధ్యప్రదేశ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో అనిల్ కపూర్తో పాటు రాధికా మదన్, ఖుష్బూ సుందర్, సౌరభ్ శుక్లా, మోనా సింగ్ వంటి హేమాహేమీలు నటించారు. మార్చి 5న అమెజాన్ ప్రైమ్లో సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం వంటి 3 భాషల్లో సుబేదార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.