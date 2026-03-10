Edit Profile
    Collar Ey Etthara Song promo: కాలర్ ఎత్తిన పవన్ కల్యాణ్.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ థర్డ్ సింగిల్ ప్రోమో రిలీజ్.. అదిరింది

    Collar Ey Etthara Song promo: పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి థర్డ్ సింగిల్ కాలరే ఎత్తరా సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. మాస్ బీట్, స్టెప్స్ తోపాటు పవన్ ఫ్యాన్స్ కాలరెగరేసేలా ఈ సాంగ్ ఉండబోతున్నట్లు ప్రోమో చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.

    Published on: Mar 10, 2026 5:11 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' (Ustaad Bhagat Singh). ఉగాది పండుగ కానుకగా ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీ మార్చి 19న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. డాషింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి థర్డ్ సింగిల్ కాలరే ఎత్తరా సాంగ్ ప్రోమోను మంగళవారం రిలీజ్ చేశారు.

    'కాలరే ఎత్తరా'.. మాస్ ట్రీట్ మొదలైంది

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ నుంచి కాలరే ఎత్తరా అంటూ థర్డ్ సింగిల్ రానుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అందించిన పవర్‌ఫుల్ బీట్స్, పవన్ కల్యాణ్ ఎనర్జిటిక్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో ఈ ప్రోమో ఫ్యాన్స్‌కు ఒక ఊరమాస్ ట్రీట్ ఇస్తోంది.

    థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్ పవన్ కల్యాణ్ నుంచి ఎలాంటి ఎలివేషన్స్ కోరుకుంటారో, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కరెక్ట్‌గా అదే ఇచ్చినట్లు ఈ ప్రోమో చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతోంది. ఈ ఎనర్జిటిక్ మాస్ సాంగ్‌ను సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడగా, స్టార్ లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యామ్ అద్భుతమైన సాహిత్యం అందించాడు.

    ఈ పాట పూర్తి లిరికల్ ట్రాక్‌ను మార్చి 12 సాయంత్రం 5 గంటలకు మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా రిలీజ్ చేయనున్నారు.

    “సౌండ్ పెంచండి.. డ్యాన్స్ మొదలుపెట్టండి.. ఎత్తర ఎత్తర కాలరే ఎత్తర.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ థర్డ్ సింగిల్ కాలరే ఎత్తరా సాంగ్ ప్రోమో వచ్చేసింది.. పూర్తి పాట మార్చి 12న సాయంత్రం 5 గంటలకు.. రాక్ స్టార్ డీఎస్పీ మ్యూజిక్.. కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన ఈ పాటను రామ్ మిరియాల పాడాడు” అనే క్యాప్షన్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అధికారిక ఎక్స్ పేజీ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ విశేషాలు

    మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాతలు నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీలో ఆర్. పార్తిబన్, అశుతోష్ రాణా, గౌతమి, నాగ మహేష్, టెంపర్ వంశీ, అవినాష్ లాంటి సీనియర్ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రముఖ డైరెక్టర్ దశరథ్ ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తుండటం విశేషం. శ్రీలీల ఫిమేల్ లీడ్ గా నటిస్తోంది.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సెన్సార్

    ఇక ఈ సినిమా ఇప్పటికే సెన్సార్ పనులను పూర్తి చేసుకుంది. 2 గంటలు 29 నిమిషాల రన్ టైమ్ లాక్ చేశారు. దీనికి U/A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా ఈ మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది. ఓజీతో కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్న తర్వాత పవన్ నటిస్తున్న మూవీ కావడంతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

