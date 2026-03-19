    Prime Video OTT: ప్రైమ్ వీడియోలో నయా వెబ్ సిరీస్, సినిమాల జాతర.. థ్రిల్లర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మరెన్నో.. పూర్తి జాబితా ఇదే

    Prime Video OTT: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ ఏడాది తన ప్లాట్‌ఫామ్ లోకి వచ్చే ఒరిజినల్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ జాబితాను గురువారం (మార్చి 19) రిలీజ్ చేసింది. వీటిలో థ్రిల్లర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లాంటి వివిధ జానర్ల కంటెంట్ ఉంది. పూర్తి జాబితా ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    Mar 19, 2026, 15:56:43 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video) తన ప్లాట్‌ఫామ్‌లో రాబోతున్న కొత్త వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాల లిస్ట్‌ను అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేసింది. విజయ్ వర్మ మోస్ట్ అవైటెడ్ 'మట్కా కింగ్' (Matka King) నుంచి అలీ ఫజల్ ‘రాఖ్’, అలాగే బరుణ్ సోబ్టి, అదితి రావ్ హైదరీల 'వెల్కమ్ టు ఖోయా మహల్' వరకు.. 2026 స్లేట్‌లో ఎన్నో కొత్త సిరీస్‌లను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది.

    విజయ్ వర్మ ‘మట్కా కింగ్’

    1960ల నాటి ముంబై బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఈ కథ.. 'మట్కా' అనే గేమ్‌ను క్రియేట్ చేసి, ఆ సిటీని మొత్తం తలకిందులు చేస్తూ జూదాన్ని సామాన్య జనాల్లోకి తీసుకెళ్లిన ఒక కాటన్ ట్రేడర్ స్టోరీ. నాగరాజ్ పోపట్రావ్ మంజులే డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సిరీస్‌లో విజయ్ వర్మ, కృత్తిక కమ్రా, సయీ తమ్‌హంకర్, సిద్ధార్థ్ జాదవ్, భూపేంద్ర జదావత్, గుల్షన్ గ్రోవర్ లాంటి స్టార్స్ నటించారు. ఇది ఆంబిషన్, రిస్క్‌తో కూడిన ఒక గ్రిప్పింగ్ స్టోరీ.

    అలీ ఫజల్ ‘రాఖ్’

    ఇద్దరు టీనేజర్స్ మిస్సైన ఒక ట్రాజిక్ స్టోరీని ఈ 'రాఖ్' వెబ్ సిరీస్ చూపిస్తుంది. ఈ ఇన్సిడెంట్ ఒక క్లోజ్ ఫ్యామిలీని ఎలా విడదీసింది, సిటీ మొత్తాన్ని ఎలా గందరగోళంలోకి నెట్టేసింది అనేది ఇందులో చూపించారు. ఒక కఠినమైన ఆఫీసర్ దేశవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద మ్యాన్‌హంట్ మొదలు పెట్టి, వయొలెన్స్, హ్యూమన్ డీగ్రేడేషన్‌తో నిండిన ఒక డార్క్ వరల్డ్‌లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. ఇందులో అలీ ఫజల్, సోనాలీ బింద్రే, ఆమిర్ బషీర్, దిబ్యేందు భట్టాచార్య, రాకేష్ బేడీ లాంటి వాళ్లు నటించారు.

    బాబీ డియోల్ ‘తీన్ కవ్వే’

    చాలా కాలం క్రితమే చనిపోయాడని అందరూ అనుకున్న ఒక మాజీ స్పై (గూఢచారి) మళ్లీ తిరిగి వస్తాడు. తనను ఇరికించిన ద్రోహి ఎవరో కనిపెట్టడానికి అతను వస్తాడు, అదే టైమ్‌లో తన సొంత ఏజెన్సీయే అతన్ని వెంటాడుతుంటుంది. అబ్బాస్ టైర్‌వాలా క్రియేట్ చేసిన ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను కో-క్రియేటర్ ప్రియాంక ఘోష్ డైరెక్ట్ చేసింది. సిద్ధాంత్ గుప్తా, ఫాతిమా సనా షేక్, పావైల్ గులాటి, రోనిత్ రాయ్, ఇషా తల్వార్, చాందిని బైన్జ్, ఫైజల్ మాలిక్, బాబీ డియోల్ లాంటి అదిరిపోయే కాస్ట్ ఇందులో ఉంది.

    'వెల్కమ్ టు ఖోయా మహల్'

    కనిష్క్, కనుప్రియ అనే ఇద్దరు మాజీ రాజవంశీయులు అన్నాచెల్లెళ్లకు వాళ్ల ఫ్యామిలీకి చెందిన 'ద ఖోయా మహల్' అనే ఒక పాత హెరిటేజ్ హోటల్ వారసత్వంగా వస్తుంది. అక్కడినుంచి ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలని వాళ్లు ఒక ప్లాన్ వేస్తారు. కానీ ఆ హోటల్‌కు ఒక సొంత మైండ్ ఉందని, అందులో చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయని వాళ్లకు తెలియదు. కొంకణా సేన్ శర్మ, జైదీప్ సర్కార్ కలిసి క్రియేట్ చేసి, డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సిరీస్‌లో అదితి రావ్ హైదరీ, బరుణ్ సోబ్టి, అపర్ణా సేన్, హరీష్ ఖన్నా, మాస్టర్ లూకా అధికారి, ధృవ్ సెహగల్ నటించారు.

    ‘ఆదర్శ్ బాల్ విద్యాలయ’

    సరిగ్గా పనిచేయని ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్‌ను మార్చాలని ట్రై చేసే ఒక ప్రిన్సిపాల్ స్టోరీయే ఈ వెబ్ సిరీస్. సమీర్ సక్సేనా, బిశ్వపతి సర్కార్ క్రియేట్ చేసిన ఈ షోను హిమాంక్ గౌర్ డైరెక్ట్ చేశాడు. కే కే మీనన్, నవీన్ కస్తూరియా, ప్రసన్న బిష్త్, అభిమన్యు సింగ్, అర్చన పూరన్ సింగ్, దేవెన్ భోజానీ ఇందులో నటించారు.

    కార్నామే బద్లా గేర్ పల్టీ కిస్మత్

    అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక కార్లు దొంగిలించే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కథ ఇది. అయితే వాళ్లు చేసిన ఒక దొంగతనం అనుకోకుండా ఒక పెద్ద ఇంటర్‌స్టేట్ ఆపరేషన్‌గా మారుతుంది. వినయ్ వైకుల్ క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సిరీస్‌ను సంబిత్ మిశ్రా, సౌరభ్ సావంత్ రాశారు. ఇందులో పూరవ్ ఝా, నమన్ జైన్, సాకిబ్ నజర్ నజ్రుల్ అయూబీ, ప్రేరక్ మెహతా, సికిందర్ ఖేర్, సాయి తమ్‌హంకర్ లాంటి వాళ్లు ఉన్నారు.

    టాక్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ స్టోరీ

    ఆగ్రాలో కొత్తగా పోస్టింగ్ వచ్చిన ఒక రెవెన్యూ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ కథ ఇది. ఆ సిటీలో ఉన్న ఒక మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ వైట్ కాలర్ క్రిమినల్‌ను అతను టార్గెట్ చేస్తాడు. కానీ ఆ పోరాటంలో గెలవాలంటే ఒక భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే అని అతనికి అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ప్రశాంత్ రాజ్, సమ్యక్ సింగ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సిరీస్‌ను సౌరభ్ భావే డైరెక్ట్ చేశాడు. రవి కిషన్, ఆదిత్య రావల్, అశ్వినీ భావే, రాజేష్ కుమార్, బర్ఖా సింగ్, సారికా సింగ్, ప్రతీక్ పచోరి, కావేరి సేథ్ ఇందులో ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు.

    హృతిక్ రోషన్ ‘మెస్’

    ఓసీడీ (OCD) ప్రాబ్లమ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఇంట్లోకి కొంతమంది విచిత్రమైన దొంగలు పడతారు. కానీ ఆ గందరగోళంగా ఉన్న రాత్రిలో ప్రాణాలతో బయటపడాల్సింది ఆ ఇంటివాళ్లు కాదు, తామేనని ఆ దొంగలకు నెమ్మదిగా రియలైజ్ అవుతుంది.

    హృతిక్ రోషన్, ఇషాన్ రోషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ సినిమాకు రాజేష్ ఏ కృష్ణన్ డైరెక్టర్. ప్రతీక్ గాంధీ, రణ్‌వీర్ షోరే, గజరాజ్ రావ్, అనురాగ్ ఠాకూర్ ఇందులో కీలక పాత్రలు చేశారు.

    ఆలియా భట్ ‘డోంట్ బి షై’

    శ్యామిలి "షై" దాస్ అనే ఒక ఇరవై ఏళ్ల అమ్మాయి కథ ఇది. లైఫ్‌లో తనకు అంతా తెలుసు, అంతా పర్ఫెక్ట్‌గా ప్లాన్ చేసుకున్నాను అనుకుంటుంది. కానీ అనుకోకుండా ఆమె లైఫ్ ఒక ఊహించని మలుపు తిరిగి, మొత్తం కంట్రోల్ తప్పుతుంది.

    ఆలియా భట్, షాహీన్ భట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ సినిమాను సృష్టి ముఖర్జీ డైరెక్ట్ చేసింది. ఆమెనే స్టోరీ, స్క్రీన్‌ప్లే రాయగా.. సహజ్ కౌర్ మైనీ డైలాగ్స్, అడిషనల్ స్క్రీన్‌ప్లే అందించింది.

    సోనాక్షి సిన్హా ‘సిస్టమ్’

    నేహా రాజ్‌వంశ్ అనే ఒక పవర్‌ఫుల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, ఒక సాధారణ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన కోర్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ సారికా రావత్.. వీళ్లిద్దరి జీవితాలు ఎలా ఢీకొన్నాయి అనేది ఈ కథ. పవర్ అనేది నిజాన్ని ఎలా మారుస్తుంది, లీగల్ సిస్టమ్ పరిమితులను ఎలా చెరిపేస్తుంది అనేది ఇందులో చూపించారు. అసలు న్యాయం అంటే ఏంటో వాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.

    పమ్మి బవేజా, హర్మన్ బవేజా, స్మితా బలిగా ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ సినిమాను అశ్విని అయ్యర్ తివారీ డైరెక్ట్ చేసింది. సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవారికర్ ఇందులో మెయిన్ రోల్స్ చేశారు.

