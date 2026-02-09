ప్రైమ్ వీడియోలోకి అర్జున్ రెడ్డి భామ నటించిన మ్యూజికల్ వెబ్ సిరీస్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

'అర్జున్ రెడ్డి', 'మహారాజ్' సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శాలిని పాండే, శశి కపూర్ మనవడు జహాన్ కపూర్ జంటగా నటించిన మ్యూజికల్ డ్రామెడీ సిరీస్ 'బ్యాండ్వాలే' (Bandwaale). అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానున్న ఈ సిరీస్ విశేషాలు, స్ట్రీమింగ్ తేదీ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
బ్యాండ్వాలే వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్
మ్యూజిక్, కామెడీ, ఎమోషన్ కలగలిపిన జోనర్ 'మ్యూజికల్ డ్రామెడీ'. ఈ జోనర్లో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో నుంచి సరికొత్త హిందీ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. అదే 'బ్యాండ్వాలే'. ప్రముఖ సంగీతకారుడు, రచయిత స్వనంద్ కిర్కిరే కో క్రియేటర్గా వ్యవహరించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ఫిబ్రవరి 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ వెబ్ సిరీస్ లో శాలిని పాండేతోపాటు జహాన్ కపూర్ (శశి కపూర్ మనవడు), స్వనంద్ కిర్కిరే, సంజన దీపు, ఆశిష్ విద్యార్థి, అనుపమ కుమార్ లాంటి వాళ్లు నటించారు. అక్షత్ వర్మ డైరెక్ట్ చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో తన రీమిక్స్లతో సంచలనం సృష్టించిన యశరాజ్ ముఖాతే ఈ సిరీస్కు సంగీతం అందించడం విశేషం.
బ్యాండ్వాలే వెబ్ సిరీస్ కథేంటంటే..
మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లామ్ నగరం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. మరియం (శాలిని పాండే) అనే యువ కవయిత్రి చుట్టూ ఈ సిరీస్ తిరుగుతుంది. తన భావాలను బయటకు చెప్పలేక, సోషల్ మీడియాలో అజ్ఞాతంగా కవితలు పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఆమెకు తోడుగా రాబో, డీజే సైకో అనే ఇద్దరు స్నేహితులు (బ్యాండ్ మేట్స్) ఉంటారు. ఈ ముగ్గురి స్నేహం, సంగీతంతోపాటు మరియం తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా పొందింది? తన గొంతును ప్రపంచానికి ఎలా వినిపించింది? అనేదే ఈ 8 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్ కథ.
స్వనంద్ కిర్కిరే ఏమన్నారంటే..
ఈ సిరీస్ గురించి రచయిత, నటుడు స్వనంద్ కిర్కిరే మాట్లాడుతూ.. "మనం నిత్య జీవితంలో చూసే చిన్న చిన్న విషయాలు, భావ వ్యక్తీకరణలో ఉండే సంకోచం నుంచే ఈ కథ పుట్టింది. స్నేహం, సంగీతం మనకు కష్టకాలంలో ఎలా బలాన్నిస్తాయో మరియం ప్రయాణం ద్వారా చూపించాం" అని తెలిపాడు. అంకుర్ తివారీ, స్వనంద్ కిర్కిరే వంటి సంగీత దిగ్గజాలు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం కావడంతో మ్యూజిక్ ఈ సిరీస్కు ప్రాణంగా నిలవనుంది.