    25 రోజుల్లోనే స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశా.. మీ అందరికీ చాలా గట్టిగా దొరికా.. మీకోసం చిప్పకూడు తినడానికి రెడీ: అనిల్ రావిపూడి

    సంక్రాంతికి మరో బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సక్సెస్ మీట్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. తనను రాజమౌళితో పోల్చడంపై స్పందించడంతోపాటు నాగార్జునతో మూవీ తీయబోతున్నాడన్న వార్తలపైనా అతడు మాట్లాడాడు.

    Published on: Jan 14, 2026 8:57 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మరో బ్లాక్‌బస్టర్ అందించాడు. ఈ సంక్రాంతికి మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీతో ఈ డైరెక్టర్ రేంజ్ మరో లెవెల్ కు వెళ్లింది. తాజాగా మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో అతడు మీడియాతో మాట్లాడాడు. మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు తనదైన స్టైల్లో సమాధానాలు ఇస్తూ అనిల్ నవ్వించాడు.

    25 రోజుల్లోనే స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశా.. మీ అందరికీ చాలా గట్టిగా దొరికా.. మీకోసం చిప్పకూడు తినడానికి రెడీ: అనిల్ రావిపూడి (x/Shine_Screens)
    చిరంజీవి వల్లే అంత త్వరగా..

    మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ స్క్రిప్ట్ ను తాను కేవలం 25 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసినట్లు అనిల్ రావిపూడి చెప్పాడు. తన కెరీర్లో అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసిన స్క్రిప్ట్ ఇదేనని తెలిపాడు. చిరులో ఉన్న లక్షణాలనే ఊహించుకుంటూ తాను కథ సిద్ధం చేశానని, దీంతో స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేయడానికి పెద్దగా టైమ్ పట్టలేదని చెప్పాడు. ఈ సినిమా కోసం చిరంజీవి 85 రోజుల పాటు షూట్ చేశాడని వెల్లడించాడు.

    ఇళయరాజాను అడిగాం.. ఓకే అన్నాడు

    ఈ సినిమాలో దళపతి మూవీలో సుందరి పాటను వాడటంపైనా అనిల్ స్పందించాడు. తన పాటలను సినిమాల్లో వాడుకోవడం చాలా కఠినంగా ఉండే ఇళయరాజా.. ఈ సినిమాకు ఎలా అంగీకరించాడని అడగ్గా.. తాము వెళ్లి అడిగితే ఆయన ఓకే చెప్పారని అన్నాడు. ఆ పాట ఈ సినిమాలో వాడటం, అది కూడా చిరంజీవి, నయనతార లవ్ ట్రాక్ లో కావడం తన కెరీర్లోనే ఓ బెస్ట్ ఎపిసోడ్ అని అనిల్ చెప్పాడు.

    ఆడవాళ్ల కోసం చిప్పకూడు తినడానికి రెడీ

    ఇక ఈ సినిమాలో చిరంజీవితో ఆడవాళ్ల కోసం చేసిన చట్టాలతో మగవాళ్ల ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఓ డైలాగ్ చెప్పించడంపై ఓ లేడీ రిపోర్టర్ స్పందించారు. ఆడవాళ్లంతా కలిసి మీపై కేసు పెట్టాలని అనుకుంటున్నట్లు ఆమె చెప్పారు. దీనికి ఫన్నీగా స్పందించిన అనిల్.. మీకోసం జైలుకెళ్లడానికి రెడీ, చిప్పకూడు తినడానికి రెడీ, ఉరిశిక్షకైనా రెడీ అంటూ తనదైన స్టైల్లో జోక్ వేశాడు. ఏదో సరదాగా పెట్టిన సీన్ ఇది అని, ఆడవాళ్ల మనోభావాలు దెబ్బతింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసు అని అతడు అన్నాడు.

    గట్టిగా దొరికేశా

    గత కొన్ని రోజులుగా తనపై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ పైనా అనిల్ స్పందించాడు. ఎక్కడ దొరుకుతాడా అని చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నారని, ఇప్పుడు గట్టిగా దొరికేశానని అన్నాడు. అయితే అది ప్రేక్షకులకు అని అనిల్ చమత్కరించాడు. టికెట్లు కొని మూవీని చూస్తూ బ్లాక్‌బస్టర్ చేసిన ప్రేక్షకులకు మరోసారి దొరికిపోయానని అనిల్ అన్నాడు.

    రాజమౌళితో పోలికపై..

    నిలకడగా హిట్స్ అందిస్తూ టాలీవుడ్ లో దూసుకెళ్తున్న అనిల్ రావిపూడిని రాజమౌళితో పోలుస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. దీనిపై అతన్ని స్పందించమని కోరగా.. రాజమౌళితో పోల్చడం తన అదృష్టమని, అలా అని తనతో పోల్చి తన స్థాయిని పెంచుకోవడానికో, రాజమౌళి స్థాయిని తక్కువ చేయడానికో తనకు ఇష్టం లేదని చెప్పాడు. నాగార్జునతో సినిమా చేసే అవకాశం వస్తే తప్పకుండా చేస్తానని, మరోసారి సంక్రాంతికే రావాలని ఉందని కూడా అనిల్ స్పష్టం చేశాడు.

