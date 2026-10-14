Anupama Parameswaran: అనుపమకు అంత ధైర్యం ఏంటీ బ్రో? జైలర్ 2, రణబాలితో బాక్సాఫీస్ ఫైట్.. హాట్ టాపిక్ గా క్రేజీ కళ్యాణం!
Anupama Parameswaran: స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ కు అంత ధైర్యం ఏంటీ బ్రో.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఇలాగే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. జైలర్ 2, రణబాలి లాంటి పెద్ద సినిమాలతో అనుపమ బాక్సాఫీస్ ఫైట్ కు సై అనడమే అందుకు కారణం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Anupama Parameswaran: దసరా పండుగ వేళ అక్టోబర్ 16న బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుపమ పరమేశ్వరన్ చిత్రం క్రేజీ కళ్యాణం (Crazy Kalyanam) విడుదలవుతోంది. భారీ యాక్షన్ సినిమాలు థియేటర్లలో దండయాత్ర చేస్తున్న తరుణంలో పూర్తిస్థాయి గ్రామీణ హాస్యభరిత కుటుంబ కథా చిత్రంగా వస్తున్న ‘క్రేజీ కళ్యాణం’ ఎలా ప్రభావం చూపబోతోందనేది టాలీవుడ్లో ఆసక్తికర చర్చగా మారింది.
అక్టోబర్ 16న క్రేజీ కళ్యాణం సందడి
భద్రప్ప గజుల దర్శకత్వంలో ఆరో సినిమాస్ బ్యానర్పై బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ క్రేజీ కళ్యాణం సినిమాను నిర్మించారు. ఈ సినిమా వాస్తవానికి అక్టోబర్ చివర్లో రావాల్సి ఉండగా, రెండు వారాల ముందే అక్టోబర్ 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఇందులో అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేశారు.
స్టోరీ ఏంటంటే?
కీర్తి (అనుపమ పరమేశ్వరన్) గ్రామీణ వాతావరణంలో పెరిగిన పట్టుదల గల అమ్మాయి. ఆమె తండ్రిగా డాక్టర్ వీకే నరేష్, జులాయిగా తిరిగే పెద్దల్లుడు బాలరాజుగా తరుణ్ భాస్కర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇంట్లో పెళ్లి గందరగోళం, తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య భావోద్వేగాలు, అల్లుడి చేష్టల చుట్టూ తిరిగే వినోదభరిత కథనే క్రేజీ కళ్యాణం మూవీ.
అసలైన బాక్సాఫీస్ సవాల్
ఈ పండుగ సీజన్ లో బాక్సాఫీస్ వార్ మామూలుగా లేదు. క్రేజీ కళ్యాణం మూవీ రెండు అగ్రశ్రేణి భారీ చిత్రాలతో నేరుగా తలపడాల్సి వస్తోంది.
జైలర్ 2 (Jailer 2 - అక్టోబర్ 15 రిలీజ్): నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా వస్తున్న ఈ సీక్వెల్ దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో మార్మోగిపోతోంది. మోహన్లాల్, శివ రాజ్కుమార్ వంటి భారీ తారాగణంతో ఈ సినిమా భారీ స్క్రీన్లను ఆక్రమించింది.
రణబాలి (Ranabaali - అక్టోబర్ 16 రిలీజ్): రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా 1870ల కాలం నాటి పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిన సినిమా ఇది. ఈ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ చిత్రంపై పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
బాక్సాఫీస్ వార్
సింగిల్ స్క్రీన్లు, మల్టీప్లెక్సుల్లో అత్యధిక శాతం ‘జైలర్ 2’, ‘రణబాలి’లకే దక్కడంతో ‘క్రేజీ కళ్యాణం’కు ప్రారంభంలో పరిమితమైన షోలు మాత్రమే లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎప్పుడూ రక్తం చిందే భారీ యాక్షన్ డ్రామాలను మాత్రమే అందరూ కోరుకోరు. తీవ్రమైన హింస, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్తో ఉన్న రెండు భారీ చిత్రాల మధ్య, కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకునే "క్లీన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్" స్పేస్ ఖాళీగా ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో మొదటి రోజు పాజిటివ్ టాక్ వస్తే, దసరా సెలవుల్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ద్వారా ‘క్రేజీ కళ్యాణం’ స్లీపర్ హిట్గా నిలిచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అందుకే అనుపమ పరమేశ్వరన్, మేకర్స్ ధైర్యం చేసి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారనే టాక్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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