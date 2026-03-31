Kathanar Teaser Trailer: మలయాళంలోకి అనుష్క శెట్టి గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. విజువల్ వండర్గా 'కథనార్' టీజర్ ట్రైలర్
Kathanar Teaser Trailer: జయసూర్య, అనుష్క శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో రోజిన్ థామస్ తెరకెక్కిస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ మూవీ 'కథనార్ - ది వైల్డ్ సోర్సరర్'. మంత్రగాడి కథతో అత్యున్నత సాంకేతిక విలువల మధ్య రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమా విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
Kathanar Teaser Trailer: టాలీవుడ్ 'జేజమ్మ' అనుష్క శెట్టి తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. 'కథనార్ – ది వైల్డ్ సోర్సరర్' (Kathanar – The Wild Sorcerer) పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె మలయాళ మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతోంది. మలయాళ వెర్సటైల్ నటుడు జయసూర్య ఇందులో కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు.
కథనార్.. టీజర్తోనే ప్రకంపనలు
అనుష్క శెట్టి నటిస్తున్న మలయాళ ఫ్యాంటసీ థ్రిల్లర్ మూవీ కథనార్. మంగళవారం (మార్చి 31) విడుదలైన ఈ మూవీ టీజర్ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, అంతుచిక్కని రహస్యాలు, ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ఒక గొప్ప ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ను దర్శకుడు రోజిన్ థామస్ అందించబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
శ్రీ గోకులం మూవీస్ బ్యానర్పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో, ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్ చూస్తుంటే ఇది కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు వెండితెరపై ఒక దృశ్య కావ్యంలా అనిపిస్తోంది.
కథనార్ మూవీ స్టోరీ ఇలా
'కథనార్' ప్రధానంగా ఒక మాంత్రికుడి చుట్టూ తిరిగే కథ అని సమాచారం. కేరళ జానపద కథల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక మాంత్రికుడి జీవితం ఆధారంగా ఈ సోషియో ఫాంటసీ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
ఇందులో అనుష్క శెట్టి పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుందని, ఆమె లుక్ సినిమాకే హైలైట్ అవుతుందని చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మలయాళం నుంచి వస్తున్న మరో పాన్-ఇండియా సంచలనంగా ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
భారీ తారాగణం.. అద్భుత సంగీతం
ఈ చిత్రంలో వినీత్, సాండీ, ప్రభుదేవా, సనూప్ సాన్, దేవిక, హరీష్ ఉత్తమన్, శ్రీకాంత్ మురళి, కుల్ప్రీత్ యాదవ్, నితీష్ భరద్వాజ్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. రాహుల్ సుబ్రమణియన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా, అది కథలోని గాంభీర్యాన్ని, మిస్టరీని మరింత ఎలివేట్ చేసేలా ఉంది.
మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. బాహుబలి, అరుంధతి వంటి చిత్రాలతో దక్షిణాదిలో తిరుగులేని ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న అనుష్కకు, ఈ 'కథనార్' మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆమె అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'కథనార్' సినిమా ఏ భాషలో రూపొందుతోంది?
జవాబు: ఇది ప్రాథమికంగా మలయాళ మూవీ. అయితే తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది.
ప్రశ్న: అనుష్క శెట్టి కథనార్ మూవీలో ఏ పాత్రలో నటిస్తున్నారు?
జవాబు: చిత్ర బృందం ఆమె పాత్రను గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఇది ఒక కీలకమైన, రహస్యంతో కూడిన పాత్ర అని టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
ప్రశ్న: కథనార్ మూవీ దర్శకుడు ఎవరు?
జవాబు: మలయాళంలో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన 'హోమ్' (Home) చిత్ర దర్శకుడు రోజిన్ థామస్ ఈ ఫాంటసీ వండర్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
