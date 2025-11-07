Edit Profile
    అనుష్క శెట్టి @44: ఆమెలా ఫిట్‌నెస్ కావాలంటే ఈ 7 యోగాసనాలు నేర్చుకోండి

    టాలీవుడ్ స్టార్ అనుష్క శెట్టి 44వ పుట్టినరోజు (నవంబర్ 7) సందర్భంగా ఆమె ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ‘బాహుబలి’, ‘మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి’ వంటి చిత్రాలతో అభిమానులను ఆకట్టుకున్న ఈ అగ్రనటి, తన జీవితాన్ని యోగా పూర్తిగా మార్చేసిందని చెబుతారు.

    Published on: Nov 07, 2025 9:27 AM IST
    By HT Telugu Desk
    టాలీవుడ్ స్టార్ నటి అనుష్క శెట్టికి ఈ రోజు (నవంబర్ 7) 44వ పుట్టినరోజు. ‘బాహుబలి: ది బిగినింగ్’, ‘బాహుబలి 2: ది కంక్లూజన్’, ఇటీవల వచ్చిన ‘మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి’ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో ఆమె ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోయారు. మరి ఈ వయసులోనూ ఆమె అంతటి అందంగా, ఫిట్‌గా ఉండడానికి రహస్యం ఏమిటి? మీరు ఊహించింది నిజమే... అదే యోగా!

    హ్యాపీ బర్త్ డే అనుష్క
    హ్యాపీ బర్త్ డే అనుష్క

    ఈ పురాతన భారతీయ అభ్యాసాన్ని అనుష్క చాలా బలంగా విశ్వసిస్తారు. తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చింది ఈ యోగానే అని ఆమె క్రెడిట్ ఇస్తారు. సంవత్సరాలుగా ఆమె తన ఆరోగ్య రహస్యాలు, ఫిట్‌నెస్ గురించి అనేక ఇంటర్వ్యూలలో, సోషల్ మీడియా పోస్టులలో పంచుకుంటూ వచ్చారు. ఈ ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణంలో యోగా తనతో నిలకడగా ఉన్న ముఖ్యమైన అంశమని చెప్పారు.

    2017 జూన్‌లో చేసిన ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో అనుష్క శెట్టి, “నా జీవితంలో అత్యంత మరపురాని క్షణం ఏమిటంటే, యోగా నేర్పించడానికి నేను తీసుకున్న నిర్ణయమే. నా కుటుంబం అంతా వైద్యులు, ఇంజనీర్లు ఉన్నారు. కానీ, నేను యోగా వైపు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకోవడం నిజంగా సాహసోపేతమైనది. అయితే, ఈ నిర్ణయం నా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఈ రోజు నేను ఇలా ఉండడానికి యోగానే కారణం” అని భావాత్మకంగా పేర్కొన్నారు.

    మీరు బరువు తగ్గడం కోసం అధిక కేలరీలు బర్న్ అయ్యే హై-ఇంటెన్సిటీ వర్కౌట్స్‌ చేస్తూ యోగాను నిర్లక్ష్యం చేయడం సరికాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నిజంగా యోగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందా అని మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, అందుకు సమాధానం ఇక్కడ ఉంది.

    బరువు తగ్గడానికి 7 ప్రభావవంతమైన యోగాసనాలు

    యోగాసనాలు జీవక్రియ రేటును పెంచడానికి, బరువును నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతారు. అయితే, కేవలం యోగా ఒక్కటే బరువు తగ్గడానికి సరిపోదని గుర్తుంచుకోవాలి. యోగాతో పాటు సమతుల్య ఆహారం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కలిపి పాటిస్తేనే సరైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయని హిమాలయన్ సిద్ధా అక్షర్ యోగా కేంద్ర వ్యవస్థాపకుడు హిమాలయన్ సిద్ధా అక్షర్ (Himalayan Siddhaa Akshar) స్పష్టం చేశారు.

    హిమాలయన్ సిద్ధా అక్షర్ జీవక్రియను పెంచడానికి, బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడే ఏడు యోగా ఆసనాలను సూచించారు. వాటిని మీ రోజువారీ దినచర్యలో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    1. సూర్య నమస్కారం

    ఇది భంగిమల యొక్క డైనమిక్ సీక్వెన్స్. ఇది మొత్తం శరీరానికి వర్కౌట్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది గుండె స్పందన రేటును పెంచుతూ, అనేక కండరాల సమూహాలను ఏకకాలంలో ప్రేరేపిస్తుంది. లోతైన శ్వాసతో కూడిన ఈ చలనం శరీరంలో ఆక్సిజన్ వినియోగాన్ని, కేలరీల దహనాన్ని పెంచుతుంది. తద్వారా జీవక్రియ రేటు మెరుగవుతుంది.

    2. చతురంగ దండాసనం

    ఈ శక్తివంతమైన ఆసనం మీ కోర్ కండరాలు, చేతులు, కాళ్లు సహా మొత్తం శరీరాన్ని బలంగా నిలుపుతుంది. ప్లాంక్ పొజిషన్‌ను ఎక్కువ సమయం పట్టుకోవడం వల్ల కండరాల బలం పెరుగుతుంది, భంగిమ మెరుగుపడుతుంది. జీవక్రియ చురుకుగా మారుతుంది.

    3. వీరభద్రాసనం

    వీరభద్రాసనం I, II, మరియు III వంటి వీరభద్ర భంగిమలు మీ దిగువ శరీరం యొక్క బలాన్ని సవాలు చేస్తాయి. అలాగే కోర్ కండరాలను బలోపేతం చేస్తాయి. ఈ ఆసనాలు కండరాలను నిర్మించడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా, మీరు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ కేలరీలను బర్న్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తూ, మీ విశ్రాంతి జీవక్రియ రేటును పెంచుతాయి.

    4. భుజంగాసనం

    ఈ బ్యాక్‌బెండ్ ఆసనం ఉదర కండరాలపై పని చేస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను ప్రేరేపిస్తుంది, జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది. అదనంగా, ఇది వెన్ను కండరాలను బలోపేతం చేస్తుంది, మొత్తం భంగిమను, కోర్ బలాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

    5. అధో ముఖ శ్వానాసనం

    ఈ ఇన్వర్షన్ భంగిమ చేతులు, భుజాలు, కాళ్లు, కోర్ వంటి అనేక కండరాల సమూహాలను ఒకేసారి ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది శరీరాన్ని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, మెరుగైన రక్త ప్రసరణకు, లింఫాటిక్ డ్రైనేజీకి సహాయపడుతుంది. ఇవి బరువు నిర్వహణలో సహకరిస్తాయి.

    6. నౌకాసనం

    ఈ సవాలుతో కూడిన ఆసనం ఉదర కండరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, కోర్‌ను బలోపేతం చేస్తుంది. అలాగే మంచి భంగిమను ప్రోత్సహిస్తుంది. కోర్‌ను బలోపేతం చేయడం ద్వారా, మీరు మీ మొత్తం జీవక్రియ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు. రోజువ్యాప్తంగా ఎక్కువ కేలరీలను దహనం చేయవచ్చు.

    7. హలాసనం

    ఈ ఇన్వర్టెడ్ ఆసనం థైరాయిడ్ గ్రంథిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది జీవక్రియను నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అదనంగా, ఇది ఉదర కండరాలను సాగదీసి, టోన్ చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన జీర్ణక్రియకు, మెరుగుపడిన జీవక్రియ పనితీరుకు తోడ్పడుతుంది.

    యోగా అనేది కేవలం శారీరక అభ్యాసం మాత్రమే కాదు.. ఇది ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఒక సంపూర్ణమైన విధానం. దీనిని సమతుల్య ఆహారం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో కలిపి పాటించడం ద్వారా, మీరు మీ ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు. అలాగే, మొత్తం శ్రేయస్సును నిలబెట్టుకోవచ్చు.

    (పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి ఏదైనా సందేహం ఉంటే, మీ వైద్యుడిని లేదా ఫిట్‌నెస్ నిపుణులను సంప్రదించడం తప్పనిసరి.)

