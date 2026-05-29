    Arjun Sarja: సనాతన ధర్మంపై అర్జున్ సంచలన కామెంట్స్.. మీ తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తావా అంటూ..

    Arjun Sarja: సనాతన ధర్మాన్ని దూషించే, విమర్శించే వారికి యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా తనదైన శైలిలో గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సనాతన ధర్మం అనేది ఒక జీవన విధానమని, తల్లిదండ్రులను దేవుడిలా గౌరవించమని నేర్పే ధర్మాన్ని ఎవరూ తుడిచిపెట్టలేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    May 29, 2026, 13:51:32 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Arjun Sarja: భారతీయ సాంప్రదాయాలు, సనాతన ధర్మంపై దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కొందరు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమో, మరికొందరు అవగాహన లేకనో సనాతన ధర్మాన్ని విమర్శిస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు.

    అయితే ఇలాంటి విమర్శలు చేసే వారికి సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నటుడు, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారు. సనాతన ధర్మాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడే వారికి, దూషించే వారికి ఆయన వేసిన ప్రశ్నలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

    ఇదొక జీవన విధానం

    తాజాగా తన బ్లాస్ట్ మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో సనాతన ధర్మంపై జరుగుతున్న వివాదాల గురించి అర్జున్ సర్జా ప్రస్తావించారు. "సనాతన ధర్మం అనేది కేవలం ఒక మతం కాదు, అది ఒక పవిత్రమైన జీవన విధానం. మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను దేవుడిలా ఎలా పూజించాలో, ఎలా గౌరవించాలో నేర్పే గొప్ప సంస్కృతి సనాతన ధర్మం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తారా?

    ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలి, తుడిచిపెట్టాలి అని మాట్లాడే వారిని ఉద్దేశించి ఆయన చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఒక ప్రశ్న వేశారు. "సనాతన ధర్మం తల్లిదండ్రులను గౌరవించమని చెబుతుంది. మరి మీరు మీ సొంత తల్లిదండ్రులను తిరస్కరించగలరా? వదిలేయగలరా?" అని ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానం కచ్చితంగా 'లేదు' అనే వస్తుందని, అదే విధంగా సనాతన ధర్మాన్ని కూడా ఎవరూ తిరస్కరించలేరని, ఈ భూమ్మీద నుంచి ఎన్నటికీ తుడిచిపెట్టలేరని అర్జున్ సర్జా కుండబద్దలు కొట్టారు.

    జగపతి బాబు లాంటి ఎందరో సీనియర్ నటులలాగా.. అర్జున్ సర్జా కూడా సమాజంలో జరిగే విషయాలపై చాలా స్పష్టమైన, హుందా అయిన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. సెలబ్రిటీ సంస్కృతిలో భాగంగా వచ్చే విమర్శలను పట్టించుకోకుండా, మన మూలాలను, సంస్కృతిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందనే కోణంలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ధర్మాన్ని విమర్శించే వారి నోళ్లు మూయించేలా అర్జున్ మాట్లాడారంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డీఎంకే ఎమ్మెల్యే ఉదయనిధి స్టాలిన్ కు ఇది సరైన కౌంటర్ అని అంటున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    సనాతన ధర్మంపై అర్జున్ సర్జా చేసిన ప్రధాన వ్యాఖ్య ఏమిటి?

    సనాతన ధర్మం అనేది తల్లిదండ్రులను దేవుడిలా చూడమని నేర్పే ఒక జీవన విధానమని, సొంత తల్లిదండ్రులను ఎలాగైతే వదిలేయలేమో, సనాతన ధర్మాన్ని కూడా అలాగే ఎవరూ తుడిచిపెట్టలేరని అర్జున్ సర్జా అన్నారు.

    అర్జున్ సర్జా ఈ వ్యాఖ్యలు ఎవరిని ఉద్దేశించి చేశారు?

    సనాతన ధర్మాన్ని అవగాహన లేకుండా దూషించే వారిని, దాన్ని నిర్మూలించాలి అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసే వారిని ఉద్దేశించి ఆయన ఈ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

    అర్జున్ సర్జా ప్రస్తుతం సినిమాల్లో యాక్టివ్ గా ఉన్నారా?

    అవును, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా అటు తమిళం, ఇటు తెలుగు సినిమాల్లో పవర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్లు మరియు విలన్ పాత్రలు పోషిస్తూ విపరీతమైన బిజీగా ఉన్నారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

