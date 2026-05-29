Arjun Sarja: సనాతన ధర్మంపై అర్జున్ సంచలన కామెంట్స్.. మీ తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తావా అంటూ..
Arjun Sarja: సనాతన ధర్మాన్ని దూషించే, విమర్శించే వారికి యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా తనదైన శైలిలో గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సనాతన ధర్మం అనేది ఒక జీవన విధానమని, తల్లిదండ్రులను దేవుడిలా గౌరవించమని నేర్పే ధర్మాన్ని ఎవరూ తుడిచిపెట్టలేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Arjun Sarja: భారతీయ సాంప్రదాయాలు, సనాతన ధర్మంపై దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కొందరు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమో, మరికొందరు అవగాహన లేకనో సనాతన ధర్మాన్ని విమర్శిస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు.
అయితే ఇలాంటి విమర్శలు చేసే వారికి సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నటుడు, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారు. సనాతన ధర్మాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడే వారికి, దూషించే వారికి ఆయన వేసిన ప్రశ్నలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇదొక జీవన విధానం
తాజాగా తన బ్లాస్ట్ మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో సనాతన ధర్మంపై జరుగుతున్న వివాదాల గురించి అర్జున్ సర్జా ప్రస్తావించారు. "సనాతన ధర్మం అనేది కేవలం ఒక మతం కాదు, అది ఒక పవిత్రమైన జీవన విధానం. మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను దేవుడిలా ఎలా పూజించాలో, ఎలా గౌరవించాలో నేర్పే గొప్ప సంస్కృతి సనాతన ధర్మం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తారా?
ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలి, తుడిచిపెట్టాలి అని మాట్లాడే వారిని ఉద్దేశించి ఆయన చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఒక ప్రశ్న వేశారు. "సనాతన ధర్మం తల్లిదండ్రులను గౌరవించమని చెబుతుంది. మరి మీరు మీ సొంత తల్లిదండ్రులను తిరస్కరించగలరా? వదిలేయగలరా?" అని ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానం కచ్చితంగా 'లేదు' అనే వస్తుందని, అదే విధంగా సనాతన ధర్మాన్ని కూడా ఎవరూ తిరస్కరించలేరని, ఈ భూమ్మీద నుంచి ఎన్నటికీ తుడిచిపెట్టలేరని అర్జున్ సర్జా కుండబద్దలు కొట్టారు.
జగపతి బాబు లాంటి ఎందరో సీనియర్ నటులలాగా.. అర్జున్ సర్జా కూడా సమాజంలో జరిగే విషయాలపై చాలా స్పష్టమైన, హుందా అయిన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. సెలబ్రిటీ సంస్కృతిలో భాగంగా వచ్చే విమర్శలను పట్టించుకోకుండా, మన మూలాలను, సంస్కృతిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందనే కోణంలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ధర్మాన్ని విమర్శించే వారి నోళ్లు మూయించేలా అర్జున్ మాట్లాడారంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డీఎంకే ఎమ్మెల్యే ఉదయనిధి స్టాలిన్ కు ఇది సరైన కౌంటర్ అని అంటున్నారు.
అవును, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా అటు తమిళం, ఇటు తెలుగు సినిమాల్లో పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్లు మరియు విలన్ పాత్రలు పోషిస్తూ విపరీతమైన బిజీగా ఉన్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.