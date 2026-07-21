Balakrishna Injury: నందమూరి బాలకృష్ణకు గాయాలు.. ఫైట్ సీన్ షూటింగ్ చేస్తుండగా జారిపడిన నటుడు.. హాస్పిటల్లో చికిత్స
Balakrishna Injury: బాలకృష్ణ తన నెక్ట్స్ మూవీ ఎన్బీకే111 షూటింగ్ చేస్తూ గాయపడిన వార్త అభిమానుల్లో ఆందోళనకు దారి తీసింది. ఓ ఫైట్ సీన్ చేస్తున్న సమయంలో జారి పడటంతో మోకాలికి గాయమైంది. ఆయనకు ఓ చిన్న సర్జరీ అవసరం అని తెలుస్తోంది.
Balakrishna Injury: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ కాకినాడ పోర్ట్ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న 'ఎన్బీకే 111' (NBK111) సినిమా షూటింగ్ స్పాట్లో ప్రమాదవశాత్తు గాయపడ్డారు. శరవేగంగా చిత్రీకరిస్తున్న ఒక భారీ యాక్షన్ ఫైట్ సీక్వెన్స్లో కాలు జారడంతో ఆయన మోకాలికి బలమైన దెబ్బ తగిలింది. వెంటనే స్పందించిన చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు షూటింగ్ నిలిపివేసి ఆయనను సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు తరలించారు.
కాకినాడ పోర్ట్లో హై-వోల్టేజ్ ఫైట్.. అకస్మాత్తుగా ప్రమాదం
గోపీచంద్ మలినేని డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ కోసం కాకినాడ పోర్ట్ ఏరియాలో కీలకమైన డ్యూయెల్ ఫైట్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నారు. మంచు మనోజ్, బాలయ్య కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా కోసం ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో రాత్రింబవళ్లు చిత్రీకరణ జరుగుతోంది.
ఈ క్రమంలో ఒక కష్టమైన ఫైట్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు బాలకృష్ణ కాలు మెలిక పడి కిందపడిపోయారు. మోకాలి భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడటంతో మూవీ టీమ్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లోకల్ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం డ్యూటీ డాక్టర్లు ఆయనకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించి మోకాలికి స్కానింగ్ టెస్టులు చేస్తున్నారు. ఆయనకు చిన్న సర్జరీ చేయనున్నారు.
హెల్త్ అప్డేట్ ఇదే.. కంగారు పడక్కర్లేదన్న డాక్టర్లు
బాలయ్యకు జరిగిన ప్రమాద వార్త సోషల్ మీడియాలో బాగా వ్యాప్తి చెందడంతో నందమూరి ఫ్యాన్స్ తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే ఈ గాయం చాలా స్వల్పమైనదేనని, కంగారు పడాల్సిన పనిలేదని హాస్పిటల్ వర్గాలు క్లారిటీ ఇచ్చాయి. ప్రాథమిక చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత డాక్టర్లు ఆయనకు కొన్ని రోజుల పాటు బెడ్ రెస్ట్ సూచించే అవకాశం ఉంది.
స్కానింగ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత హెల్త్ కండిషన్పై అఫీషియల్ ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రొడక్షన్ హౌస్ వృద్ధి సినిమాస్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. బాలయ్య కోలుకునే వరకు ఈ కాకినాడ షెడ్యూల్ను తాత్కాలికంగా నిలిపి వేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
వీరసింహారెడ్డి కాంబో రిపీట్.. అంచనాలు నెక్స్ట్ లెవెల్
'వీరసింహారెడ్డి' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత బాలకృష్ణ - గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండవ సినిమా ఇది. విలేజ్ ప్లస్ పోర్ట్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే డిఫరెంట్ పొలిటికల్ మాస్ యాక్షన్ కథతో గోపీచంద్ ఈ స్క్రిప్ట్ను డిజైన్ చేశారు. ఇందులో వర్సటైల్ యాక్టర్ మంచు మనోజ్ పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపిస్తుండటంతో సినిమాపై అనౌన్స్మెంట్ నుంచే ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ క్రేజ్ నెలకొంది.
60 ఏళ్ల వయసు దాటినా కూడా డూప్ లేకుండా రియలిస్టిక్ ఫైట్స్ చేయడం బాలయ్యకు అలవాటు. ఇటీవల వచ్చిన 'అఖండ', 'వీరసింహారెడ్డి', 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాలతో హ్యాట్రిక్ వంద కోట్ల క్లబ్ విజయాలు అందుకున్న నటసింహం.. ఈ ఏజ్లోనూ అదే ఎనర్జీతో యాక్షన్ సీన్లు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఆయన కోలుకుని మళ్లీ సెట్స్లోకి అడుగుపెడతారని ఫ్యాన్స్, టాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఆశిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More