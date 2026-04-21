    OTT Children Movies: సమ్మర్ హాలిడేస్‌లో మీ పిల్లలకు జియోహాట్‌స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోల్లో ఉన్న ఈ మూవీస్ చూపించండి

    OTT Children Movies: సమ్మర్ హాలిడేస్ లో పిల్లల కోసం జియో హాట్‌స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న అద్భుతమైన సినిమాల జాబితా ఇది. ఈ మూవీస్ వినోదాన్ని పంచడమే కాకుండా జీవిత పాఠాలను కూడా నేర్పిస్తాయి.

    Apr 21, 2026, 17:30:47 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Children Movies: సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేశాయి. ఎండలు మండిపోతుండటంతో పిల్లలు బయట ఆడుకోవడం కంటే ఇంట్లోనే ఉండి టీవీ చూడటానికో లేదా ఫోన్ వాడటానికో మొగ్గు చూపుతుంటారు. అయితే వారు చూసే కంటెంట్ కేవలం కాలక్షేపానికే కాకుండా, వారి ఆలోచనా దృక్పథాన్ని మార్చేలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా.

    అందుకే పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని యానిమేషన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ సినిమాలను మేము ఎంపిక చేశాం. ఈ సినిమాలు పిల్లల్లో ఇంగ్లీష్ భాషా నైపుణ్యాలను పెంచడమే కాకుండా.. కష్టకాలంలో ఎలా నిలబడాలి, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే గొప్ప జీవన సూత్రాలను కూడా నేర్పిస్తాయి.

    జూటోపియా (Zootopia - 2016)

    ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్‌స్టార్

    IMDb రేటింగ్: 8/10

    ఈ సినిమా పిల్లలకు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తన అనేది వారి పుట్టుకనో లేదా నేపథ్యాన్నో బట్టి కాకుండా వారు చేసే పనులను బట్టి ఉంటుందని ఈ సినిమా నిరూపిస్తుంది. సమాజంలో ఉన్న వివక్షను ఎదుర్కొని లక్ష్యం వైపు ఎలా సాగాలో ఇందులో చూడొచ్చు.

    వండర్ (Wonder - 2017)

    ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    IMDb రేటింగ్: 7.9/10

    మనం ఎప్పుడూ సరైన వ్యక్తిగా ఉండటానికే ప్రయత్నిస్తాం. కానీ ఈ సినిమా అంతకు మించి ఓ దయతో కూడిన వ్యక్తిగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో చెబుతుంది. ఇతరుల పట్ల సానుభూతితో మెలగడం ఎంతటి మార్పును తెస్తుందో ఈ కథలో అద్భుతంగా చూపించారు.

    హౌ టు ట్రైన్ యువర్ డ్రాగన్ (How to Train Your Dragon - 2010)

    ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    IMDb రేటింగ్: 8.1/10

    చాలా సందర్భాల్లో మనం విషయాలను మన కోణంలోనే ఆలోచిస్తాం. కానీ ఈ సినిమా చూశాక అవతలి వ్యక్తి కోణంలో కూడా ఆలోచించడం ఎంత అవసరమో పిల్లలకు అర్థమవుతుంది. స్నేహం, సాహసం ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణలు.

    ద ఐరన్ జెయింట్ (The Iron Giant - 1999)

    ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    IMDb రేటింగ్: 8.1/10

    నువ్వు ఏం కావాలనుకుంటున్నావో అది నీ చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఈ సినిమా చాటి చెబుతుంది. పరిస్థితులు మనల్ని ఎలా మార్చినా, మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనమే నిర్మించుకోవాలనే పాఠాన్ని పిల్లలు దీని ద్వారా నేర్చుకుంటారు. బయటి ప్రపంచం నీ నుంచి ఏం ఆశించినా.. నీ మనసు చెప్పింది వినడమే నిజమైన గెలుపు అన్నది ఈ మూవీ నేర్పించే పాఠం.

    కోకో (Coco - 2017)

    ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్‌స్టార్

    IMDb రేటింగ్: 8.4/10

    కుటుంబం అంటే ఏమిటి? మన మూలాలను గౌరవించడం ఎందుకు ముఖ్యం? అనే అంశాలను ఈ సినిమా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది. నిజాయితీగా ఉండటం, మన పూర్వీకులను గుర్తుంచుకోవడంలో ఉండే గొప్పతనాన్ని ఈ మ్యూజికల్ జర్నీ ద్వారా పిల్లలు ఆస్వాదిస్తారు.

    స్పైడర్ మాన్: ఇన్‌టు ద స్పైడర్ వర్స్ (Spider-Man: Into the Spider-Verse - 2018)

    ఎక్కడ చూడాలి: ప్రైమ్ వీడియో

    IMDb రేటింగ్: 8.4/10

    సాధారణంగా పిల్లలకు సూపర్ హీరోలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ సినిమా ఆత్మవిశ్వాసం, స్వావలంబన గురించి చూపిస్తుంది. ఎవరైనా సరే సూపర్ హీరో కావచ్చు.. కానీ దానికి కావలసిన దైర్యం, నీ మీద నీకున్న నమ్మకం నుంచి వస్తుందని ఈ సినిమా చాటి చెబుతుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

