OTT Children Movies: సమ్మర్ హాలిడేస్లో మీ పిల్లలకు జియోహాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోల్లో ఉన్న ఈ మూవీస్ చూపించండి
OTT Children Movies: సమ్మర్ హాలిడేస్ లో పిల్లల కోసం జియో హాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న అద్భుతమైన సినిమాల జాబితా ఇది. ఈ మూవీస్ వినోదాన్ని పంచడమే కాకుండా జీవిత పాఠాలను కూడా నేర్పిస్తాయి.
OTT Children Movies: సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేశాయి. ఎండలు మండిపోతుండటంతో పిల్లలు బయట ఆడుకోవడం కంటే ఇంట్లోనే ఉండి టీవీ చూడటానికో లేదా ఫోన్ వాడటానికో మొగ్గు చూపుతుంటారు. అయితే వారు చూసే కంటెంట్ కేవలం కాలక్షేపానికే కాకుండా, వారి ఆలోచనా దృక్పథాన్ని మార్చేలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా.
అందుకే పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని యానిమేషన్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సినిమాలను మేము ఎంపిక చేశాం. ఈ సినిమాలు పిల్లల్లో ఇంగ్లీష్ భాషా నైపుణ్యాలను పెంచడమే కాకుండా.. కష్టకాలంలో ఎలా నిలబడాలి, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే గొప్ప జీవన సూత్రాలను కూడా నేర్పిస్తాయి.
జూటోపియా (Zootopia - 2016)
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్స్టార్
IMDb రేటింగ్: 8/10
ఈ సినిమా పిల్లలకు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తన అనేది వారి పుట్టుకనో లేదా నేపథ్యాన్నో బట్టి కాకుండా వారు చేసే పనులను బట్టి ఉంటుందని ఈ సినిమా నిరూపిస్తుంది. సమాజంలో ఉన్న వివక్షను ఎదుర్కొని లక్ష్యం వైపు ఎలా సాగాలో ఇందులో చూడొచ్చు.
వండర్ (Wonder - 2017)
ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
IMDb రేటింగ్: 7.9/10
మనం ఎప్పుడూ సరైన వ్యక్తిగా ఉండటానికే ప్రయత్నిస్తాం. కానీ ఈ సినిమా అంతకు మించి ఓ దయతో కూడిన వ్యక్తిగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో చెబుతుంది. ఇతరుల పట్ల సానుభూతితో మెలగడం ఎంతటి మార్పును తెస్తుందో ఈ కథలో అద్భుతంగా చూపించారు.
హౌ టు ట్రైన్ యువర్ డ్రాగన్ (How to Train Your Dragon - 2010)
ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
IMDb రేటింగ్: 8.1/10
చాలా సందర్భాల్లో మనం విషయాలను మన కోణంలోనే ఆలోచిస్తాం. కానీ ఈ సినిమా చూశాక అవతలి వ్యక్తి కోణంలో కూడా ఆలోచించడం ఎంత అవసరమో పిల్లలకు అర్థమవుతుంది. స్నేహం, సాహసం ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణలు.
ద ఐరన్ జెయింట్ (The Iron Giant - 1999)
ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
IMDb రేటింగ్: 8.1/10
నువ్వు ఏం కావాలనుకుంటున్నావో అది నీ చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఈ సినిమా చాటి చెబుతుంది. పరిస్థితులు మనల్ని ఎలా మార్చినా, మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనమే నిర్మించుకోవాలనే పాఠాన్ని పిల్లలు దీని ద్వారా నేర్చుకుంటారు. బయటి ప్రపంచం నీ నుంచి ఏం ఆశించినా.. నీ మనసు చెప్పింది వినడమే నిజమైన గెలుపు అన్నది ఈ మూవీ నేర్పించే పాఠం.
కోకో (Coco - 2017)
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్స్టార్
IMDb రేటింగ్: 8.4/10
కుటుంబం అంటే ఏమిటి? మన మూలాలను గౌరవించడం ఎందుకు ముఖ్యం? అనే అంశాలను ఈ సినిమా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది. నిజాయితీగా ఉండటం, మన పూర్వీకులను గుర్తుంచుకోవడంలో ఉండే గొప్పతనాన్ని ఈ మ్యూజికల్ జర్నీ ద్వారా పిల్లలు ఆస్వాదిస్తారు.
స్పైడర్ మాన్: ఇన్టు ద స్పైడర్ వర్స్ (Spider-Man: Into the Spider-Verse - 2018)
ఎక్కడ చూడాలి: ప్రైమ్ వీడియో
IMDb రేటింగ్: 8.4/10
సాధారణంగా పిల్లలకు సూపర్ హీరోలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ సినిమా ఆత్మవిశ్వాసం, స్వావలంబన గురించి చూపిస్తుంది. ఎవరైనా సరే సూపర్ హీరో కావచ్చు.. కానీ దానికి కావలసిన దైర్యం, నీ మీద నీకున్న నమ్మకం నుంచి వస్తుందని ఈ సినిమా చాటి చెబుతుంది.
