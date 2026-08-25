Bethlehem Kudumba Unit: మలయాళంలో కలెక్షన్ల సునామీ.. తెలుగులో థియేటర్లకు వచ్చేస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ.. రిలీజ్ డేట్ ఇదే!
Bethlehem Kudumba Unit: మలయాళంలో కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్న రోమ్కామ్ 'బెత్లేహెం కుటుంబ యూనిట్' తెలుగులో విడుదల కానుంది. నివిన్ పౌలీ, మమితా బైజు జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం తెలుగు రిలీజ్ డేట్ ను తాజాగా ప్రకటించారు. ప్రేమలు డైరెక్టర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీ యూత్ ను బాగా ఆకర్షిస్తోంది.
Bethlehem Kudumba Unit: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చే డిఫరెంట్ స్టోరీలు, ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమ కథలు ఇటీవల తెలుగు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అక్కడి యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో మలయాళ రొమాంటిక్ కామెడీ తెలుగులో థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది.
బెత్లేహెం కుటుంబ యూనిట్
'ప్రేమలు' చిత్రంతో సౌత్ ఇండియా వ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు గిరీష్ ఏడీ నుంచి వచ్చిన సరికొత్త చిత్రం 'బెత్లేహెం కుటుంబ యూనిట్' (Bethlehem Kudumba Unit). ప్రస్తుతం కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా విజయవంతమైన టాక్తో దూసుకుపోతోంది. ఓనం పండుగ సెలవులను సంపూర్ణంగా ఉపయోగించుకుంటూ భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది.
తెలుగులో రిలీజ్
మలయాళంలో బెత్లేహెం కుటుంబ యూనిట్ సినిమా సాధిస్తున్న విజయం, అక్కడ వస్తున్న పాజిటివ్ రివ్యూలు చూసిన తెలుగు చిత్ర అభిమానులు ఈ చిత్రం ఎప్పుడెప్పుడు తెలుగులోకి వస్తుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 'ప్రేమలు' సినిమా తెచ్చిపెట్టిన క్రేజ్, కథానాయిక మమితా బైజుకు ఉన్న విపరీతమైన అభిమాన గణం దృష్ట్యా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులోనూ పెద్ద ఎత్తున విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ రంగాన్ని సిద్ధం చేశారు.
'బెత్లేహెం కుటుంబ యూనిట్' తెలుగు డబ్బింగ్ వర్షన్ను సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా అదే రోజున ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
తారల సందడి
ఈ బెత్లేహెం కుటుంబ యూనిట్ చిత్రానికి నటీనటులతో పాటు సాంకేతిక నిపుణులు కూడా ప్రధాన బలంగా నిలిచారు. ప్రఖ్యాత నటులు, నిర్మాతలు అయిన దిలీష్ పోతన్, ఫహద్ ఫాజిల్, శ్యామ్ పుష్కరన్ సంయుక్తంగా భావనా స్టూడియోస్ పై మూవీని నిర్మించారు. విష్ణు విజయ్ అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని కేరళ ప్రేక్షకులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో నివిన్ పౌలీ, మమితా బైజు ప్రధాన పాత్రలలో నటించగా.. సంగీత్ ప్రతాప్, సురేష్ కృష్ణ, వినయ్ ఫోర్ట్, రోషన్ శానవాస్, శ్యామ్ మోహన్, షమీర్ ఖాన్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలలో అలరించారు. 'ప్రేమలు' చిత్రంలో లాగే ఇందులో కూడా అపరిమితమైన వినోదం, హృదయానికి హత్తుకునే సన్నివేశాలు ఉండటంతో తెలుగులోనూ ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ లభిస్తాయని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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