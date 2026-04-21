Bhooth Bangla Collection: మండే పరీక్ష పాసైన హారర్ కామెడీ మూవీ- భూత్ బంగ్లాకు 4 రోజుల్లో 77 కోట్ల కలెక్షన్స్!
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 4: బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్ కుమార్, డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన భూత్ బంగ్లా బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు కొనసాగిస్తోంది. వీకెండ్లో భారీ వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం, అత్యంత కీలకమైన సోమవారం నాడు కూడా గట్టిగానే నిలబడటం ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
Bhooth Bangla 4 Days Box Office Collection: దాదాపు 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత అక్షయ్ కుమార్, ప్రియదర్శన్ ద్వయం నుంచి వచ్చిన సినిమా కావడంతో 'భూత్ బంగ్లా'పై మొదటి నుంచీ భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గత శుక్రవారం విడుదలైన ఈ హారర్ కామెడీ మూవీ, తొలిరోజే రూ. 12.25 కోట్ల కలెక్షన్స్తో ఓపెనింగ్ సాధించింది.
అసలైన పరీక్ష
శని, ఆదివారాల్లో వసూళ్లు మరింత పెరిగి, భూత్ బంగ్లా సినిమాను సేఫ్ జోన్లోకి తీసుకెళ్లాయి. అయితే, ఏ సినిమాకైనా అసలైన పరీక్ష మొదటి సోమవారం (ఫస్ట్ మండే). ఈ పరీక్షలో అక్షయ్ కుమార్ పాస్ మార్కులు కొట్టేశారనే చెప్పాలి.
నాలుగో రోజు అంటే సోమవారం (ఏప్రిల్ 20) నాడు భూత్ బంగ్లా చిత్రం భారత్ వ్యాప్తంగా రూ. 6.75 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. సాధారణంగా వీకెండ్ తర్వాత కలెక్షన్లలో 50 శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ సినిమా నిలకడగా రాణించడం విశేషం. ఇప్పటివరకు భూత్ బంగ్లా సినిమాకు 4 రోజుల్లో భారత్లో వచ్చిన నెట్ కలెక్షన్స్ రూ. 64.75 కోట్లకు చేరుకోగా, గ్రాస్ పరంగా రూ. 77.34 కోట్లను కొల్లగొట్టింది.
ప్రియదర్శన్ మార్క్ కామెడీ.. వింటేజ్ వైబ్స్
'హేరా ఫేరి', 'భూల్ భులయా' వంటి క్లాసిక్ సినిమాల తర్వాత అక్షయ్-ప్రియదర్శన్ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్ పాత అక్షయ్ను చూసినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. లండన్లో ఉండే అర్జున్ (అక్షయ్ కుమార్) తన సోదరి (మిథిలా పాల్కర్)కి వారసత్వంగా వచ్చిన ఒక పాత రాజప్రసాదం కోసం ఇండియాలోని మంగళపూర్కు వస్తాడు.
అయితే ఆ ఊరిలో పెళ్లిళ్లు జరిగితే 'వధుసురుడు' వచ్చి వధువులను అపహరిస్తాడనే వింత నమ్మకం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సాగే కామెడీ, హారర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
పరేశ్ రావల్ ప్రశంసలు
"భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు చూడని రీతిలో ఈ హారర్ సినిమాను ప్రియదర్శన్ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. స్క్రిప్ట్ చాలా పకడ్బందీగా ఉంది" అని నటుడు పరేశ్ రావల్ ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
స్టార్ కాస్టింగ్ ప్లస్ పాయింట్
ఈ సినిమాలో కేవలం అక్షయ్ మాత్రమే కాకుండా టబు, వామికా గబ్బి, రాజ్పాల్ యాదవ్, జిషూ సేన్గుప్తా వంటి భారీ తారాగణం ఉండటం సినిమాకు కలిసొచ్చింది. ముఖ్యంగా రాజ్పాల్ యాదవ్ కామెడీ టైమింగ్ థియేటర్లలో నవ్వులు పూయిస్తోంది.
బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణ విలువలు సినిమాకు రిచ్ లుక్ ఇచ్చాయి. భూత్ బంగ్లా రివ్యూలు మిశ్రమంగా వచ్చినప్పటికీ, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు క్యూ కడుతుండటంతో ఈ వారం ముగిసేసరికి సినిమా రూ. 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.