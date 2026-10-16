Bigg Boss Apoorva: మాటలతో వేధించారు.. కొందరికే ఆ ఫేవర్ ఎందుకు: బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ అపూర్వ షాకింగ్ కామెంట్స్
Bigg Boss Apoorva: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 కంటెస్టెంట్ అపూర్వ బయటకు రాగానే ఈ షోపై ఆరోపణలు చేయడం ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతోంది. ఆమె ఈ షోలో వివక్ష, తోటి కంటెస్టెంట్ల మాటల తూటాల గురించి మాట్లాడటం గమనార్హం.
Bigg Boss Apoorva: తెలుగు టీవీలో అత్యంత ఆదరణ పొందుతున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 (Bigg Boss Telugu 10) రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఈ సీజన్ నుంచి తాజాగా హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయి బయటికి వచ్చిన కంటెస్టెంట్ అపూర్వ (Apoorva) షో నిర్వాహకులపై, తోటి హౌస్మేట్స్పై చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతున్నాయి. హౌస్లో తన జర్నీ ముగిసిన తర్వాత బయటికి వచ్చిన ఆమె.. షోలో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను ఓపెన్గా షేర్ చేసుకున్నారు.
కొన్ని వారాల పాటు తన ఆటతో ఆకట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన అపూర్వ.. హౌస్లో తనకు జరిగిన అన్యాయంపై ఘాటుగా స్పందించడం ఇప్పుడు బుల్లితెర వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
తోటి కంటెస్టెంట్స్ నుంచి తీవ్ర అవమానాలు
బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నంతకాలం తాను ఎదుర్కొన్న మానసిక ఒత్తిడి గురించి అపూర్వ మాట్లాడుతూ.. తోటి హౌస్మేట్స్ తనను మాటలతో వేధించారని, అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేశారని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా హౌస్లో ముఖేష్ (Mukesh) తనను గౌరవించకుండా పదే పదే అవమానించాడని ఆమె తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. తోటి కంటెస్టెంట్స్ నుంచి సరైన మద్దతు లేకపోగా, వ్యక్తిగతంగా తనను కించపరిచేలా ప్రవర్తించారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అంతేకాకుండా ఈ షో మేనేజ్మెంట్పై కూడా ఆమె సంచలన ప్రశ్నలు సంధించారు. కొందరికి మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఫేవర్ చేస్తూ, మిగతావారిని వివక్షతో చూస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. గేమ్ రూల్స్ అందరికీ ఒకేలా ఉండాలని, కానీ కొందరి తప్పులను మేకర్స్ కావాలనే పట్టించుకోలేదని ఆమె మండిపడ్డారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వివాదం
అపూర్వ చేసిన ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. బిగ్ బాస్ ఆడియన్స్ రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి దీనిపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. కొందరు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తుంటే, మరికొందరు గేమ్లో సరిగ్గా ఆడలేకనే ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా ఈ తాజా వివాదం బిగ్ బాస్ 10 సీజన్పై మరింత హైప్ తీసుకువచ్చింది. రాబోయే వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో దీనిపై ఎలాంటి చర్చ జరుగుతుందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ నెలకొంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More