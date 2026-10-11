Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10 నుంచి అపూర్వ, చరణ్ ఔట్.. వైల్డ్ కార్డు, రీ ఎంట్రీ.. వీళ్లు ఎంత సంపాదించారంటే?
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో అయిదో వారం వీకెండ్ లో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. వైల్డ్ ఫైర్ కారణంగా ఈ వీకెండ్ లో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లు హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోయారు. అపూర్వ, చరణ్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. మరి బిగ్ బాస్ షో నుంచి ఈ ఇద్దరూ ఎంత సంపాదించారో ఇక్కడ చూసేయండి.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఐదో వారం ముగింపులో ఊహించని ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. ఈ వారం ఏకంగా డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగడంతో వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా వచ్చిన అపూర్వ, అలాగే రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన చరణ్ ఇద్దరూ ఒకేసారి హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేశారు. ఆడియన్స్ ఓటింగ్ తక్కువగా ఉండటంతో వీరిద్దరి ప్రయాణం బిగ్బాస్ హౌస్లో ముగిసింది.
అపూర్వ రెమ్యునరేషన్
'అగ్ని పరీక్ష' షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకుని, బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ హౌస్లోకి కామనర్ వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా అపూర్వ అడుగుపెట్టింది. ఈ వారంతో ఆమె జర్నీ ముగిసింది. అపూర్వకు వారానికి దాదాపు రూ.75 వేల రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేశారని తెలిసింది. ఆమె హౌస్లో మూడు వారాల పాటు కొనసాగడంతో మొత్తంగా రూ.2.25 లక్షల వరకు పారితోషికం దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. అంతకుముందు అగ్నిపరీక్ష షో నుంచి ఆమె ఖాతాలో రూ.50 వేలు చేరాయని టాక్.
అదే మైనస్
వైల్డ్ కార్డు ద్వారా వచ్చిన అపూర్వకు గేమ్ ప్లాన్ మార్చుకునేందుకు మంచి అవకాశం లభించినా ఆమె దానిని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది. టాస్కులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టాల్సింది పోయి.. హౌస్లో ప్రతి చిన్న విషయానికీ గొడవపడటం, మితిమీరి అరవడం, ఓవర్ యాక్షన్గా అనిపించేలా ప్రవర్తించడంతో ఆమెపై ప్రేక్షకుల్లో నెగెటివిటీ పెరిగింది. హౌస్లోని ఇతర కంటెస్టెంట్లతో జరిగిన వాగ్వాదాలు ఆమెకు ఓటింగ్ భారీగా తగ్గడానికి కారణమయ్యాయి.
చరణ్ ఎంత సంపాదించాడంటే?
అగ్నిపరీక్ష నుంచి చరణ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వచ్చాడు. అయితే ఫస్ట్ వీక్ లోనే మిడ్ వీక్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత సెకండ్ వీక్ రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అగ్నిపరీక్ష, బిగ్ బాస్ హౌస్ లో జర్నీ కలిపి చరణ్ దాదాపు రూ. 3.25 లక్షలకు పైగా మొత్తం రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అసలు ఏం చేశాడు?
మొదటి వారం ఎలిమినేషన్ తర్వాత మళ్లీ రీ ఎంట్రీ రూపంలో లక్కీ ఛాన్స్ దక్కినా చరణ్ తన ఆటతీరును మార్చుకోలేకపోయాడు. అసలు అతను హౌస్ లో ఏం చేశాడని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. హౌస్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అతను టాస్కుల్లో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయాడు.
హౌస్ వ్యవహారాల్లో పెద్దగా యాక్టివ్గా కనిపించకపోవడం, ఇతర కంటెస్టెంట్ల నుంచి నెగెటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రావడం మరియు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఓట్లు పడకపోవడంతో ఐదో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా అతను ఇంటి బాట పట్టాల్సి వచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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