Bigg Boss 10 Elimination: బిగ్ బాస్ 10.. ఈ వారం షాకింగ్ ఎలిమినేషన్.. హౌస్ నుంచి అపూర్వ అవుట్.. నెక్స్ట్ శాలిని?
Bigg Boss 10 Elimination: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులోకి వైల్డ్ కార్డు 2.0 సునామీ రాబోతుంది. రేపే (అక్టోబర్ 10) వైల్డ్ కార్డు ద్వారా కొత్త కంటెస్టెంట్లు హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్ లో ఊహించని ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుందని తెలిసింది. అపూర్వ ఎలిమినేట్ అవుతుందని టాక్.
Bigg Boss 10 Elimination: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో అపూర్వ జర్నీ ముగిసిందని సమాచారం. ఈ వారం ఆమె హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ కాబోతుందని తెలిసింది. వైల్డ్ కార్డు గా మూడో వారం హౌస్ లోకి వచ్చిన అపూర్వ.. అయిదో వారం ఎగ్జిట్ కావాల్సి రావడం గమనార్హం.
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు ఎలిమినేషన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్లు ఆదివారం ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ లో డబుల్ లేదంటే ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని కూడా అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ వీకెండ్ లో ఫస్ట్ అపూర్వ ఎలిమినేట్ అవుతుందని తెలిసింది.
వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ అగ్ని పరీక్షలో అపూర్వ అదరగొట్టింది. కానీ బిగ్ బాస్ కొత్త సీజన్ లో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ కాలేదు. అయితే ఆ తర్వాత వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీగా అడుగుపెట్టింది. మూడో వారంలో అపూర్వ, మిథిలేష్ వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్లుగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అపూర్వ వద్దని హౌస్ లో మెజారిటీ కంటెస్టెంట్లు ఓటు వేశారు. అందుకు రివర్స్ గా అపూర్వను బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి తీసుకున్నారు.
అసలేం చేసింది?
బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో అనేది బిగ్ ప్లాట్ ఫామ్. ఈ షోలో పాల్గొనే ఒక్క అవకాశం కోసం బయట కొన్ని లక్షల మంది ఎంతో ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలాంటి గోల్డెన్ ఛాన్స్ దక్కించుకున్న అపూర్వ మాత్రం బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అసలేం చేసిందని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. త్రిగుణ్ ను టార్గెట్ చేయడం, ముఖేష్ పై పెద్దగా అరవడం, సుధీర్ ను మాటలు అనడం తప్ప అపూర్వ ఏం చేయలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
డిజాస్టరస్ కెప్టెన్
అపూర్వ హౌస్ లోకి వెళ్లగానే కెప్టెన్సీ ఛాన్స్ వచ్చింది. కానీ దాన్ని ఆమె పూర్తిగా మిస్ యూజ్ చేసుకుంది. తన యారగన్సీ, డామినెన్స్ చూపించడమే తప్పా హౌస్ మేట్స్ తో కలిసిపోలేదనే ట్రోల్స్ వచ్చాయి. వీకెండ్ లో నాగార్జున కూడా అపూర్వది డిజాస్టరస్ కెప్టెన్సీ అని అన్నారు. ఇక ఇప్పుడు ఏమో అరుపూర్వ అని కూడా అన్నారు. ఆమె హౌస్ లో అరుస్తూనే ఉండటంతో నాగ్ ఆ మాట అనాల్సి వచ్చింది.
నెక్స్ట్ శాలిని
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో అయిదో వారంలో డబుల్ ఎలిమినేషన్ పక్కా అని సమాచారం. అపూర్వ తర్వాత శాలిని కూడా ఎలిమినేట్ అయి వెళ్లిపోతుందని తెలిసింది. రోహిత్ తో లవ్ ట్రాక్, పెద్దపెద్దగా అరవడం తప్ప శాలిని కూడా ఏం చేయలేదని జనాలు ఫీల్ అయ్యారని టాక్. అందుకే ఆమెకు పెద్దగా ఓట్లు కూడా పడలేదని అంటున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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