Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10లో ట్రయాంగిల్ లవ్.. లవ్ కంటెంట్ కోసమే అపూర్వ వచ్చిందన్న శాలిని.. నాగార్జున షాక్!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 సీజన్ లో ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ వైరల్ అవుతోందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. అపూర్వ, శాలిని, రోహిత్ మధ్య బాండింగ్ పై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. తాజాగా అపూర్వ సీక్రెట్ ను శాలిని బయటపెట్టడంతో హోస్ట్ నాగార్జున షాక్ అయ్యారు.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 సీజన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతోంది. ఇప్పటివరకూ హౌస్ లో జరుగుతున్న రచ్చకు ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ లవ్ అనేది యాడ్ అయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. అపూర్వ, శాలిని, రోహిత్ మధ్య రిలేషన్ షిప్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తాజాగా శాలిని ఓ సీక్రెట్ బయటపెట్టింది.
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు ప్రోమో
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 సీజన్ లోకి అపూర్వ వైల్డ్ కార్డు గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఓ మంచి అబ్బాయి ఉంటే చూడమని రాంప్రసాద్ కు అపూర్వ చెప్పింది. తాజాగా బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 సీజన్ వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో భాగంగా శనివారం (అక్టోబర్ 10) ప్రోమోలో ఈ విషయం బయటకు వచ్చింది. దీనిపై రాంప్రసాద్ ను నాగార్జున అడగ్గా.. శాలిని సంచలన విషయం చెప్పింది.
లవ్ కంటెంట్ కోసమే
అపూర్వ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి లవ్ కంటెంట్ కోసమే వచ్చిందనే అర్థం వచ్చేలా శాలిని మాట్లాడింది. అపూర్వ రాగానే రోహిత్ తో మాట్లాడిన మాటలను ఈ సందర్భంగా శాలిని బయటపెట్టింది. ‘‘బయట మనది హిట్ పెయిర్ కదా. మనం కలిసి ఉందాం. శాలిని, నీకు సెట్ కాదని’’ రోహిత్ కు అపూర్వ చెప్పిందని శాలిని సీక్రెట్ రివీల్ చేసింది.
నాగార్జున షాక్
అపూర్వ ఏమో తాను లవ్ కంటెంట్ కోసం హౌస్ లోకి రాలేదని చెప్పింది. కానీ శాలిని ఏమో ఆమె మాటలు అబద్ధాలు అన్నట్లు మాట్లాడింది. దీంతో నాగార్జున షాక్ అయ్యారు. అసలు హౌస్ లో ఏం జరుగుతుందో అన్నట్లు మాట్లాడారు. మొత్తానికి రోహిత్, శాలిని, అపూర్వ లవ్ ట్రయాంగిల్ సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతోంది.
శాలినికి క్లాస్
మరోవైపు శాలినికి నాగార్జున గట్టిగా క్లాస్ పీకారు. నామినేషన్స్ డిస్కస్ చేయొద్దని కూడా చెప్పినా ఎందుకు చేశారంటూ వీడియో చూపించి మరీ నాగ్ ఫైర్ అయ్యారు. దీంతో ఈ శనివారం ఎపిసోడ్ ఎలా ఉండబోతుందోననే క్యూరియాసిటీ మరింత పెరిగింది. ఇవాళ శాలినితో పాటు రోహిత్ ను కూడా కన్ఫెషన్ రూమ్ కు పిలిచి నాగార్జున ఇచ్చిపడేశారని తెలిసింది.
లవ్ ట్రాక్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో హౌస్ లో ఇప్పటికే ఓ లవ్ ట్రాక్ ఏర్పడిందని నెటిజన్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. శాలిని, రోహిత్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయిందని అంటున్నారు. జీవితంలో రోహిత్ లాంటి వ్యక్తి ఉండాలని చెప్పిన శాలిని.. అప్పటి నుంచి అతనితోనే ఉంటుంది. వీళ్ల హగ్ లు, ముచ్చట్లు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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