Bigg Boss 10 Telugu Nominations: పీకలు పిసుక్కోమని ఎవరూ చెప్పరు-నరేష్ ఫైర్-ఈ వారం నామినేషన్లలో వీళ్లే-డబుల్ ఎలిమినేషన్!
Bigg Boss 10 Telugu Nominations: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ అయిదో వారంలో నామినేషన్ రచ్చ మొదలైంది. ఈ సారి నామినేషన్లలో జబర్దస్త్ నరేష్ కు కోపమొచ్చింది. అపూర్వకు అతను దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చాడు. మరి ఈ వారం ఎవరెవరు నామినేట్ అయ్యారో ఇక్కడ చూసేయండి. అలాగే ఈ సారి డబుల్ ఎలిమినేషన్ అని టాక్.
Bigg Boss 10 Telugu Nominations: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ హోరాహోరీగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా లాస్ట్ వీక్ లో అయితే హౌస్ లో రచ్చ మామూలుగా లేదు. కంటెస్టెంట్లు కొట్టుకున్నారు, తిట్టుకున్నారు. ఇంకా ఎంతో డ్రామా జరిగింది. వీకెండ్ వచ్చిన నాగార్జున అందరికీ క్లాస్ పీకి వెళ్లారు.
మళ్లీ నామినేషన్ రచ్చ
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో మళ్లీ నామినేషన్ రచ్చ మొదలైంది. అయిదో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ రసవత్తరంగా సాగిందని టాక్. కంటెస్టెంట్ల ఒకరి తప్పులను మరొకరు చెప్తూ, మాటల యుద్ధానికి దిగారని సమాచారం. ఈ వారం హౌస్ నుంచి ఏడుగురు కంటెస్టెంట్లు నామినేట్ అయ్యారని తెలిసింది.
నామినేషన్లో వీళ్లే
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ అయిదో వారంలో త్రిగుణ్, అమన్, రోహిత్, శాలిని, అపూర్వ, రాంప్రసాద్, చరణ్ నామినేట్ అయ్యారని సమాచారం. అంతే కాకుండా ఈ వారం హౌస్ లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ పక్కాగా ఉంటుందని టాక్. ఎందుకంటే వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలు ఈ వీకెండ్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లను ఇంటికి పంపిస్తారని టాక్.
నరేష్ ఫైర్
అయిదో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా జబర్దస్త్ నరేష్ ఫుల్ ఫైర్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా అపూర్వపై మాటలతో రెచ్చిపోయాడు. అమన్ ను నామినేట్ చేస్తున్నట్లు ఆటో రాంప్రసాద్ చెప్పాడు. అప్పుడు అమన్, త్రిగుణ్ మధ్య మళ్లీ మాటల యుద్ధం సాగింది.
ఆ తర్వాత ఇదే విషయంలో అప్పుడు కెప్టెన్ గా ఉన్న అపూర్వను మాటలన్నారు. ఆమెనేమో ఇద్దరు సంచాలకులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించింది. అప్పుడు సంచాలకులుగా ఉన్న నరేష్, వర్షిణికి ఒక్కసారిగా కోపమొచ్చింది. ‘‘పీకలు పిసుక్కోమని ఎవరూ చెప్పరు’’ అంటూ నరేష్ ఫైర్ అయ్యాడు.
వర్షిణి వర్సెస్ అపూర్వ
నామినేషన్ ప్రాసెస్ లో వర్షిణి వర్సెస్ అపూర్వ మధ్య గొడవ పెద్దగానే సాగినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖేష్ గౌడ ఏమో అపూర్వను నామినేట్ చేశాడు. కెప్టెన్ గా డామినెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశావనే కారణం చెప్పాడు. దీనికి కౌంటర్ గా వర్షిణి పేరును అపూర్వ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చింది.
పేరుకే వర్షిణి కెప్టెన్ కానీ, అంతా నడిపించేది ముఖేష్ అనేలా అపూర్వ మాట్లాడింది. దీంతో వర్షిణికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది. అపూర్వ దగ్గరకు వచ్చి మరీ ఏం అన్నావ్ అంటూ వర్షిణి గొడవ పెట్టుకుంది. డిజాస్టరస్ కెప్టెన్ అని అపూర్వను నాగార్జున అన్న మాటను వర్షిణి మళ్లీ మళ్లీ రిపీట్ చేస్తూ గట్టిగట్టిగా అరిచింది. మరి ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేదేవరో వేచి చూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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