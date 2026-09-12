Bigg Boss 10: ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారయ్యా బాబు.. బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు ఫస్ట్ వీక్లోనే ముగ్గురు అవుట్.. కొత్తవాళ్ల ఎంట్రీ?
Bigg Boss 10: ఇవేం ట్విస్ట్ లు బాబాయ్.. అసలు ఏం ప్లాన్ చేశారయ్యా.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ చూస్తున్న ఆడియన్స్ కు కలుగుతున్న ప్రశ్నలివే. అవును.. మరి మైల్ స్టోన్ సీజన్ గా స్టార్ట్ అయిన బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులో ట్విస్ట్ లు మామూలుగా లేవు. ఫస్ట్ వీక్ లోనే ముగ్గురు ఎలిమినేట్ అనేదే హాట్ టాపిక్.
Bigg Boss 10: దశాతవారం కాన్సెప్ట్ తో బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ ను స్టార్ట్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సారి ఆటలో సవాలు కాదే ఆటే సవాలు అంటూ ట్యాగ్ లైన్ ను స్ట్రాంగ్ గానే డిజైన్ చేశారు. కానీ మరీ ఇంత సవాలా? అని నెటిజన్లు ఇప్పుడు అవాక్కవుతున్నారు. అందుకు కారణం బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ ఫస్ట్ వీక్ లోనే ముగ్గురి కంటెస్టెంట్ల ఎలిమినేషనే అని చెప్పొచ్చు.
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు ఎలిమినేషన్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్లో ఫస్ట్ వీక్ లో ఇప్పటికే ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇందులో కామనర్ చరణ్, సెలబ్రిటీ చైత్ర రాయ్ ఉన్నారు. వరుసగా ఒక రోజు తర్వాత ఒకరు హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఫస్ట్ వీక్ లో మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉండటమే ట్విస్ట్ అనుకుంటే.. వీకెండ్ రాకముందే ఇద్దరు అవుట్ అవడం ఇంకా పెద్ద ట్విస్ట్.
ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు
ఇక ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులో మరో బిగ్ ట్విస్ట్ ఉండబోతుందని తెలిసింది. అదే మరో ఎలిమినేషన్. బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలో వీకెండ్ లో ఎలిమినేషన్ ఉండటం కామనే. అయితే ఈ సీజన్ లో మిడ్ వీక్ లోనే రెండు ఎలిమినేషన్లు జరిగాయి కదా మరి వీకెండ్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందో లేదో అనే డౌట్ వద్దు. ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్ కచ్చితంగా ఉందని తెలిసింది.
ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో సెలబ్రిటీ కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ అవుతారని అంటున్నారు. నామినేషన్లో ఉన్న ఆయనకు ఓటింగ్ పరంగా తక్కువ ఓట్లు రావడమే ఇందుకు కారణమని టాక్. ఓటింగ్ లో కృష్ణుడు లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారని సమాచారం.
కొత్తవాళ్ల ఎంట్రీ?
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు గ్రాండ్ లాంఛ్ రోజు 16 మంది హౌస్ లో అడుగుపెట్టారు. ఇందులో ఆరుగురు కామనర్లు, పది మంది సెలబ్రిటీలున్నారు. వీళ్లలో ఫస్ట్ వీక్ కే ముగ్గురు ఖాళీ అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలపై చర్చ జోరందుకుంది. వీలైనంత త్వరగా వైల్డ్ కార్డుల ద్వారా కొత్తవాళ్లను హౌస్ లోకి పంపిస్తారనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
అయితే బిగ్ బాస్ 10 తెలుగులోకి వైల్డ్ కార్డు ద్వారా వెళ్లే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే అని కొంతమంది పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. వీళ్లలో నందూస్ వరల్డ్ నందు, సీరియల్ హీరో శివ కుమార్, సీరియల్ హీరోయిన్ కావ్య శ్రీ పేర్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. మరి వైల్డ్ కార్డు ద్వారా ఎవరు వస్తారో వేచిచూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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