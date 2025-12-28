Edit Profile
    మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ గొడవ పడేవాళ్లు.. నన్ను కొట్టేవాళ్లు..: టీమిండియా క్రికెటర్ అక్క, బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ కామెంట్స్

    బిగ్ బాస్ 19 ద్వారా పేరు సంపాదించిన టీమిండియా క్రికెటర్ దీపక్ చహర్ అక్క మాలతీ చహర్ ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. తన పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ గొడవ పడుతూ, తననూ కొట్టేవాళ్లని చెప్పడం గమనార్హం.

    Published on: Dec 28, 2025 9:17 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టీమిండియా క్రికెటర్ దీపక్ చహర్ అక్క, ఇటీవల ముగిసిన 'బిగ్ బాస్ 19' (Bigg Boss 19) కంటెస్టెంట్ మాలతీ చహర్ తన చిన్ననాటి చేదు జ్ఞాపకాలను పంచుకుంది. తన తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ గొడవపడేవారని, ఆ కోపాన్ని తన మీద చూపించి కొట్టేవారని సిద్దార్థ్ కన్నన్ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.

    మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ గొడవ పడేవాళ్లు.. నన్ను కొట్టేవాళ్లు..: టీమిండియా క్రికెటర్ అక్క, బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ కామెంట్స్
    మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ గొడవ పడేవాళ్లు.. నన్ను కొట్టేవాళ్లు..: టీమిండియా క్రికెటర్ అక్క, బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ కామెంట్స్

    మాలతీ చహర్ కామెంట్స్ వైరల్

    సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ, రీసెంట్‌గా బిగ్ బాస్ ద్వారా పాపులర్ అయిన మాలతీ చహర్.. తన గ్లామరస్ లైఫ్ వెనుక ఉన్న కన్నీటి కథను బయటపెట్టింది. ఈమె టీమిండియా క్రికెటర్ దీపక్ చహర్ అక్క కావడం గమనార్హం. మాలతీ చెప్పిన విషయాలు విని ఫ్యాన్స్ షాక్ అవుతున్నారు.

    "మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ టెన్షన్ ఉండేది. అమ్మానాన్న నిత్యం గొడవ పడేవారు. మేం ఉండేది చిన్న 1 బీహెచ్‌కే ఇల్లు. వాళ్ళు గొడవ పడుతుంటే పారిపోవడానికి కూడా నాకు దారి ఉండేది కాదు. నేను పెద్దదాన్ని కాబట్టి అదంతా భరించాల్సి వచ్చింది. నా తమ్ముడు (క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్) క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ అంటూ బయట ఉండేవాడు కాబట్టి తప్పించుకున్నాడు" అని మాలతీ తెలిపింది.

    "నాన్నతో గొడవ పడిన కోపంలో అమ్మ వచ్చి నన్ను కొట్టేది. కొన్నిసార్లు నాన్న కూడా అలాగే కొట్టేవారు. ఆ గొడవల ప్రభావం నా మీద ఎంత పడుతుందో వాళ్ళు ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోలేదు" అని ఆమె చెప్పింది.

    జుట్టు కత్తిరించి.. మాట్లాడటం మానేసి..

    తన కెరీర్ విషయంలో తండ్రి చాలా కఠినంగా ఉండేవారని మాలతీ చెప్పింది. "నాకు మిస్ ఇండియా (Miss India) అయ్యి, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఉండేది. కానీ నాన్న నన్ను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చేయాలనుకున్నారు. నా ఇష్టాన్ని చెప్పినందుకు.. నేను 12వ తరగతి పూర్తయ్యే వరకు నాన్న నాతో మాట్లాడటమే మానేశారు. చదువు పాడవ్వకూడదని నా జుట్టు కత్తిరించుకోమనేవారు. నాకు ఎలాంటి ఫ్రీడమ్ ఉండేది కాదు" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

    తమ తల్లిదండ్రులకు అస్సలు పడేది కాదని, అందుకే గత 13 ఏళ్లుగా వాళ్ళు విడివిడిగా ఉంటున్నారని మాలతీ తెలిపింది. మాలతీ ఇటీవల జరిగిన బిగ్ బాస్ 19లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి, తన స్ట్రాంగ్ అభిప్రాయాలతో ఫినాలే వీక్ వరకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.

