Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10-వర్షిణికి త్రిగుణ్ వెన్నుపోటు? కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న బ్యూటీ.. నామినేషన్స్ లో వీళ్లు!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఎనిమిదో వారం నామినేషన్లు రసవత్తరంగా సాగాయి. ముఖ్యంగా బయట మంచి స్నేహితులైన త్రిగుణ్, వర్షిణి మధ్య జరిగిన నామినేషన్ ప్రక్రియ హౌస్లో తీవ్ర భావోద్వేగాలకు దారి తీసింది. తనను ఎందుకు నామినేట్ చేశాడో తెలుసుకుని వర్షిణి కన్నీరుమున్నీరైంది.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఎనిమిదో వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ వాడివేడిగా జరిగింది. ఈ నామినేషన్లలో కంటెస్టెంట్ల మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరింది. చిన్న చిన్న గొడవలు కాస్తా పెద్ద వాదనలకు దారి తీశాయి. ఈ నామినేషన్లతో హౌస్ లో ఎమోషనల్ వాతావరణం నెలకొంది.
వర్షిణిని నామినేట్ చేసిన త్రిగుణ్
బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఎవరూ ఊహించని విధంగా వర్షిణిని త్రిగుణ్ నామినేట్ చేసి పెద్ద షాక్ ఇచ్చాడు. గత వారం జరిగిన గేమ్లో వర్షిణి తనను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయిందనే కారణాన్ని, ఆమె చేసిన పొరపాటును ఎత్తి చూపుతూ త్రిగుణ్ ఆమెను నామినేట్ చేశాడు. గత వారం గేమ్లో త్రిగుణ్ వ్యవహరించిన తీరుకు గాను బిగ్ బాస్ అతడికి బేడీలు వేసి శిక్ష విధించిన విషయం తెలిసిందే.
గేమ్ పై ఫోకస్
లాస్ట్ వీకెండ్ పరిణామాల తర్వాత గేమ్పై మరింత ఫోకస్ పెట్టిన త్రిగుణ్.. ఎవరినీ ఉపేక్షించకుండా, మొహమాటం లేకుండా తన పాయింట్లను కుండబద్దలు కొడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఏకంగా వర్షిణిని నామినేట్ చేశాడు. ఇది గేమ్ అంటూ తన ఉద్దేశాన్ని క్లియర్ గా చెప్పాడు.
ఏడ్చేసిన వర్షిణి
త్రిగుణ్ నామినేట్ చేయడాన్ని ఊహించని వర్షిణి ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయింది. దీన్ని ఆమె చాలా పర్సనల్గా తీసుకుంది. తోటి కంటెస్టెంట్ల ముందే కన్నీళ్లు పెట్టుకుని విలపించింది. వర్షిణి ఏడుపు చూసి హౌస్లో ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దం అలుముకుంది. ఆమె ఏడుస్తుంటే చూడలేక త్రిగుణ్ తన తలను పక్కకు తిప్పుకున్నాడు. త్రిగుణ్ తనలో తనే బాధను దిగమింగుకోవడం ప్రేక్షకులను సైతం కదిలించింది.
బయట స్నేహితులు.. లోపల ప్రత్యర్థులు
అసలు వర్షిణి అంతగా ఎమోషనల్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బలమైన స్నేహమే. త్రిగుణ్, వర్షిణి బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి రాకముందు నుంచే బయట మంచి ఫ్రెండ్స్. బయట ఉన్న ఆ బాండింగ్, సపోర్ట్ హౌస్లో కూడా తనకు దక్కుతుందని వర్షిణి బలంగా నమ్మింది. కానీ గేమ్ విషయానికి వచ్చేసరికి త్రిగుణ్ ప్రొఫెషనల్గా ఆలోచించి నామినేట్ చేయడంతో ఆమె తట్టుకోలేకపోయింది.
బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఎవరి గేమ్ వారు ఆడాల్సిందేనని, రిలేషన్స్ వేరు గేమ్ వేరు అని వర్షిణి ఎంత త్వరగా అర్థం చేసుకుంటే అంత మంచిదని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఎనిమిదో వారం నామినేషన్లలో ఉన్నది వీళ్లే
ఈ వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ అత్యంత ఉత్కంఠగా సాగింది. కంటెస్టెంట్లు డేంజర్ జోన్లోకి వచ్చారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఎనిమిదో వారం నామినేట్ అయిన వారి జాబితాలో రోహిత్, రామకృష్ణ, వర్షిణి, ఝాన్సీ, రాంప్రసాద్, సుధీర్ ఉన్నారు. మరి వీళ్లలో ఓటింగ్ పరంగా ఎవరు వెనుకబడి ఈ వారం ఎలిమినేట్ అవుతారో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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