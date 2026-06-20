Blast OTT Release: నెట్ఫ్లిక్స్లో ‘బ్లాస్ట్’.. తమిళ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..
Blast OTT Release: లేటెస్ట్ తమిళ బ్లాక్బస్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ బ్లాస్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్సయింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.70 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసి సంచలనం సృష్టించిన ఈ మూవీ జూన్ 25 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Blast OTT Release: కోలీవుడ్ లో ఈ మధ్య కాలంలో ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా చిన్న సినిమాగా వచ్చి, బాక్సాఫీస్ వద్ద కనకవర్షం కురిపించిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' (Blast). యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, అభిరామి, ప్రీతి ముకుందన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ థియేటర్లలో కాసుల వేట సాగించి ట్రేడ్ వర్గాలనే ఆశ్చర్యపరిచింది.
కేవలం తమిళనాడులోనే కాకుండా కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా ఈ సినిమా ఒక రేంజ్ లో రచ్చ చేసింది. థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లతో దుమ్మురేపిన ఈ మూవీ.. ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో సందడి చేయడానికి అఫీషియల్ గా డేట్ లాక్ చేసుకుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ క్యాటలాగ్లో లీక్.. జూన్ 25 నుండి స్ట్రీమింగ్
ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ఇంకా మంచి వసూళ్లను రాబడుతున్న ఈ బ్లాస్ట్ (తెలుగులో బ్లాస్ట్ జోన్) సినిమా డిజిటల్ పార్ట్నర్ అయిన నెట్ఫ్లిక్స్.. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక క్రేజీ అప్డేట్ను తన క్యాటలాగ్ సెక్షన్లో రివీల్ చేసింది. దీని ప్రకారం 'బ్లాస్ట్' సినిమా జూన్ 25 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ను తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో ఒకేసారి ఒకే రోజు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం ఈ పాన్-ఇండియా ఓటిటి రిలీజ్ ఒక మంచి వీకెండ్ ఆప్షన్గా మారనుంది.
రొటీన్ కథే అయినా.. దర్శకుడి టేకింగ్ మ్యాజిక్
ఈ బ్లాస్ట్ సినిమాతో సుభాష్ రాజ్ అనే సరికొత్త దర్శకుడు పరిశ్రమకు పరిచయమయ్యాడు. నిజానికి 'బ్లాస్ట్' సినిమా కథ లైన్ మనకు చాలా కాలంగా తెలిసిన రొటీన్ ఫార్ములా స్టోరీనే అయినప్పటికీ, కొత్త దర్శకుడు దాన్ని స్క్రీన్ మీద చూపించిన విధానం, స్క్రీన్ప్లే టేకింగ్ చాలా బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.
సినిమా మొదటి నుండి చివరి వరకు ప్రేక్షకుడికి ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా ఫుల్ ఆన్ యాక్షన్ అండ్ కామెడీ టైమింగ్తో పర్ఫెక్ట్గా మేనేజ్ చేశారు. తమిళ చిత్రసీమలో ఇటీవలి కాలంలో అత్యధిక లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన సినిమాల్లో ఒకటిగా బ్లాస్ట్ నిలిచింది.
కేజీఎఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో..
తమిళంలో వరుస భారీ ప్రాజెక్టులను నిర్మిస్తూ ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్' (AGS Entertainment) ఈ బ్లాస్ట్ చిత్రాన్ని అత్యంత రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్తో నిర్మించింది. ఈ సినిమాకు మరో బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్.. 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' చిత్రాల ఫేమ్ రవి బస్రూర్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్.
ఆయన తన మార్క్ బీజీఎంతో యాక్షన్ సీన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్కు ఎలివేట్ చేశారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ ఊరమాస్ లుక్, రవి బస్రూర్ అరాచకమైన సంగీతం ఓటీటీలో ఎలాంటి రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తాయో చూడాలి. జూన్ 25న రాబోతున్న ఈ క్రేజీ యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్ను మీ ఓటీటీ వాచ్ లిస్ట్లో ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More