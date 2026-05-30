Premalu 2: ఇంత పని చేశారేంటి? అభిమానులకు షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పిన మలయాళం స్టార్ హీరో.. సీక్వెల్ లేనట్లే
Premalu 2: మలయాళం బ్లాక్బస్టర్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ ప్రేమలు సీక్వెల్ ఇక లేనట్లే. ఈ విషయాన్ని ఈ మూవీలో లీడ్ రోల్ పోషించిన నస్లేనే వెల్లడించాడు. దీనికి స్క్రిప్టే కారణమని అతడు చెప్పాడు. ఆ విశేషాలేంటో చూడండి.
Premalu 2: మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుండి వచ్చి సౌత్ ఇండియాలోనే కాకుండా, ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకులలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న యూత్ఫుల్ రోమ్-కామ్ ఎంటర్టైనర్ ప్రేమలు. నస్లేన్, మమితా బైజూ ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకుడు గిరీష్ ఏ.డీ. తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది.
ఈ బ్లాక్బస్టర్ విజయంతో మేకర్స్ ప్రేమలు సీక్వెల్ను కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే గత కొన్ని నెలలుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యమవుతోందంటూ వస్తున్న వార్తలపై తాజాగా హీరో నస్లేన్ పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అభిమానులకు షాక్ ఇస్తూ ఈ సినిమాను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసినట్లు స్పష్టం చేశాడు.
స్క్రిప్ట్ కుదరకపోవడమే అసలు కారణం
గతంలో ప్రేమలు 2 సినిమా ఆలస్యం అవ్వడానికి కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయని నిర్మాతలలో ఒకరైన దిలీష్ పోతన్ పేర్కొన్నారు. కానీ తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో నస్లేన్ అసలు కారణాన్ని బయటపెట్టారు.
ప్రేమలు 2 స్క్రిప్టింగ్ స్టేజ్లో (కథా చర్చల సమయంలో) కొన్ని కీలక సమస్యలు తలెత్తాయని నస్లేన్ వెల్లడించారు. కథ అనుకున్న విధంగా, మొదటి భాగం స్థాయిని అందుకునేలా రాకపోవడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇక్కడితోనే ఆపేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నారు.
మలయాళంతో పాటు తెలుగులోనూ సచిన్, రీనూల లవ్ స్టోరీకి కనెక్ట్ అయిన ఫ్యాన్స్.. సీక్వెల్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజా అప్డేట్తో వారంతా తీవ్ర నిరాశకు లోనవుతున్నారు.
మొదటి భాగం తెచ్చిన క్రేజ్ను కాపాడుకోవడానికి, బలహీనమైన స్క్రిప్ట్తో సీక్వెల్ తీసి చెడగొట్టడం కంటే.. సినిమాను గౌరవప్రదంగా ఆపేయడమే దర్శకుడు, నిర్మాతలు తీసుకున్న చాలా తెలివైన నిర్ణయం అని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
ప్రేమలు మూవీ విశేషాలు
ప్రేమలు మూవీ మలయాళంలో రిలీజై సంచలన విజయం సాధించడంతో తర్వాత ఇతర భాషల్లోకి కూడా డబ్బింగ్ చేశారు. గిరీస్ ఏడీ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీలో నస్లేన్, మమితా బైజు లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. ఈ మూవీ రూ.135 కోట్లకుపైగా వసూలు చేయడం విశేషం. దీంతో సినిమాకు సీక్వెల్ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని మేకర్స్ భావించారు. కానీ తాజాగా దీనిని పక్కన పెట్టేసినట్లు లీడ్ రోల్ పోషించిన నటుడే చెప్పడంతో అభిమానులు ఉసూరుమంటున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.