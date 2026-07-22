Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Jeetendra: అప్పుడు రూ.4.25 లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ఇప్పుడు రూ.450 కోట్లు.. జాక్‌పాట్ కొట్టిన ఈ నటుడు ఎవరో తెలుసా?

    Jeetendra: బాలీవుడ్ నటుడు జితేంద్ర తాజాగా చెప్పిన ఓ బంగ్లా సీక్రెట్ సంచలనంగా మారింది. రియల్ ఎస్టేట్ లో అతని ముందు చూపు ఎలాంటిదో తాజా ఘటన నిరూపిస్తోంది. రూ.4.25 లక్షల బంగ్లా రూ.450 కోట్లుగా మారిన స్టోరీ ఇది.

    Published on: Jul 22, 2026, 21:30:47 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Jeetendra: బాలీవుడ్ లెజెండరీ యాక్టర్, 'జంపింగ్ జాక్' జితేంద్ర తన రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కి సంబంధించి ఒక మైండ్ బ్లాకింగ్ సీక్రెట్‌ను బయటపెట్టారు. ముంబైలోని అత్యంత ఖరీదైన పాలి హిల్ ఏరియాలో అప్పట్లో కేవలం రూ.4.25 లక్షలకు కొనుగోలు చేసిన ఒక పాత బంగ్లా విలువ ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.450 కోట్లకు చేరుకుందని ఆయన వెల్లడించారు.

    Jeetendra: అప్పుడు రూ.4.25 లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ఇప్పుడు రూ.450 కోట్లు.. జాక్‌పాట్ కొట్టిన ఈ నటుడు ఎవరో తెలుసా?
    Jeetendra: అప్పుడు రూ.4.25 లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ఇప్పుడు రూ.450 కోట్లు.. జాక్‌పాట్ కొట్టిన ఈ నటుడు ఎవరో తెలుసా?

    భరత్ భూషణ్ కష్టాలు.. జితేంద్ర బిగ్గెస్ట్ ల్యాండ్ డీల్

    'ది రియాల్టీ డ్రైవ్' ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన బాలీవుడ్ నటుడు జితేంద్ర తన సినీ కెరీర్ ఆరంభంలో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పట్లో 'బైజూ బావ్రా' లాంటి ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్ సినిమాలతో సూపర్ స్టార్‌గా వెలిగిన నటుడు భరత్ భూషణ్ తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ డీల్ కుదిరింది. తన పాలి హిల్ బంగ్లాను అమ్మేయాలని భరత్ భూషణ్ ప్రతిపాదించడంతో జితేంద్ర తన తండ్రితో చర్చించి ఆ ప్రాపర్టీని కొనుగోలు చేశారు.

    జితేంద్ర అప్పటివరకు చాలా సాదాసీదా మిడిల్ క్లాస్ జీవితాన్ని గడిపారు. ముంబైలోని ఒక చాల్‌లో 20x10 అడుగుల చిన్న గదిలో ఎనిమిది మంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివసించేవారు. అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఒక్కసారిగా 3,450 చదరపు అడుగుల స్థలంతో ఉన్న బంగ్లాను రూ.4.25 లక్షలకు సొంతం చేసుకోవడం ఆయన జీవితంలో బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్‌గా మారింది.

    వరుస ప్లాప్‌లతో భయం.. ఆ తర్వాత మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాఫిట్!

    అయితే ఆ కొత్త బంగ్లాలోకి మారిన వెంటనే జితేంద్ర నటించిన నాలుగు సినిమాలు వరుసగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణంగా డిజాస్టర్ అయ్యాయి. భరత్ భూషణ్ లాగే తనకు కూడా బ్యాడ్ లక్ వచ్చి పేదరికంలోకి వెళ్తాననే భయంతో ఆయన ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే చోటికి మారిపోయారు. కానీ కాలక్రమేణా ఆ ప్రాపర్టీ ఆయన జీవితంలోనే మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌గా రూపాంతరం చెందింది.

    సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ ఆ బంగ్లా రీడెవలప్‌మెంట్ కోసం జితేంద్రను సంప్రదించారు. ఆ ఇంటిని కూల్చివేసే సమయంలో దానికి ఉపయోగించిన బర్మా టేకు (Burma Teak) కలపను అమ్మగా ఏకంగా రూ.11.5 లక్షలు వచ్చాయని జితేంద్ర చెప్పారు. మొత్తం బంగ్లాను రూ.4.25 లక్షలకు కొంటే, కేవలం ఆ ఇంటెరియర్ కలప అమ్మకానికే కొన్న ధర కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ డబ్బు రావడం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం.

    జంపింగ్ జాక్ సక్సెస్ జర్నీ, బాలాజీ కనెక్షన్

    1964లో 'గీత్ గయా పత్థరో నే' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన జితేంద్ర, 1967లో వచ్చిన 'ఫర్జ్' మూవీతో ఒక్కసారిగా బాలీవుడ్ స్టార్‌గా మారిపోయారు. తన ఆరు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో 200 పైగా చిత్రాల్లో నటించి 'జంపింగ్ జాక్'గా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. తన యాక్టింగ్ కెరీర్‌తో పాటు రియల్ ఎస్టేట్‌లో మైండ్ బ్లాకింగ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చేస్తూ బిజినెస్ వరల్డ్‌లో కూడా బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ సాధించారు.

    తెలుగు, హిందీ చిత్ర పరిశ్రమల అనుబంధంతో అనేక రీమేక్ సినిమాల్లో నటించిన జితేంద్ర, తన కుమార్తె ఏక్తా కపూర్ స్థాపించిన బాలాజీ టెలిఫిలింస్ (Balaji Telefilms) నిర్మాణ సంస్థకు కూడా ప్రాణవాయువుగా నిలిచారు. అప్పట్లో చిన్న రీడెవలప్‌మెంట్‌గా మొదలైన ఈ పాలి హిల్ ల్యాండ్ ఇప్పుడు ముంబైలోనే మోస్ట్ ప్రీమియం రియల్ ఎస్టేట్ హాట్‌స్పాట్‌లలో ఒకటిగా నిలవడం ఆయన పర్ఫెక్ట్ విజన్‌కు నిదర్శనం.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Jeetendra: అప్పుడు రూ.4.25 లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ఇప్పుడు రూ.450 కోట్లు.. జాక్‌పాట్ కొట్టిన ఈ నటుడు ఎవరో తెలుసా?
    Home/Entertainment/Jeetendra: అప్పుడు రూ.4.25 లక్షలు పెట్టి కొన్న ఇల్లు ఇప్పుడు రూ.450 కోట్లు.. జాక్‌పాట్ కొట్టిన ఈ నటుడు ఎవరో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes