సినిమాల్లో హింస మరీ ఎక్కువవుతోంది.. అదేమీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు.. ఇలాంటి చోట్ల పిల్లలను పెంచాలంటే కష్టం: నటి కామెంట్స్

ఒకప్పుడు బోల్డ్ పాత్రలతో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన నటి రాధికా ఆప్టే. తెలుగులోనూ కొన్ని సినిమాల్లో నటించింది. అయితే తాజాగా ఆమె ఇండియన్ సినిమాల్లో చూపిస్తున్న ‘హింస’పై గళం విప్పింది. ఇటీవల పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చి ప్రస్తుతం బ్రేక్ లో ఉన్న రాధిక.. ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియాతో మాట్లాడుతూ సినిమాల్లో పెరుగుతున్న గోర్ (హింస) కల్చర్ పట్ల తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
నేను చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను..
ది వెడ్డింగ్ గెస్ట్తోపాటు పార్చ్డ్, లేటెస్ట్ గా సిస్టర్ మిడ్నైట్ లాంటి సినిమాల్లో బోల్డ్ పాత్రలతో అలరించిన నటి రాధికా ఆప్టే. అలాంటి నటి సినిమాల్లో హింసను తప్పబడుతోంది. ప్రస్తుతం వినోదం పేరుతో అమ్ముడవుతున్న హింసను చూస్తుంటే తనకు భయమేస్తోందని రాధిక అనడం గమనార్హం.
"నేను చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను. ఈ విషయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్ ముసుగులో అమ్ముడవుతున్న హింస నన్ను తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. హింసే వినోదంగా మారిన ఈ ప్రపంచంలో నేను నా బిడ్డను పెంచాలనుకోవడం లేదు. దీన్ని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను" అని రాధిక ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
కథ చెప్పడానికి నరకడం చూపించాలా?
కథలో డెప్త్ కంటే.. తెరపై చూపించే రక్తపాతానికే మేకర్స్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని రాధిక విమర్శించింది. "నేను ఒక హంతకుడి కథ చెప్పాలనుకుంటే.. వాడు మనుషులను నరకడాన్ని, చేసే ఘోరమైన పనులను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అది స్టోరీటెల్లింగ్ కాదు. కానీ ఇప్పుడు అదే అమ్ముడవుతోంది. దీని ప్రభావం సమాజంపై చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇదే నన్ను బాధిస్తోంది" అని ఆమె చెప్పింది. కరోనా తర్వాత ఈ ట్రెండ్ మరీ ఎక్కువైందని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
రాధికా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్కు రెడీ
మరోవైపు రాధికా ఆప్టే నటించిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'సాలీ మొహబ్బత్' (Saali Mohabbat) విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ శుక్రవారం అంటే డిసెంబర్ 12న ఈ సినిమా నేరుగా జీ5 ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. టిస్కా చోప్రా ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేసింది. అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాల్లో (IFFI) ప్రదర్శితమై ప్రశంసలు పొందిన ఈ చిత్రంపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.
