Salman Khan Youtube: సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ మొదలుపెట్టిన స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్.. ఇక అన్నీ అందులోనే చూడండంటూ..
Salman Khan Youtube: సల్మాన్ ఖాన్ సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇక నుంచి తన అప్డేట్స్ అన్నీ ఇందులోనే చూడొచ్చనీ చెప్పారు. ఆ ఛానెల్ కు బీయింగ్ సల్మాన్ ఖాన్ అనే పేరు పెట్టడం విశేషం.
Salman Khan Youtube: బాలీవుడ్ మోస్ట్ పాపులర్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన మిలియన్ల కొద్ది అభిమానులకు అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించారు. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే సల్మాన్.. తాజాగా తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ను గ్రాండ్గా లాంచ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా అభిమానులతో షేర్ చేసుకోవడంతో బాలీవుడ్ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున హల్చల్ మొదలైంది.
తన పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన ప్రతి క్రేజీ అప్డేట్ ఇకపై నేరుగా అభిమానుల ముందుకు తీసుకురావడానికే ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్ను స్టార్ట్ చేసినట్లు సల్మాన్ వెల్లడించారు. ఛానెల్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన కొద్ది గంటల్లోనే సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతోంది.
'బీయింగ్ సల్మాన్ ఖాన్'.. మొదట్నుంచీ మళ్లీ స్టార్ట్ చేద్దాం
ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఒక స్పెషల్ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన సల్మాన్ ఖాన్.. తన పాత వింటేజ్ లుక్లో దర్శనమిచ్చారు. "మొదటి నుంచి మళ్లీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది నా అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానెల్. ఎ నుంచి జెడ్ వరకు ప్రతీ ఒక్క అప్డేట్ ఇకపై ఇక్కడే మీకు లభిస్తుంది" అంటూ క్యాప్షన్ జత చేశారు.
సల్మాన్ ఖాన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్కి 'బీయింగ్ సల్మాన్ ఖాన్' (Being Salman Khan) అని పేరు పెట్టారు. అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన కొద్ది సమయానికే వేలాది మంది ఫ్యాన్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం విశేషం. ఇందులో తన సినిమాల బిహైండ్ ది సీన్స్, ఫిట్నెస్ రొటీన్, పర్సనల్ లైఫ్ మూమెంట్స్ షేర్ చేసే అవకాశం ఉందని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
బిగ్ బాస్ 20 హోస్టింగ్తో రికార్డు.. 'మాతృభూమి' మూవీ అప్డేట్
ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఖాన్ బుల్లితెరపై పాపులర్ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ 20'ని ఎంతో సక్సెస్ ఫుల్గా హోస్ట్ చేస్తున్నారు. హోస్ట్గా సల్మాన్కి ఇది ఏకంగా 15వ సీజన్ కావడం విశేషం. తన మార్క్ టైమింగ్, సీరియస్ వార్నింగ్స్, వినోదంతో ప్రతి వీకెండ్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా అలరిస్తున్నారు.
మరోవైపు సల్మాన్ ఖాన్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'మాతృభూమి' (Matrubhoomi) మూవీ పనులు కూడా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మొదట ఈ సినిమాకి 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాల్వాన్' అని పేరు పెట్టగా, ఆ తర్వాత 'మాతృభూమి'గా టైటిల్ చేంజ్ చేశారు. భారత, చైనా సరిహద్దు సైనికుల ఘర్షణ ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
నవంబర్ 13న దీపావళి రిలీజ్ ప్లాన్
సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ (I&B Ministry) నుంచి ఈ సినిమా కొత్త వెర్షన్కు ఎన్ఓసీ (NOC) క్లియరెన్స్ లభించింది. డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో సల్మాన్ సరసన చిత్రాంగద సింగ్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, సల్మాన్ తల్లి సల్మా ఖాన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి కొన్ని పాటలు రిలీజ్ అయి ఆకట్టుకోగా, మూవీని దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 13, 2026న థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. త్వరలోనే సెన్సార్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి అఫీషియల్ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ఇది కాకుండా తెలుగు డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతారతో కూడా సల్మాన్ మరో మూవీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More