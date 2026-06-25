బ్రహ్మముడి జూన్ 25 ఎపిసోడ్: ఐశ్వర్యను కాపాడిన ఇందు.. రేఖకు దిమ్మదిరిగే షాకిచ్చిన శృతి.. రెచ్చిపోయిన అపర్ణ, సుభాష్
Brahmamudi June 25th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ జూన్ 25 ఎపిసోడ్ లో ఐశ్వర్యను ఇందు కాపాడుతుంది. అయితే తనను నిలదీసిన రేఖ దగ్గర అతి వినయంతో కూడిన నటనతో తప్పించుకుంటుంది. మరోవైపు ఐశ్వర్య విషయంలో రేఖపై అపర్ణ, సుభాష్ మండిపడతారు.
Brahma Mudi Serial Today Episode: స్టార్ మా సీరియల్ బ్రహ్మముడి ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. కంపెనీలో ఉద్యోగుల మనసులు గెలుచుకున్న ఇందు.. ఇంట్లో రేఖ దగ్గర తెగ నటించేస్తుంది. అదే సమయంలో రాకేష్ బారి నుంచి ఐశ్వర్యను కూడా కాపాడుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.
ఉద్యోగుల మనసు గెలుచుకున్న ఇందు..
బ్రహ్మముడి సీరియల్ గురువారం (జూన్ 25) ఎపిసోడ్ కంపెనీలో ఉద్యోగులందరికీ ఇందు జీతాలు ఇచ్చే సీన్ తో మొదలవుతుంది. దీంతో వాళ్లందరూ ఇందుకి కృతజ్ఞతలు చెబుతారు. అంతేకాదు ఆమె కాళ్లపై పడటానికీ వస్తారు. వాళ్లందరి మనసులు గెలుచుకున్న ఇందుని చూసి రేఖ, భూషణ్ షాక్ తింటారు. ఇక నుంచి ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే జీతాలు వస్తాయని, అందరూ బాగా పని చేయాలని ఇందు చెబుతుంది. అందరం కష్టపడి పని చేస్తామని వాళ్లు హామీ ఇస్తారు.
ఐశ్వర్య అప్పు తీర్చిన ఇందు..
ఇటు ఇంట్లో ఐశ్వర్య దగ్గరికి రాకేష్ మరోసారి వస్తాడు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా డబ్బు ఇవ్వకపోవడంతో నిన్ను తీసుకెళ్తే మీ ఇంట్లో వాళ్లే ఇస్తారని ఆమెను బలవంతంగా లాక్కెళ్తుంటాడు. అప్పుడే ఇంట్లోకి వచ్చిన ఇందు.. రాకేష్ ను లాగిపెట్టి కొడుతుంది. దీంతో అతడు అందరి ముందూ అసలు నిజం చెప్పేస్తాడు. ఐశ్వర్య రూ.10 లక్షల అప్పు గురించి చెప్పడంతో ఆమె షాక్ తింటుంది. అప్పటికప్పుడు ఇందు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు తీసి రాకేష్ మొఖాన కొడుతుంది. వడ్డీతో కలిపి ఇచ్చాను ఇక వెళ్లు అని చెప్పడంతో రాకేష్ వెళ్లిపోతాడు.
ఎదురు తిరిగిన ఐశ్వర్య.. రెచ్చిపోయిన అపర్ణ, సుభాష్.. రేఖకు క్లాస్
అయితే ఇందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది పోయి ఆమెపై ఎదురు తిరుగుతుంది ఐశ్వర్య. అప్పుడు అడిగితే డబ్బు ఇవ్వనని చెప్పి.. ఇప్పుడు అందరి ముందు ఇచ్చి నువ్వో పెద్ద మంచిదానివని చెప్పుకోడానికి.. నేను ఓ అప్పులు చేసినదానిని అని నిరూపించడానికా అని నిలదీస్తుంది. అది విని అపర్ణ రెచ్చిపోతుంది.
ఏం మాట్లాడుతున్నావ్.. సాయం చేసింది వదిలేసి ఇందునే తిడతావా? అయినా ఈ దుగ్గిరాల ఇంటికి ఓ పరువు, ప్రతిష్ట ఉన్నాయి.. ఎవరి దగ్గరంటే వాళ్ల దగ్గర అప్పు చేసి ఇలా ఇంటిపైకి తీసుకొస్తావా.. బుద్దుందా నీకు అంటూ ఐశ్వర్యపై మండిపడుతుంది. అటు రేఖకు కూడా క్లాస్ పీకుతుంది. నీ పెంపకం, నా పెంపకానికి తేడా ఇదీ.. ఇప్పటికైనా తెలుసుకో.. కాస్త తగ్గి ఉంటే మంచిది అని అనడంతో రేఖ షాక్ తింటుంది.
ఇందుని నిలదీసిన రేఖ.. నటనలో అదరగొట్టిన ఇందు
ఆ తర్వాత ఇందుని రేఖ లోనికి తీసుకెళ్తుంది. ఆ వెంటే రాజు కూడా లోనికి వెళ్తాడు. అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావంటూ ఇందుని నిలదీస్తుంది. అసలు నన్ను ఒక్క మాట కూడా అడగకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నావ్.. డబ్బు రాగానే జీతాలు ఎందుకు ఇచ్చావ్.. ఐశ్వర్య అప్పు ఎందుకు తీర్చావని అడుగుతుంది.
దీంతో ఇందు తన నటన మొదలుపెడుతుంది. ఇప్పటికీ మీ మాటే వింటాను ఆంటీ.. అన్నీ మిమ్మల్ని అడిగే చేస్తాను.. అప్పుడు ఎమోషన్ లో అలా చేసేశాను.. అయినా జీతాలు ఇవ్వకపోతే ఉద్యోగులు ఎలా పని చేస్తారు.. సమయానికి ఎలా కాంట్రాక్ట్ పని పూర్తి చేస్తాం.. ఇక ఐశ్వర్య అప్పు తీర్చకపోతే ఇంటి పరువు బజారున పడుతుంది కదా.. నా స్థానంలో ఉంటే మీరూ అదే చేసేవారు ఆంటీ అంటూ రేఖను కాకా పడుతుంది. అంతేకాదు తన చేతుల్లో మిగిలిన రూ.5 లక్షలను రేఖ చేతుల్లో పెడుతుంది. ఇందు నటన చూసి రాజు ముక్కున వేలేసుకుంటాడు.
సంతకం గురించి అడిగిన రేఖ.. కాపాడిన రాజు.. రేఖ ముందే సరసాలు
ఈ విషయంలో బయటపడినా.. సంతకం గురించి రేఖ నిలదీయడంతో ఇందుకి చెమటలు పడతాయి. ఒక్క అక్షరం ముక్క రాని నువ్వు సంతకం ఎలా పెట్టావని అడుగుతుంది. ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక ఇందు టెన్షన్ పడుతుంటే రాజు రంగంలోకి దిగుతాడు. తానే ఇందుకి సంతకం ఎలా పెట్టాలో నేర్పించానని అంటాడు.
ఆ హర్ష ముందు సంతకం కాకుండా వేలిముద్ర వేస్తే అసలు చదువు రాని ఈమె ఎలా కాంట్రాక్టు పూర్తి చేస్తుందని అనుమానిస్తాడని, అందుకే రాత్రంతా తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని సంతకం పెట్టడం నేర్పించానని రాజు అంటాడు. అంతేకాదు రేఖ ముందే ఇందుని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని ఎలా నేర్పించానో కూడా చెబుతూ సరసాలు ఆడటంతో రేఖ చూడలేకపోతుంది. సరే సరే వెళ్లండని అంటుంది.
రేఖ ప్లాన్ ఫెయిల్.. వచ్చేసిన శృతి
ఇక ఎపిసోడ్ చివర్లో శృతిని టైమ్ కు రాకుండా చేసి హర్ష ముందు ఇందు, రాజు పరువు తీయాలని రేఖ ప్లాన్ చేస్తుంది. శృతి ఇంటి ముందు రౌడీలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇటు టైమ్ మించిపోవడంతో హర్ష సీరియస్ అవుతుంటాడు. ఇందు, రాజు కంగారు పడుతున్న సమయంలో శృతి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. దీంతో రేఖ షాకవుతుంది. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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