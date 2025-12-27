Edit Profile
    బ్రహ్మముడి డిసెంబర్ 27 ఎపిసోడ్: దుగ్గిరాల కుటుంబానికి ముంచుకొస్తున్న ముప్పు.. ఆ కొత్త వ్యక్తి ఎవరు.. ఆందోళనలో కావ్య

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ శనివారం (డిసెంబర్ 27) ఎపిసోడ్ లో దుగ్గిరాల కుటుంబానికి ఓ పెను ముప్పు రాబోతోందని, రాహువు దూసుకొస్తోందని పంతులుగారు చెబుతారు. ఓ కొత్త పాత్ర ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు చూపించారు.

    Published on: Dec 27, 2025 7:04 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు అంటే 915వ ఎపిసోడ్ లో దుగ్గిరాల కుటుంబానికి ఓ కొత్త ముప్పు రాబోతున్నట్లు చూపించడం ఆసక్తి రేపుతోంది. కావ్యకు పీడకల రావడం, హారతి ఆరిపోవడం, అటు రాజ్ ను దొంగ బంగారంతో ఇరికించాలని రాహుల్ ప్లాన్ చేయడం, చివరికి ఓ కొత్త పాత్ర ఎంట్రీ మరింత ఆసక్తి రేపుతోంది.

    ఇల్లు తగలబడుతున్నట్లు కావ్యకు కల

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ శనివారం (డిసెంబర్ 27) ఎపిసోడ్ కావ్యకు ఓ పీడకల రావడంతో మొదలవుతుంది. దుగ్గిరాల వారి ఇల్లు మంటల్లో తగలబడిపోతున్నట్లు కావ్య కలగంటుంది. దీంతో ఆమె ఉలిక్కి పడి లేస్తుంది. రాజ్ కూడా ఆందోళన పడతాడు. తనకు వచ్చిన కల గురించి చెప్పడంతో దానిని పీడకల అంటారని, లైట్ తీసుకోమని రాజ్ అంటాడు. ఏదో ఆలోచిస్తూ పడుకోవడం వల్ల మన మెదడు అలాంటివి క్రియేట్ చేస్తుందని అతడు చెప్పినా కావ్య మాత్రం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటుంది.

    దొంగ బంగారంతో రాహుల్ కొత్త ప్లాన్

    ఇటు రాహుల్ ఓటమి భారంతో కుమిలిపోతుంటాడు. ఎలాగైనా రాజ్, కావ్యలను దెబ్బ కొట్టాలని అనుకుంటాడు. రుద్రాణి వచ్చి వాళ్లను బిజినెస్ లో ఎదుర్కోవడం కష్టం.. ఇంటి నుంచే నరుక్కురావాలని సూచిస్తుంది. దీంతో రాహుల్ దొంగ బంగారం అమ్మే సాండీకి ఫోన్ చేస్తాడు. అతని బంగారం మొత్తం తానే కొంటానని, అయితే ఒకసారి వెళ్లి రాజ్ ను కలవాలని చెబుతాడు. అతడు సరే అంటాడు. బంగారం తాను కొన్నా కూడా.. ఇందులో రాజ్, కావ్యలను ఇరికించి వాళ్లను శాశ్వతంగా దెబ్బ కొడతానని రాహుల్ అంటాడు.

    ఆరిపోయిన హారతి.. ఇందిర, అపర్ణ ఆందోళన

    ఇటు ఉదయాన్నే కావ్య తనకు వచ్చిన పీడకల గురించి దేవుడికి మొరపెట్టుకుంటుంది. ఎందుకిలా జరిగిందని, ఏదైనా కీడు జరుగుతుందా అని, అలా జరగకుండా చూడు స్వామీ అని వేడుకుంటుంది. తర్వాత హారతి ఇచ్చి అపర్ణ, ఇందిరా దేవిల దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. రాజ్ హారతి తీసుకోబోతుండగా అది ఆరిపోతుంది.

    దీంతో కావ్య ఆందోళన మరింత పెరుగుతుంది. రాత్రి కూడా ఇలాగే పీడకల అంటూ భయపెట్టిందని రాజ్ చెప్పడంతో అపర్ణ, ఇందిరా దేవి టెన్షన్ పడతారు. వెంటనే పంతులుగారి దగ్గరికి వెళ్లి ఏం చేయాలో అడగాలని రాజ్ కు చెప్పినా తనకు కుదరదని వెళ్లిపోతాడు. దీంతో వాళ్లే వెళ్తారు.

    అప్పుని సివిల్స్‌కు ప్రిపేర్ కావాలన్న ధాన్యలక్ష్మి

    మరోవైపు అప్పుపై ధాన్యలక్ష్మి ఎనలేని ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటుంది. తినడం, నడవడం, పడుకోవడం తప్ప తానేమీ చేయలేకపోతున్నానని కల్యాణ్, ప్రకాశంలతో అప్పు చెబుతుంది. అది విన్న ధాన్యం ఆమె దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు సివిల్స్ కు ప్రిపేర్ కావాలని అంటుంది. ఎస్సైతోనే ఆగిపోవద్దని, ఐపీఎస్, ఐఏఎస్ కావాలని చెబుతుంది. అంతేకాదు బుక్స్ కూడా ఇచ్చి రెండు నెలలు బాగా చదవాలని అంటుంది. అవి ఫిజిక్స్, కెమెస్ట్రీ బుక్స్ కావడంతో కల్యాణ్ ఆమెను ఆటపట్టిస్తాడు. ధాన్యలక్ష్మి చూపిస్తున్న ప్రేమకు అప్పు ఎమోషనల్ అయిపోయి ఆమెను హత్తుకొని కంటతడి పెడుతుంది.

    రాజ్‌కు దొంగ బంగారం ఆఫర్ చేసిన సాండీ

    రాహుల్ చెప్పినట్లుగానే రాజ్ ను కలవడానికి వెళ్తాడు సాండీ. తన బిజినెస్ గురించి చెబుతాడు. బంగారం పెద్ద మొత్తంలో ఇల్లీగల్ గా వస్తుందని, దానిని స్వరాజ్ గ్రూపులాంటి వాళ్లు వాడుకుంటే ఇద్దరికీ చాలా లాభం అని రాజ్ తో సాండీ చెబుతాడు. అది వినగానే రాజ్ కు ఆవేశం వస్తుంది. స్వరాజ్ గ్రూప్ అంటే కంపెనీ కాదు జనాల నమ్మకం అంటూ అతన్ని తట్టి పంపిస్తాడు.

    అటు పంతులుగారి దగ్గరికి వెళ్లిన అపర్ణ, ఇందిర, కావ్యలకు షాక్ తగులుతుంది. ఇవన్నీ కుటుంబానికి కీడు జరగబోతోందని సూచిస్తున్నాయని, రాహువు మీవైపు దూసుకొస్తోందని చెబుతాడు. దీంతో వాళ్లు ఆందోళన చెందుతారు. అదే సమయంలో ఓ కొత్త పాత్ర ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్లుగా చూపించారు. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

