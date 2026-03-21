BTS The Comeback Live Streaming: బీటీఎస్ ఆర్మీకి గుడ్ న్యూస్.. నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ స్టేజ్ పైకి.. స్ట్రీమింగ్ వివరాలు
BTS The Comeback Live Streaming: బీటీఎస్ ఆర్మీకి గుడ్ న్యూస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్న ఆ రోజు వచ్చేసింది. నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ బీటీఎస్ బ్యాండ్ స్టేజ్ పైకి వస్తోంది. ఈ కాన్సర్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
బీటీఎస్ ఆర్మీకి నిజంగా ఇదొక సూపర్ న్యూస్. బ్యాంగ్టన్ బాయ్స్ మళ్లీ వచ్చేశారు. ఆర్ఎమ్, జిన్, సుగా, జే-హోప్, జిమిన్, వి, జంగ్కుక్ లతో కూడిన బీటీఎస్ బ్యాండ్ నాలుగేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత అదిరిపోయే కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయింది. శనివారం (మార్చి 21) సౌత్ కొరియాలోని సియోల్లో ఈ గ్రూప్ ఫ్రీగా లైవ్ కాన్సర్ట్ చేయబోతోంది. ఈ స్పెషల్ ఈవెంట్ కోసం అక్కడ భారీ సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు.
బీటీఎస్ కాన్సర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవే..
బీటీఎస్ బ్యాండ్ గ్రాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ సియోల్లోని గ్వాంగ్హ్వామున్ స్క్వేర్ దగ్గర జరగబోతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది ఫ్యాన్స్ ఈ కాన్సర్ట్ చూడటానికి వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. అమెరికా, యూరప్, ఆసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరగబోయే బీటీఎస్ వరల్డ్ టూర్కు ఈ ఈవెంట్తోనే అఫీషియల్గా అడుగు పడనుంది. జనవరి నుంచే ఎన్నో మిలియన్ల ప్రీ-ఆర్డర్స్ రికార్డ్ చేసిన వాళ్ళ ఐదో ఆల్బమ్ 'అరిరాంగ్' శుక్రవారం (మార్చి 20) రిలీజైంది. మరుసటి రోజే ఈ గంట సేపు సాగే కాన్సర్ట్ జరుగుతోంది.
ఇండియాలో ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే..
ఇండియా నుంచి బీటీఎస్ మ్యాజిక్ను లైవ్లో ఎలా చూడొచ్చో ఇక్కడ చూడండి. ఇండియా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కాన్సర్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. శనివారం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో 'బీటీఎస్ ద కమ్బ్యాక్ లైవ్ అరిరాంగ్' స్ట్రీమ్ అవుతుంది.
చరిత్రాత్మక జియోంగ్బోక్గంగ్ ప్యాలెస్ మెయిన్ గేట్ అయిన గ్వాంగ్హ్వామున్ బయట.. కొరియన్ కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8 గంటలకు ఈ లైవ్ మొదలవుతుంది. మన ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ శనివారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ బీటీఎస్ రిటర్న్ను చూసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
నెట్ఫ్లిక్స్ అనౌన్స్మెంట్, ఆల్బమ్ ముచ్చట్లు..
ఈ టైమింగ్స్ను అనౌన్స్ చేస్తూ నెట్ఫ్లిక్స్ తన అఫీషియల్ పోస్ట్లో.. "మీరు అడిగారు, మేం ఆన్సర్ ఇచ్చాం. మార్చి 21 అర్ధరాత్రి నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో బీటీఎస్ ప్రొఫైల్ ఐకాన్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కరెక్ట్గా బీటీఎస్ కమ్బ్యాక్ లైవ్కు ఇవి రెడీగా ఉంటాయి. కొరియన్ టైమ్ రాత్రి 8 గంటలకు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ లైవ్ వస్తుంది. మిస్ అవ్వకండి" అని పోస్ట్ చేసింది.
ఇక బీటీఎస్ ఐదో ఆల్బమ్ 'అరిరాంగ్'లో మొత్తం 14 పాటలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఆర్మీకి రాసిన ఒక లవ్ లెటర్గా వర్ణిస్తున్నారు. ఇందులో మెయిన్ సింగిల్ పేరు 'స్విమ్'. వీవర్స్ స్టేట్మెంట్, అలాగే బ్యాంగ్టన్ బాయ్స్ డాక్యుమెంటరీ 'బీటీఎస్: ద రిటర్న్' ట్రైలర్లో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం బయటపెట్టారు.
ఈ పాటలు రాయడంలో బీటీఎస్ మెంబర్స్ అందరూ చాలా లోతుగా పాలుపంచుకున్నారని, వాళ్ళ ఆలోచనలు, ఎమోషన్స్, వాళ్ళ జర్నీలో ఫేస్ చేసిన కష్టాలన్నింటినీ ఈ మ్యూజిక్ ద్వారా బయటపెట్టారని అందులో చెప్పారు. ఈ ఆల్బమ్ అంతా బీటీఎస్కు అత్యంత ఇష్టమైన మ్యూజిక్తో నిండిపోయిందని, ఇన్నాళ్లూ తమకు తోడుగా నిలబడ్డ ఆర్మీకి వాళ్లు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్న థ్యాంక్స్ ఇది అని కూడా అందులో స్పష్టం చేశారు.