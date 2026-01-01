ఓటీటీలోకి పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 5 ఫైనల్.. దెబ్బకు నెట్ఫ్లిక్స్ క్రాష్.. నెట్టింట్లో అభిమానుల ఆగ్రహం!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న సిరీస్ ల్లో స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ ఒకటి. ఈ సిరీస్ లాస్ట్ సీజన్ అయిన సీజన్ 5 ఫైనల్ ఎపిసోడ్ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. దీని కోసం వెయిట్ చేసిన ఫ్యాన్స్ చూద్దామని నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటే క్రాష్ అయింది. దీంతో నెట్ఫ్లిక్స్పై మండిపడుతున్నారు అభిమానులు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' 5వ సీజన్ ఫైనల్ ప్రీమియర్ అయి కొద్ది నిమిషాలే అయింది. ఈ సమయంలోనే, సోషల్ మీడియాలో నెట్ఫ్లిక్స్ డౌన్ అయినట్లు వినియోగదారులు నివేదిస్తున్నారు. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5వ సీజన్ ఫైనల్ బుధవారం రాత్రి 8 pm ET / 5 pm PT (భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 6:30 am IST) నాడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో విడుదలైంది. షో గ్లోబల్ విడుదల షెడ్యూల్లో భాగంగా ఇది జరిగింది. నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5వ సీజన్ ఫైనల్ విడుదలైన వెంటనే క్రాష్ అయింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ క్రాష్
యూజర్లు నెట్ఫ్లిక్స్ క్రాష్ అయినట్లు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక అభిమాని ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) లో.. "నెట్ఫ్లిక్స్ మీ యాప్ ఇప్పటికీ పనిచేయడం ప్రారంభించకపోతే ఎలా? నేను స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ ఫైనల్ కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉన్నాను. ఈ రోజే క్రాష్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకుందా?? " అని రాసుకొచ్చాడు.
"సరే నెట్ఫ్లిక్స్, బఫర్ అయితే లేదా మీ సర్వర్లు తదుపరి 2.5 గంటల్లో క్రాష్ అయితే మనకు పెద్ద సమస్య వస్తుంది. సిద్ధంగా ఉండండి" అని మరో అభిమాని పోస్ట్ చేశారు. "మిత్రులారా, 7 నిమిషాలకు పైగా అయింది. ఇంకా నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ ఫైనల్ ఓపెన్ కావడం లేదు’’ అని మరొకరు రాశారు. "నెట్ఫ్లిక్స్ డౌన్ అయింది’’ అని ఓ యూజర్ పేర్కొన్నాడు.
2 గంటల 8 నిమిషాలు
డౌన్ డిటెక్టర్ ప్రకారం భారతదేశంలో ఉదయం 6:22 నుండి 6:37 మధ్య నెట్ఫ్లిక్స్ క్రాష్ అయినట్లు యూజర్లు నుంచి చాలా రిపోర్ట్ లు వచ్చాయి. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5వ సీజన్ ఫైనల్ ఎపిసోడ్ ఇవాళ (జనవరి 1) ఉదయం ఇండియాలో రిలీజైంది. ఇది హిట్ ఫ్రాంచైజీ ముగింపు ఎపిసోడ్. 'ది రైట్సైడ్ అప్' అనే టైటిల్ తో వచ్చిన ఈ ఎపిసోడ్ రన్ టైమ్ 2 గంటల 8 నిమిషాలు. ఇది ఈ సిరీస్ లో లాంగ్ రన్ టైమ్ కలిగిన ఎపిసోడ్.
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5లో వినోనా రైడర్ (జాయ్స్ బైయర్స్), డేవిడ్ హార్బర్ (జిమ్ హాప్పర్), మిల్లీ బాబీ బ్రౌన్ (ఎలెవన్), ఫిన్ వోల్ఫ్హార్డ్ (మైక్ వీలర్), గేటెన్ మటరాజ్జో (డస్టిన్ హెండర్సన్), కాలెబ్ మెక్లాఫ్లిన్ (లూకాస్ సింక్లెయిర్), నోవా స్నాప్ (విల్ బైయర్స్), సాడీ సింక్ (మాక్స్ మేఫీల్డ్), నటాలియా డయ్యర్ (నాన్సీ వీలర్), చార్లీ హీటన్ (జోనాథన్ బైయర్స్), జో కీరీ (స్టీవ్ హారింగ్టన్), మాయా హాక్ (రాబిన్ బక్లీ) తదితరులు నటించారు. ఇది హారర్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ గా తెరకెక్కింది.