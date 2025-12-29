వామ్మో! అల్లు అర్జున్- అట్లీ సినిమా ఓటీటీ డీల్ 600 కోట్లు- వైరల్ గా బజ్- ఆల్ టైమ్ రికార్డు!

కాలర్ ఎగరేస్తున్న ఫ్యాన్స్
అల్లు అర్జున్-అట్లీ మూవీ ఓటీటీ డీల్ రూ.600 కోట్లకు కుదిరిందనే బజ్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. దీంతో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసుకుంటున్నారు. ఇదీ మా హీరో రేంజ్ అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అప్పుడు పుష్ప 2, ఇప్పుడు ఏఏ22 x ఏ6 అని తెగ ఖుష్ అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఇదే ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది.
రూ.1000 కోట్ల బడ్జెట్
అట్లీ డైరెక్షన్ లో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బడ్జెట్ రూ.1000 కోట్లు అని తెలిసింది. ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణే, మృనాల్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్న, జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ మూవీని 2027 సమ్మర్ లో రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 2026 పూర్తయ్యే సరికి షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయనున్నారు.