    తమ్ముడిని చూసి గర్వపడుతున్న అల్లు అర్జున్.. రోహిత్ శర్మతో అల్లు శిరీష్ యాడ్.. బన్నీ పోస్ట్ వైరల్

    తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ ను చూసి గర్వపడుతున్నాడు అల్లు అర్జున్. తాజాగా శిరీష్ టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మతో కలిసి ఓ యాడ్ చేశాడు. దానిని ఇన్‌స్టా స్టోరీస్ లో షేర్ చేసిన బన్నీ.. అది చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయినట్లు చెప్పాడు.

    Published on: Dec 18, 2025 5:36 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    అల్లు శిరీష్, టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మతో కలిసి ఒక యాడ్‌లో నటించాడు. ఇది చూసిన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ థ్రిల్ అయ్యాడు. తమ్ముడిని చూసి గర్వపడుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టాడు. శిరీష్, రోహిత్ శర్మల ఈ ఊహించని కలయిక ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది.

    అల్లు శిరీష్ యాడ్.. బన్నీ రియాక్షన్ ఇలా..

    అల్లు వారి చిన్నబ్బాయి అల్లు శిరీష్, టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కలిసి ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యాడ్‌లో సందడి చేశారు. ఇందులో రోహిత్ సతీమణి రితికా సజ్దే కూడా కనిపించింది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ చూసి అల్లు అర్జున్ ఫిదా అయ్యాడు. ఆ విషయాన్నే చెబుతూ ఇన్‌స్టా స్టోరీస్ లో గురువారం (డిసెంబర్ 18) ఓ పోస్ట్ చేశాడు.

    అల్లు అర్జున్ రియాక్షన్: "గర్వంగా ఉంది సిరి.."

    ఈ యాడ్ చూసిన వెంటనే అల్లు అర్జున్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో స్పందించాడు. "ఎంత మంచి సర్ ప్రైజ్! వావ్ సిరి.. నిన్ను చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా, గర్వంగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసిన అందరికీ కంగ్రాట్స్. రోహిత్ గారికి నా స్పెషల్ రెస్పెక్ట్" అని బన్నీ రాసుకొచ్చాడు.

    సినిమాల్లో బిల్డింగ్స్ మీద నుంచి దూకడం రిస్కా.. లేక బౌన్సర్ బాల్స్ ఆడటం రిస్కా అని శిరీష్, రోహిత్ మధ్య జరిగే సరదా సంభాషణ ఇందులో హైలైట్. సినిమా వాళ్లకు రక్షణ ఉంటుందని, తమకైతే బౌన్సర్ ఆడలేకపోతే ఇక అంతే అని రోహిత్ అంటాడు. దీంతో అతన్ని రితిక కాస్త సీరియస్ గా చూడటంతో రోహిత్ వివరణ ఇస్తుంటాడు. అక్కడితో యాడ్ ముగుస్తుంది.

    ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్

    ఈ యాడ్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. "మా ఫేవరెట్ హీరో తమ్ముడు, మా ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో.. అసలు ఊహించలేదు" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రోహిత్, రితికాల ఎక్స్ ప్రెషన్స్ క్యూట్ గా ఉన్నాయని మరికొందరు అంటున్నారు.

    అటు శిరీష్ కూడా స్పందించాడు. అన్నయ్య పోస్ట్ పై, ఫ్యాన్స్ రెస్పాన్స్ పై శిరీష్ స్పందిస్తూ.. "రోహిత్ శర్మతో కలిసి పని చేయడం చాలా స్పెషల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అన్నయ్య (అల్లు అర్జున్) ఎప్పుడూ నాకు సపోర్ట్ గా ఉంటారు. ఆయన మాటలు నాకు మరింత బలాన్నిచ్చాయి" అని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.

    అల్లు బ్రదర్స్ లేటెస్ అప్డేట్స్

    అల్లు శిరీష్ ఇటీవల తన ప్రేయసి నయనికతో ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అక్టోబర్ 31న హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా ఈ వేడుక జరిగింది. శిరీష్ చివరిగా ‘బడ్డీ’ సినిమాలో కనిపించాడు.

    ఇక ‘పుష్ప 2’తో బాక్సాఫీస్ షేక్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. ప్రస్తుతం అట్లీ డైరెక్షన్‌లో దీపికా పదుకోన్ తో కలిసి ఓ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు.

