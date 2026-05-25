Chiranjeevi: అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది.. మీడియా ముందుకు ఎవరూ వెళ్లొద్దు..: పర్సంటేజ్ మోడల్పై చిరంజీవి
Chiranjeevi: టాలీవుడ్ లో ఎగ్జిబిటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. అయితే దీనిపై ఎవరికివారు మీడియా ముందుకు వెళ్లొద్దని ఈ సందర్భంగా సూచించారు.
Chiranjeevi: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల నిర్వాహకులు (ఎగ్జిబిటర్లు) ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమ పెద్దల కీలక సమావేశం జరిగింది. వివాదాస్పదంగా మారిన 'పర్సంటేజ్ మోడల్'పై చర్చించిన చిరంజీవి, పరిశ్రమలో అందరికీ న్యాయం జరిగేలా తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తీసుకునే నిర్ణయాలకు అందరూ కట్టుబడి ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
చాంబర్ నిర్ణయమే ఫైనల్.. మీడియా ముందుకు వెళ్లొద్దు
సమావేశంలో ఎగ్జిబిటర్ల ఆందోళనలను, భయాలను సుదీర్ఘంగా విన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి వారికి పూర్తి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఇది ఏదో ఒక్క సినిమాకో లేదా ఒక్క రంగానికో సంబంధించిన సమస్య కాదని, పరిశ్రమలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం కనుగొనడమే మన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం టాలీవుడ్లో కొన్ని పద్ధతులు, వ్యవస్థలు ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.
"తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యున్నత నిర్ణాయక సంస్థ తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC). ఛాంబర్ తీసుకునే నిర్ణయాలకు అందరూ కట్టుబడి ఉండాలి. పర్సంటేజ్ మోడల్పై అన్ని వర్గాలతో చర్చించి ఛాంబర్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, ఎవరూ మీడియా ముందుకు వెళ్లి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయకూడదు. అలాంటి పనులు ఇండస్ట్రీలో విభేదాలు ఉన్నాయనే తప్పుడు సంకేతాలను సమాజంలోకి తీసుకెళ్తాయి" అని చిరంజీవి హితవు పలికారు.
జూన్ 30 లోగా కొత్త కమిటీ నివేదిక
గత కమిటీల పనితీరు, ఫలితాలపై సింగిల్ స్క్రీన్ ఎగ్జిబిటర్లలో కొంత అసంతృప్తి, అవిశ్వాసం ఉన్న విషయాన్ని చిరంజీవి అంగీకరించారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఛాంబర్ కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే కమిటీ అన్ని కోణాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, జూన్ 30 లోగా తన తుది ప్రతిపాదనను సమర్పిస్తుంది. ప్రొడ్యూసర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు.. ఈ ముగ్గురికీ పూర్తి న్యాయం జరిగేలా ఈ 'పర్సంటేజ్ మోడల్' ప్రతిపాదన ఉంటుంది.
సదరు కమిటీ తన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించి, నిర్ణీత గడువులోగా నివేదిక ఇచ్చేలా తాను వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తానని చిరంజీవి హామీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి ఇచ్చిన హామీ పట్ల ఎగ్జిబిటర్లు పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సమావేశంలో జరిగిన చర్చలను, తమ అసోసియేషన్లలోని మిగిలిన సభ్యులకు వివరించి 24 గంటల్లోగా తమ అధికారిక ఆమోదాన్ని తెలియజేస్తామని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ కీలక చర్చల్లో టాలీవుడ్కు చెందిన పలువురు అగ్ర నిర్మాతలు, ఛాంబర్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. డి. సురేష్ బాబు (TFCC ప్రెసిడెంట్), అల్లు అరవింద్, దిల్ రాజు (TFDC చైర్మన్), కె. ఎల్. నారాయణ, సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్, శేఖర్ (తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్), అనుపమ్, శ్రీధర్, సదానంద్ గౌడ్, సుదర్శన్ థియేటర్ అధినేత రాజ్ పాల్గొన్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వివాదం ఏంటి?
సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల యజమానులకు (ఎగ్జిబిటర్లు), నిర్మాతలకు మధ్య థియేటర్ల వసూళ్ల వాటాలకు సంబంధించి 'పర్సంటేజ్ మోడల్'పై కొంతకాలంగా వివాదం నడుస్తోంది.
2. ఈ వివాదంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇచ్చిన సలహా ఏంటి?
పరిశ్రమలో క్రమశిక్షణ ముఖ్యమని, తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC) ఇచ్చే నిర్ణయాలకు అందరూ కట్టుబడి ఉండాలని, అంతర్గత సమస్యలను మీడియా ముందుకు తీసుకెళ్లి ఇండస్ట్రీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయవద్దని చిరంజీవి సూచించారు.
3. సమస్య పరిష్కారానికి డెడ్లైన్ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నారు?
ఛాంబర్ నియమించే కొత్త కమిటీ అన్ని వర్గాల ప్రయోజనాలను బేరీజు వేస్తూ జూన్ 30 లోగా పర్సంటేజ్ మోడల్పై తుది నివేదికను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.