Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Peddi: వారెవా.. అప్పుడు చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శ్రుతి హాసన్.. ఫొటో వైరల్

    Peddi: ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పెద్ది మేనియానే కనిపిస్తోంది. జూన్ 4న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా కోసం మూవీ లవర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆ సంగతేంటో ఇక్కడ చూసేయండి.

    May 24, 2026, 21:51:48 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Peddi: తెలుగు సినిమా అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునే ఒక అరుదైన ఫొటో కొలాజ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒకప్పటి బ్లాక్‌బస్టర్ వింటేజ్ చిత్రంలో టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్‌తో కలిసి ఉన్న పాత ఫొటో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ టాపిక్ గా మారింది.

    అప్పట్లో చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్ హాసన్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శ్రుతి హాసన్
    అప్పట్లో చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్ హాసన్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శ్రుతి హాసన్

    పెద్ది మూవీలో ఇలా

    సినిమా చరిత్రలో నిలిచిపోయే ముగ్గురు లెజెండరీ నటీనటులు శ్రీదేవి, చిరంజీవి, కమల్ హాసన్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్న ఈ క్లాసిక్ పిక్ మరోసారి నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ వింటేజ్ ఫొటోకు సరిగ్గా సరిపోయేలా, మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన సరికొత్త చిత్రం 'పెద్ది' (Peddi) నుంచి వచ్చిన ఒక లేటెస్ట్ ఫొటోను జత చేస్తూ అభిమానులు షేర్ చేస్తున్నారు.

    వైరల్ ఫొటో

    పెద్ది మూవీ నుంచి తాజాగా హెల్లాల్లల్లో అనే స్పెషల్ సాంగ్ ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రామ్ చరణ్ తో శ్రుతి హాసన్, జాన్వీ కపూర్ స్టెప్పులేశారు. ఈ ఇద్దరు భామల మధ్యలో రామ్ చరణ్ ఉన్న పిక్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ ఫొటోను.. చిరంజీవి, కమల్ హాసన్ ఉన్న ఫొటోను కలిపి నెట్టింట్లో షేర్ చేస్తున్నారు.

    అప్పటి స్టార్ల వారసులు ఇప్పుడు ఇలా కలిశారని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. చిరంజీవి కొడుకు రామ్ చరణ్, కమల్ హాసన్ కూతురు శ్రుతి హాసన్, శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ అన్న సంగతి తెలిసిందే.

    స్పెషల్ సాంగ్‌తో

    'హెల్లాల్లల్లో' (Hellallallo) అనే హై-ఎనర్జీ స్పెషల్ సాంగ్‌ను పెద్ది చిత్ర యూనిట్ ఘనంగా విడుదల చేసింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత సారథ్యంలో వచ్చిన ఈ మాస్ నంబర్ సాంగ్ రిలీజైన నిమిషాల్లోనే యూట్యూబ్‌తో పాటు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది.

    ఈ పెద్ది చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, స్టార్ బ్యూటీ శ్రుతి హాసన్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఐటెం సాంగ్‌లో తళుక్కున మెరిసింది. రామ్ చరణ్‌తో కలిసి వీరిద్దరూ చేసిన గ్లామరస్, ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    రెండు తరాల వైబ్స్

    నాటి చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్ హాసన్ కాంబినేషన్ ఎలాంటి ఎనర్జీని, క్రేజ్‌ను క్రియేట్ చేసిందో.. నేటి 'పెద్ది' సినిమాలోని రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శ్రుతి హాసన్ పిక్ కూడా అదే స్థాయి వైబ్స్ ఇస్తోందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ అద్భుతమైన పోలిక కారణంగానే ప్రస్తుతం ఈ కొలాజ్ ఫొటో ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌లలో టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

    సినిమా ప్రియులు ఈ "ఓల్డ్ జనరేషన్ వర్సెస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్" కంపారిజన్‌ను తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కొందరు అభిమానులు చిరంజీవి కాలం నాటి చార్మ్, క్లాసిక్ స్టైల్‌ను కొనియాడుతుండగా.. మరికొందరు రామ్ చరణ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నేటి తరం స్టార్ల గ్లామర్‌ను అభినందిస్తున్నారు. మెగా ఫ్యామిలీతో శ్రీదేవి, కమల్ హాసన్ కుటుంబాలకు ఉన్న ఈ సినీ అనుబంధం తరాలు మారినా అలాగే కొనసాగుతుండటం విశేషమని విశ్లేషిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ పాత ఫొటోలో ఎవరెవరు ఉన్నారు?

    ఆ వింటేజ్ ఫొటోలో టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దివంగత లెజెండరీ నటి శ్రీదేవి, సీనియర్ నటుడు కమల్ హాసన్ కలిసి ఉన్నారు.

    2. రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' ఫొటోను నాటి నటులతో ఎందుకు పోల్చుతున్నారు?

    'పెద్ది' చిత్రంలో శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, కమల్ హాసన్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ స్పెషల్ సాంగ్‌లో నటించింది. వీరిద్దరి మధ్యలో రామ్ చరణ్ ఉన్న ఫొటో.. నాడు చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్ హాసన్ ఉన్న ఫొటోను తలపిస్తుండటంతో అభిమానులు ఈ రెండు తరాల ఫొటోలను పోలుస్తూ కొలాజ్ క్రియేట్ చేశారు.

    3. 'పెద్ది' సినిమాలో శ్రుతి హాసన్ పాత్ర ఏమిటి?

    ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన కథానాయిక కాగా, శ్రుతి హాసన్ 'హెల్లాల్లల్లో' అనే ప్రత్యేక మాస్ అండ్ ఐటెం సాంగ్‌లో రామ్ చరణ్‌తో కలిసి స్టెప్పులేసింది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Peddi: వారెవా.. అప్పుడు చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శ్రుతి హాసన్.. ఫొటో వైరల్
    Home/Entertainment/Peddi: వారెవా.. అప్పుడు చిరంజీవి, శ్రీదేవి, కమల్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, శ్రుతి హాసన్.. ఫొటో వైరల్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes