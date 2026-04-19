Shruti Haasan: పబ్లిక్ లో ‘మమ్మా’ అని పిలిచిన ఫొటోగ్రాఫర్.. నేను మీ అమ్మనా? అంటూ శ్రుతి హాసన్ ఫైర్ .. వీడియో వైరల్
Shruti Haasan: శ్రుతి హాసన్ ఫైర్ అయింది. ఫొటోగ్రాఫర్ పై విరుచుకుపడింది. హీరోయిన్ ను అతను ‘మమ్మా’ అని పిలవడమే ఇందుకు కారణం. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
Shruti Haasan: ముంబైలోని ఒక రెస్టారెంట్ నుంచి శ్రుతి హాసన్ బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఫోటోగ్రాఫర్లు ఆమెను క్లిక్ మనిపించేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఆమెను ఉద్దేశించి "మమ్మా" అని పిలిచారు. ఆ పిలుపు వినగానే శృతి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి, తీవ్రమైన కోపానికి గురైంది.
శ్రుతి హాసన్ ఫైర్
ఫొటోగ్రాఫర్ పై శ్రుతి హాసన్ ఫైర్ అయింది. ఆ వ్యక్తి వైపు తిరిగి.. "ఎవరు మమ్మా? మీ అమ్మనా నేను? ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు?" అని హిందీలో (కౌన్ హై మమ్మ? ఆప్కీ మమ్మ హై? క్యా బాత్ కర్ రహే హో తుమ్?) అని శ్రుతి ఘాటుగా సమాధానమిచ్చింది.
వీడియో వైరల్
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఎక్స్ వేదికగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. కొందరు శ్రుతి స్పందన సరైనదే అని సమర్థిస్తుంటే, మరికొందరు ఆమె అంతలా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇంటర్నెట్ రియాక్షన్
మెజారిటీ నెటిజన్లు శ్రుతి హాసన్ కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను గౌరవించకుండా, వారితో అతి చనువు ప్రదర్శించే పాపరాజ్జీల తీరును తప్పుపడుతున్నారు. "ఆమెను మమ్మా అని పిలవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆమె సీరియస్ అవ్వడంలో తప్పు లేదు" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా, "ఈ పాపరాజ్జీలకు అసలు మర్యాద తెలియదు" అని మరొకరు మండిపడ్డారు.
ఎందుకా కోపం?
అయితే, శ్రుతి హాసన్ ఇంతలా కోప్పడాల్సిన పని లేదని కొందరు వాదిస్తున్నారు. సెలబ్రిటీలను సరదాగా పిలిచే క్రమంలో ఇలాంటి పదాలు వాడుతుంటారని, దానికి ఇంత ఘాటుగా సమాధానం ఇవ్వక్కర్లేదని మరికొందరు అంటున్నారు. గతంలోనూ జయా బచ్చన్, సల్మాన్ ఖాన్, రణబీర్ కపూర్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ వంటి స్టార్ హీరోలు కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ల ప్రవర్తనపై బహిరంగంగానే అసహనం వ్యక్తం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
శ్రుతి హాసన్ సినిమాలు
ప్రస్తుతం శ్రుతి హాసన్ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన 'ఆకాశంలో ఒక తార' అనే చిత్రంలో ఆమె నటిస్తోంది. సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా విడుదల తేదీ ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది. వీటితో పాటు ప్రభాస్ హీరోగా వస్తున్న భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'సలార్: పార్ట్ 2' లో కూడా ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
