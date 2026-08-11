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    Chiranjeevi Kadiri: చిరు లీక్స్.. బాబీతో నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్ ఏంటో చెప్పేసిన చిరంజీవి.. కావాలని నోరు జారి సగమే చెప్పి..

    Chiranjeevi Kadiri: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన లీక్స్ తో నవ్వులు పూయించారు. బాబీ కొల్లి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్ ను కదిరి.. అంటూ కావాలని నోరు జారినా సగమే చెప్పి అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ రేపారు.

    Published on: Aug 11, 2026, 20:45:08 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Chiranjeevi Kadiri: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అలవాటు ప్రకారం మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను స్టేజ్ మీదే బయటపెట్టేశారు. మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన 'కొరియన్ కనకరాజు' మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో పాల్గొన్న చిరంజీవి.. డెసిబెల్స్ పెంచేలా తన తదుపరి చిత్రం #Mega158 టైటిల్‌ను కావాలనే నోరు జారారు. బ్లాక్‌బస్టర్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ 'కదిరి...' అని మొదలవుతుందనే హింట్ ఇవ్వడంతో ఒక్కసారిగా నెట్టింట్లో మెగా ఫ్యాన్స్ రచ్చ మొదలైంది.

    Chiranjeevi Kadiri: చిరు లీక్స్.. బాబీతో నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్ ఏంటో చెప్పేసిన చిరంజీవి.. కావాలని నోరు జారి సగమే చెప్పి..
    Chiranjeevi Kadiri: చిరు లీక్స్.. బాబీతో నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్ ఏంటో చెప్పేసిన చిరంజీవి.. కావాలని నోరు జారి సగమే చెప్పి..

    తమన్‌కు ఊహించని షాక్.. స్టేజ్ పై ఏం జరిగింది?

    మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'కొరియన్ కనకరాజు' థియేటర్లలో నవ్వుల పూవులు పూయిస్తూ మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సంతోషకరమైన సందర్భంలో నిర్వహించిన ప్రాఫిట్ సెలబ్రేషన్స్‌కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.

    ఈవెంట్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ తమన్‌తో వేదికపై సంభాషిస్తూ.. ఆగస్టు 22న తన బర్త్‌డే కానుకగా విడుదల చేయాల్సిన టైటిల్ టీజర్ గురించిన ప్రస్తావన తెచ్చారు. "తమన్.. మన సినిమా టైటిల్ 'కదిరి...' కదా?" అంటూ చిరంజీవి అడిగిన వెంటనే పక్కనే ఉన్న తమన్ షాకయ్యారు. తాను అనవసరంగా లీక్ చేశానని గ్రహించిన చిరు వెంటనే నవ్వి ఊరుకున్నా, ఆ వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

    'చిరు లీక్స్' బ్రాండ్ నేమ్ వెనుక పెద్ద హిస్టరీ

    చిరంజీవికి సినిమాల ప్రమోషన్స్ సమయంలో ఇలా టైటిల్స్, స్టోరీ లైన్స్ లీక్ చేయడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో వాల్తేరు వీరయ్య, గాడ్‌ఫాదర్, ఆచార్య సినిమాల టైమ్ లోనూ ఆయన ఇలాగే కీలకమైన అప్‌డేట్స్ బయటపెట్టి 'లీక్ రాజా'గా ముద్ర వేసుకున్నారు.

    అయితే ఈసారి బాబీ కొల్లి డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న #Mega158 సినిమా టైటిల్‌ను సరదాగా సగం వరకే లీక్ చేశారు. మిగతా సగం పదం ఏమై ఉంటుందా అని నెటిజన్లు, మెగా అభిమానులు రకరకాల గెస్సింగ్‌లు మొదలుపెట్టారు. రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 'కదిరి నరసింహ' లేదా 'కదిరి రాయుడు' అనే మాస్ టైటిల్ పెడుతున్నారంటూ ప్రచారం జోరందుకుంది.

    బాబీ - చిరు మాస్ కాంబోపై భారీ అంచనాలు

    గతంలో చిరంజీవితో 'వాల్తేరు వీరయ్య' నిర్మించి బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన బాబీ కొల్లి.. ఈసారి #Mega158తో మరో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామాను ప్లాన్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ద్వారా కన్నడ టాప్ బ్యానర్ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ టాలీవుడ్‌లోకి ఘనంగా ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

    ఈ సినిమాలో మలయాళ భామ అనస్వర రాజన్, గ్లామరస్ బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ కి తమన్ అందిస్తున్న బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్ మెయిన్ హైలైట్ కానుందని సమాచారం.

    ఆగస్టు 22న బర్త్‌డే బ్లాస్ట్.. అసలు టైటిల్ బయటకొస్తుందా?

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆగస్టు 22న ఈ సినిమా అఫీషియల్ టైటిల్ టీజర్ ని మేకర్స్ లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అయితే ఆలోపే చిరు ఇచ్చిన ఈ 'కదిరి' క్లూతో సోషల్ మీడియాలో సినిమాపై అంచనాలు రెట్టింపయ్యాయి.

    తనదైన క్రేజీ కామిక్ టైమింగ్, వింటేజ్ మాస్ లుక్‌తో చిరంజీవి ఈ సినిమాలో అలరించబోతున్నారని సమాచారం. ఏది ఏమైనా 'చిరు లీక్స్' మరోసారి సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లకు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ ఇచ్చిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Chiranjeevi Kadiri: చిరు లీక్స్.. బాబీతో నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్ ఏంటో చెప్పేసిన చిరంజీవి.. కావాలని నోరు జారి సగమే చెప్పి..
    Home/Entertainment/Chiranjeevi Kadiri: చిరు లీక్స్.. బాబీతో నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్ ఏంటో చెప్పేసిన చిరంజీవి.. కావాలని నోరు జారి సగమే చెప్పి..
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