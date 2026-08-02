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    Today OTT Release: సిబిల్ స్కోర్ చూసాకే పెళ్లి.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    Today OTT Release: ఈటీవీ విన్ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోకి మరో కొత్త సినిమా వచచేసింది. నేటితరం పెళ్లి చూపుల్లో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఎంత కీలకమో సరదాగా చెప్పే సినిమా డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. సండే ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో చూసేందుకు ఈ మూవీ బెస్ట్ ఆప్షన్. 

    Published on: Aug 2, 2026, 10:56:46 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Today OTT Release: ప్రతి సండే కొత్త సినిమాతో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది ఈటీవీ విన్. ఈ రోజు (ఆగస్టు 2) కూడా మరో కొత్త చిన్న సినిమాను తీసుకొచ్చింది. పెళ్లి చూపులకు వచ్చే అబ్బాయిని సిబిల్ స్కోరు అడిగే తండ్రి కథతో తెరకెక్కిన ఆ సినిమానే ‘సిబిల్ స్కోర్ పెళ్లికొడుకు’. ఈ మూవీ విశేషాలపై ఓ లుక్కేయండి.

    సిబిల్ స్కోర్ చూసాకే పెళ్లి.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    సిబిల్ స్కోర్ చూసాకే పెళ్లి.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    ఈటీవీ విన్ కథాసుధ

    తెలుగు డిజిటల్ స్పేస్‌లో నిత్యం వినూత్నమైన కాన్సెప్టులతో ఆకట్టుకుంటున్న ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్ (ETV Win). మధ్యతరగతి కుటుంబాల కథలు, మన ఇంటి పక్కన జరిగే సంఘటనలను నాచురల్‌గా చూపించడంలో ఈ సంస్థ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

    అందులో భాగంగానే ప్రతి ఆదివారం సరికొత్త లఘు చిత్రాలను వీక్షకులకు అందించే లక్ష్యంతో 'కథా సుధ - సండే స్టోరీస్' (Katha Sudha - Sunday Stories) ఆంథాలజీ సిరీస్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సిరీస్ నుంచి ఆగస్టు 2న ‘సిబిల్ స్కోర్ పెళ్లికొడుకు’ మూవీ రిలీజైంది.

    పెళ్లి చూపుల్లో సిబిల్ స్కోర్

    సాధారణంగా మన సమాజంలో పెళ్లి సంబంధాలు చూసేటప్పుడు అబ్బాయి జాతకం, ఉద్యోగం, ఆస్తిపాస్తులు, లేదా కుటుంబ నేపథ్యాన్ని పరిశీలిస్తుంటారు. కానీ ఈ సిబిల్ స్కోర్ పెళ్లికొడుకు చిత్రంలో హీరోయిన్ తండ్రి ఒక అడుగు ముందుకేసి.. పెళ్లికొడుకు సిబిల్ స్కోర్ (CIBIL Score) ఎంత ఉందో చెక్ చేసిన తర్వాతే సంబంధం ముందుకు తీసుకెళ్తానని వింత షరతు విధిస్తాడు.

    ఎందుకు చూడాలంటే?

    క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు, పర్సనల్ లోన్లు, ఈఎంఐల యుగంలో ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, బాధ్యతాయుత ప్రవర్తనకు సిబిల్ స్కోర్ కొలమానమని నమ్మే తండ్రి ఆలోచన సిబిల్ స్కోర్ పెళ్లికొడుకు చిత్రానికి ప్రధాన బలం.

    ఈ విచిత్రమైన షరతు మూలంగా పెళ్లికొడుకు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు, ఆ కుటుంబాల మధ్య సాగే సంభాషణలు నవ్వులు పూయిస్తాయి.

    బోర్ లేకుండా

    ఆర్ఆర్ టాకీస్ (RR Talkies) నిర్మించిన ఈ సిబిల్ స్కోర్ పెళ్లికొడుకు చిత్రాన్ని దర్శకుడు చైతన్య ఎంతో హృద్యంగా, ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా మలిచారు. నిర్మాత ఉదయ్ సద్దాల అందించిన నిర్మాణ విలువలు కథకు తగినట్లుగా ఉన్నాయి.

    శ్రావణ్ భరద్వాజ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాల్లోని కామెడీని, ఎమోషన్‌ను చక్కగా ఎలివేట్ చేసింది. సుమారు 20-30 నిమిషాల వ్యవధిలో ఎక్కడా అనవసరమైన డ్రామా లేకుండా నేరుగా పాయింట్‌లోకి తీసుకెళ్లడం వీక్షకులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    ఫ్యామిలీతో కలిసి

    "ప్రస్తుత డిజిటల్ కాలంలో 20-30 ఏళ్ల వయసున్న యువత ఇష్టపడే కాన్సెప్టులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. 'సిబిల్ స్కోర్' అనేది నేటి ఐటీ, కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల రోజువారీ జీవితంలో ఒక భాగం. ఆ ప్రాక్టికల్ పాయింట్‌ను పెళ్లి సంబంధాల లాంటి ఎమోషనల్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాకు ల్యాంక్ చేయడం ద్వారా మేకర్స్ మైక్రో-నిచ్ ఆడియన్స్‌ను పక్కాగా టార్గెట్ చేశారు.

    ఇటువంటి రిలేటబుల్ షార్ట్-ఫార్మాట్ కంటెంట్ వీకెండ్‌లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు ఇన్స్టంట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందిస్తుంది. ఆదివారం కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా 20 నిమిషాలు నవ్వుకుంటూ, ఆలోచించేలా ఉండే కంటెంట్ కావాలనుకునే వారికి ఈ 'సిబిల్ స్కోర్ పెళ్లికొడుకు' పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Today OTT Release: సిబిల్ స్కోర్ చూసాకే పెళ్లి.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    Home/Entertainment/Today OTT Release: సిబిల్ స్కోర్ చూసాకే పెళ్లి.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా.. ఎందుకు చూడాలంటే?
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