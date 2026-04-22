Citadel OTT: సిటాడెల్ సీజన్ 2 ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. ప్రియాంక చోప్రా యాక్షన్ ధమాకా.. ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్
Citadel OTT: ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న హై-వోల్టేజ్ స్పై థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'సిటాడెల్' రెండో సీజన్కు రంగం సిద్ధమైంది. తాజాగా ప్రైమ్ వీడియో ఈ సిరీస్ అఫీషియల్ ట్రైలర్ను విడుదల చేయడంతో పాటు, స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా మరోసారి యాక్షన్ తో అదరగొట్టింది.
సిటాడెల్ సీజన్ 2 ఓటీటీ
సిటాడెల్ ఫస్ట్ సీజన్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు సిటాడెల్ సీజన్ 2 రాబోతుంది. ఈ సిరీస్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను ప్రైమ్ వీడియో అనౌన్స్ చేసింది. మే 6, 2026 నుంచి ఈ సిటాడెల్ సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్ కానుందని ప్రకటించింది. మొత్తం ఏడు ఎపిసోడ్లు ఒకేసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాల్లో ఈ సిరీస్ రిలీజ్ అవుతుంది.
గ్లోబల్ మిషన్
సిటాడెల్ సీజన్ 2 గత సీజన్ కంటే మరింత ఉత్కంఠభరితంగా సాగనుంది. ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన కుటుంబాల అండతో నడిచే 'మాంటికోర్' అనే ప్రమాదకరమైన నెట్వర్క్.. సిటాడెల్ ఏజెన్సీని నాశనం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ మాంటికోర్ నుంచి మానవాళికి పెను ముప్పు పొంచి ఉండటంతో, ఎలైట్ ఆపరేటివ్స్ మేసన్ కేన్ (రిచర్డ్ మాడెన్), నాడియా సిన్హా (ప్రియాంక చోప్రా), బెర్నార్డ్ ఆర్లిక్ (స్టాన్లీ టుచి) మళ్లీ రంగంలోకి దిగారు.
కొత్త టీమ్
సిటాడెల్ సీజన్ 2లో వీళ్లు ముగ్గురే కాకుండా అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన కొత్త ఏజెంట్లను తమతో చేర్చుకున్నారు. ఒక భారీ అంతర్జాతీయ మిషన్ను వీళ్లు ప్రారంభిస్తారు. ప్రపంచ భవిష్యత్తును మార్చేయగల ఒక కుట్రను ఛేదించడమే వీరి లక్ష్యం. ఈ క్రమంలో ఎవరు మిత్రులో, ఎవరు శత్రువులో తెలియని స్థితిలో సాగే పోరాటం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.
ఈ స్టార్లు
ఈ సీజన్లో పాత నటీనటులతో పాటు మరికొంతమంది టాలెంటెడ్ యాక్టర్లు వచ్చి చేరారు. లెస్లీ మాన్విల్లే, ఆష్లీ కమ్మింగ్స్ తమ పాత్రలను కొనసాగిస్తుండగా.. హచ్ పాత్రలో జాక్ రేనార్, ఫ్రాంక్ షార్పేగా మాట్ బెర్రీ, సెలిన్ పాత్రలో లీనా ఎల్ అరబీ కనిపించనున్నారు. వీరితో పాటు మెర్లే డాండ్రిడ్జ్, గాబ్రియేల్ లియోన్, రైనా వల్లండింగ్హామ్ వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో మెరవనున్నారు.
అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక బృందం
అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియోస్, రూసో బ్రదర్స్ నేతృత్వంలోని ఏజీబీవో సంస్థ ఈ సిరీస్ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించింది. ఆంథోనీ రూసో, ఏంజెలా రూసో-ఓట్స్టాట్, స్కాట్ నెమెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరిస్తుండగా, డేవిడ్ వెయిల్ షో రన్నర్గా, దర్శకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. జో రూసో, గ్రెగ్ యైటానేస్ కూడా దర్శకత్వ బాధ్యతల్లో పాలుపంచుకున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ స్థాయికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా, మేకింగ్ వాల్యూస్ అత్యున్నతంగా ఉన్నాయని ట్రైలర్ చూస్తుంటే స్పష్టమవుతోంది.
సిటాడెల్ సీజన్ 1 భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో పాటు, ఇండియాలో 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' పేరుతో వరుణ్ ధావన్, సమంత నటించిన వెర్షన్ కూడా మంచి క్రేజ్ సంపాదించింది. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ సిరీస్ రెండో సీజన్తో ప్రియాంక చోప్రా మళ్లీ గ్లోబల్ లెవల్ లో వద్ద తన సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. సిటాడెల్ సీజన్ 2 ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
సిటాడెల్ సీజన్ 2 మే 6, 2026న ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది.
2.ఈ సిరీస్లో ప్రియాంక చోప్రా పాత్ర ఏమిటి?
ప్రియాంక చోప్రా ఇందులో నాడియా సిన్హా అనే ఎలైట్ స్పై ఏజెంట్ పాత్రలో నటించింది.
3.మొత్తం ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి?
సీజన్ 2లో మొత్తం 7 ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఒకే రోజు విడుదలవుతాయి.
4. సిటాడెల్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో చూడవచ్చు?
ఈ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
