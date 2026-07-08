Colors Swathi: తన సినిమా డైరెక్టర్నే మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి.. ఫొటోలు వైరల్
Colors Swathi: కలర్స్ స్వాతిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయమైన నటి స్వాతి రెడ్డి మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంది. తాను నటించిన మంత్ ఆఫ్ మధు సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన శ్రీకాంత్ నాగోటినే ఆమె పెళ్లి చేసుకోవడం విశేషం.
Colors Swathi: టాలీవుడ్ లో తనదైన మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్న తెలుగమ్మాయి 'కలర్స్' స్వాతి రెడ్డి లైఫ్ లో సరికొత్త ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది. రీసెంట్ గా తన కమ్బ్యాక్ మూవీ 'మంత్ ఆఫ్ మధు'ను డైరెక్ట్ చేసిన శ్రీకాంత్ నాగోటిని ఆమె పెళ్లాడింది. ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా సాంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ పెళ్లి ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న పెళ్లి ఫోటోలు
స్వాతి రెడ్డి, శ్రీకాంత్ నాగోటి ఇద్దరూ కలిసి జాయింట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తమ పెళ్లి ఫోటోలను అఫీషియల్ గా షేర్ చేశారు. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి పీటల మీద ఈ క్యూట్ కపుల్ చేస్తున్న సందడికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ ఫోటోలు బయటికి రాగానే టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్, సెలబ్రిటీలు స్వాతికి కంగ్రాట్స్ చెప్తూ కామెంట్స్ వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
అప్పట్లో ఒక ఎన్నారైని పెళ్లి చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లిపోయిన స్వాతి.. ఆ తర్వాత కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాలతో అతనికి దూరం అయింది. ఆ గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ కెరీర్ మీద ఫోకస్ చేసి సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ తో స్వాతికి మంచి ఫ్రెండ్ షిప్ ఏర్పడి, అది కాస్తా ప్రేమగా మారి ఇప్పుడు ఇలా పెళ్లి బంధంతో ఇద్దరినీ ఏకం చేసింది.
ఓటీటీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన 'మంత్ ఆఫ్ మధు'
స్వాతి కెరీర్ లో 'మంత్ ఆఫ్ మధు' ఒక స్పెషల్ మూవీ అని చెప్పాలి. నవీన్ చంద్ర హీరోగా నటించిన ఈ ఎమోషనల్ డ్రామా థియేటర్లలో కంటే ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాక ఎక్కువ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాలో స్వాతి యాక్టింగ్ గురించి, క్యారెక్టర్ లోని ఎమోషనల్ డెప్త్ గురించి యూత్ లో పెద్ద డిస్కషన్ నడిచింది. డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ నాగోటి టేకింగ్ కు కూడా మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
టీవీ యాంకర్ గా 'కలర్స్' ప్రోగ్రామ్ తో పాపులర్ అయిన స్వాతి.. ఆ తర్వాత అష్టాచమ్మా, స్వామి రారా, కార్తికేయ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలతో టాప్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. తన నాచురల్ యాక్టింగ్ తో, క్యూట్ ఎక్స్ ప్రెషన్స్ తో సాలిడ్ ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకుంది. అయితే 'మంత్ ఆఫ్ మధు' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆమె కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏవీ సైన్ చేయలేదు. బహుశా పెళ్లి పనుల్లో బిజీగా ఉండటం వల్లే ఆమె సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చి ఉంటుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More